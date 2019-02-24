Captain Marvel oyuncuları, 90'lı yılların en çok nelerini özlüyor?

8 Martta izleyicilerle buluşacak olan Captain Marvel’e, Marvel Sinematik Evrenine (MCU) eklenen sıradaki yapım olarak bakmamak gerekiyor. Zira film, şirketin geçmişte geçen ikinci filmi olma özelliğini taşıyor. MCU'ya aşina olanların hatırlayacağı üzere, Captain America: First Avenger (Kaptan Amerika: İlk Yenilmez) bu kapsamda çekilen birinci film idi.

Captain Marvel ise Dünya'nın en önemli on yıllarından birinin içinde, yani 90’larda geçiyor. 90'lı yıllardan esinlenilmiş web sitesinin yanında, filmde rol alan oyuncular da geçmişin yasını tutmak adına bir Captain Marvel etkinliğinde bir araya gelmişler ve filmin yönetmenleri ile oyunculara, 90’ların en çok nelerini özledikleri sorulmuş.

Filmin yönetmenlerinden Ryan Fleck en çok VHS kasetleri özlediğini ifade ederken, Samuel L. Jackson ise lazer disk cevabını vermiş. Filmin diğer yönetmeni Anna Boden ise birbirimize teknolojik anlamda daha az bağlı olduğumuz günleri hatırlamış. Ankesörlü telefonları çok özlediğini ifade eden Boden, “O zaman sürekli e-postalarımı kontrol etmek zorunda kalmazdım” demiş.

Captain Marvel, kelebek toka severmiş

Captain Marvel rolünün sahibi Brie Larson kelebek tokaları hatırlarken (80’ler değil miydi?), Jude Law ise Freshman şarkısıyla ünlenen The Verve grubunu özlediğini ifade etmiş. Clark Gregg ise MTV’nin bol bol klip yayınladığı dönemleri hatırlamış.

Oyuncuların hatıraları bir yana filmin söz konusu dönemle ilgili birçok referans ile geleceği aşikâr. DH takipçileri olarak sizler, 90’ların en çok nelerini özlüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızla 90’lı yılları hatırlamamıza yardımcı olun.

https://www.gamespot.com/articles/captain-marvel-stars-reveal-what-they-miss-about-t/1100-6465156/