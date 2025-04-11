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    Sinemada bu hafta: Amatör, Inception, Armand (11 Nisan 2025)

    Bu hafta sinemalarda yedi yeni film vizyona girerken, Christopher Nolan imzalı Inception da beyaz perdeye geri dönüyor. Diğer yandan öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film gösterime giriyor. Bunların yanı sıra Christopher Nolan'ın en sevilen filmlerinden olan Başlangıç (Inception) da yıllar sonra yeniden beyaz perdeye dönüyor. Bu hafta gösterime girecek yeni filmlerin başında ise Amatör (The Amateur) geliyor. Mr. Robot dizisinden tanıdığımız Rami Malek'in başrolünü üstlendiği film, özellikle casusluk filmlerinden hoşlananların şans verebileceği bir yapım. Diğer yandan neredeyse her hafta olduğu gibi bu hafta korku ve komedi türünde yeni filmler gösterime giriyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

    1️⃣ Amatör (The Amateur)

    Amatör (The Amateur) Tam Boyutta Gör
    Aksiyon ve gerilim iç içe geçtiği The Amateur'un başrolünde Mr. Robot dizisinden tanıdığımız Rami Malek yer alıyor. Filmin bir kısmı İstanbul'da geçiyor.
    • Tür: Aksiyon, Gerilim
    • Yönetmen: James Hawes
    • Oyuncular: Rami Malek, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Jon Bernthal

    CIA'de çalışan bir analist olan Heller, yıllardır masa başından ayrılmamıştır. Ancak Londra'daki terörist saldırısında eşini kaybedince, zekasını doğrudan sahada göstermek zorunda kalır. Yetkililerin harekete geçmeyi reddetmesi üzerine işleri kendi eline alan Charlie, sorumluları bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zekası, peşinden koşanlardan kaçmak ve intikamını almak için en güçlü silahı olacaktır.

    2️⃣ Başlangıç (Inception)

    Inception Tam Boyutta Gör
    Christopher Nolan'ın en sevilen filmlerinden olan Inception, yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor.
    • Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu
    • Yönetmen: Christopher Nolan
    • Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Ken Watanabe, Tom Hardy, Cillian Murphy, Marion Cotillard

    İnsanların beyinlerine uyku halindeyken sızan bir hırsız, aldığı son iş sırasında beklemediği bir sürprizle karşılaşınca hem kendisini hem de ekip arkadaşlarını imkânsız gibi görünen bir mücadelenin içine çekmiş olur. Nolan, bu etkileyici filminde izleyicileri rüyalarda geçen heyecan verici bir maceraya ortak ediyor.

    3️⃣ Armand

    Armand Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde ödül alan Armand'ın başrolünde The Worst Person in the World filmiyle dikkat çeken Renate Reinsve yer alıyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Halfdan Ullmann Tøndel
    • Oyuncular: Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Øystein Røger

    Okulları tatile girmeden hemen önce, 6 yaşındaki Armand ile okuldaki en yakın arkadaşı Jon hakkında çıkan bir suçlama ortalığı karıştırır. Ünlü bir oyuncu, eski can dostlar, ölü bir adam ve iki çocuğun karıştığı bir skandalın dilden dile yayılarak bomba gibi patlamasından endişe eden okul yönetimi, ebeveynleri alelacele toplantıya çağırır. Ancak gerçekte ne olduğunu okul yetkilileri de bilmemektedir. Şüphe ve arzunun, saplantılar ile çocukluğun kırılgan masumiyeti arasında sinsice dolandığı toplantı, kontrolden çıkar. Ebeveynler hakkındaki detaylar ve geçmişin sırları ortaya döküldükçe, olay daha da karmaşık bir hal alır.

    4️⃣ Drop: Kabul Et veya Reddet (Drop)

    Drop Tam Boyutta Gör
    İzleyicilere gerilim dolu bir seyirlik sunan Drop, kendisini hiç beklemediği bir gizemin içinde bulan sıradan bir kadına odaklanıyor.
    • Tür: Gizem, Gerilim
    • Yönetmen: Christopher Landon
    • Oyuncular: Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Gabrielle Ryan

    Yıllar sonra ilk randevusuna çıkan dul bir anne olan Violet, beklediğinden daha yakışıklı ve çekici olan randevusu Henry ile şık bir restorana geldiğinde rahatlar. Ancak Violet, telefonuna gelen anonim mesajlarla önce sinirlenmeye, sonra korkmaya başlar ve ikilinin kimyaları bozulmaya başlar. Violet’a kimseye söylememesi ve verilen talimatları takip etmesi söylenir, yoksa evinin güvenlik kameralarında gördüğü kapüşonlu kişi, Violet’ın küçük oğlunu ve bakıcı kız kardeşini öldürecektir. Violet, sevdiklerinin hayatlarını kurtarmak için tam olarak verilen talimatları yerine getirmek zorundadır. Görünmeyen zalimin son talimatı? Henry’i öldür.

    5️⃣ Fena Halde Fiorella

    Fena Halde Fiorella Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren yerli yapımların başında bağımsız bir yapım olan Fena Halde Fiorella geliyor. 
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Mehmet Yamak
    • Oyuncular: Mehmet Emrah Bingöl, Barış Bölükbaşı, Omid Darvishi

    Pir Memmik, Şair, Duvar ve Falso Kader sokaklarda büyümüş ve aynı gecekonduda yaşayan kader arkadaşlarıdır. Belediyenin mezarlıkta kendilerine verdiği iş sayesinde hayata tutunmaya çalışırlar. Günün birinde mezarlığa gelen zengin bir yaşlı adam yüzünden hayatları değişmeye başlar ve bu gizemli adamın aniden ölümü karanlık planlar yapmalarına neden olur.

    6️⃣ Cesur Yaga ve Sihirli Dünya (Baba Yaga)

    Baba Yaga Tam Boyutta Gör
    Animasyon bir film izlemek isteyenler için bu hafta vizyon takviminde yer alan film ise Rusya yapımı Baba Yaga. 
    • Tür: Animasyon
    • Yönetmen: Vladimir Sakov
    • Seslendirme: Yuliya Khlynina, Lidiya Chistyakova-Ionova, Fedor Bondarchuk

    Masalsı bir krallıkta, küçük bir kulübede, mucit kedisi ve neşeli dostlarıyla birlikte yaşayan kızıl saçlı Cesur Yaga, sihirde ustalaşmaya çalışmaktadır. Ancak kayıp Sihir Kitabı olmadan gerçek bir sihirbaz olamaz! Yıllar önce kötü kalpli Belladonna tarafından çalınan bu kitap, Yaga’nın en büyük hayalidir. Yaga ve arkadaşları, kayıp büyü kitabını bulmak için çeşitli maceralara atılır.

    7️⃣ Hamia: Muskanın Cinn-i

    Hamia: Muskanın Cini Tam Boyutta Gör
    Hamia: Muskanın Cinn-i, son yıllarda sıkça görmeye başladığımız cin temalı yerli korku filmlerinin son örneği.
    • Yönetmen: Bülent Orçin
    • Tür: Korku
    • Oyuncular: Onur Erdi, Merve Ceren Akcan, Taner Şahin

    Film, cinlerle iletişimi olan ve muska yaparak geçinen Esat'ın, kendi cinleri tarafından vahşice öldürülmesinin ardından oğulları Kenan ve Tuncay'ın bu paranormal meseleyi çözmeye çalışmasını konu ediniyor.

    8️⃣ Tohatlıyız Heri

    Tohatlıyız Heri Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli yapım da komedi türündeki Tohatlıyız Heri.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Yasin Acun
    • Oyuncular: Kürşat Akgül, Nursel Özdemir, Ahmet Durmaz, Teoman Alpay

    Film, Tokat'ta bakırcılık yapan Mehmet'in, sevdiği kadın Hediye'ye kavuşma çabasını anlatıyor.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World)

    Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World) Tam Boyutta Gör
    Marvel Sinematik Evreni'nde bugüne kadar Falcon olarak izlediğimiz Sam Wilson'ın Kaptan Amerika rolünü devraldığı ilk film olan Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya bu hafta dijitale geliyor.
    • Yönetmen: Julius Onah
    • Oyuncular: Anthony Mackie, Harrison Ford, Liv Tyler, Danny Ramirez, Giancarlo Esposito
    • Tür: Macera, Fantastik
    • Yayın Tarihi: 15 Nisan

    The Falcon and the Winter Soldier dizisinin sonunda Kaptan Amerika rolünü devralan Wilson, Cesur Yeni Dünya'da kendisini uluslararası bir krizin ortasında buluyor. Yeni seçilen ABD Başkanı Thaddeus Ross ile görüşmeye giden Wilson, bu sırada başkana suikast girişiminde bulunulmasıyla birlikte tehlikeli bir komplonun içine çekiliyor.

    2️⃣ The Alto Knights

    The Alto Knights Tam Boyutta Gör
    45 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeye sahip olmasına rağmen gişede 10 milyon dolara bile ulaşamayan The Alto Knight, çıkışından sadece üç hafta sonra VoD'ye geliyor.
    • Yönetmen: Barry Levinson
    • Oyuncular: Robert De Niro, Debra Messing, Kathrine Narducci, Cosmo Jarvis, Michael Rispoli
    • Tür: Suç
    • Yayın Tarihi: 11 Nisan

    Gerçek olaylardan uyarlanan film, New York'un yeraltı dünyasını kontrol etmek için mücadele veren mafya liderleri Frank Costello ve Vito Genovese'nin karşı karşıya gelmesini konu alıyor. İlginç bir şekilde filmde her iki mafya babasına da Robert De Niro hayat veriyor.

    3️⃣ A Working Man

    A Working Man Tam Boyutta Gör
    Bu hafta VoD platformlarına gelecek bir diğer dikkat çekici film de Jason Statham'ın başrolünü üstlendiği A Working Man.
    • Yönetmen: David Ayer
    • Oyuncular: Jason Statham, Michael Peña, David Harbour, Jason Flemyng
    • Tür: Aksiyon
    • Yayın Tarihi: 15 Nisan

    David Ayer (Suicide Squad)'in yönettiği A Working Man, eskiden orduda özel bir timin parçası olan Levon Cade (Statham)'e odaklanıyor. Artık bu hayatı geride bırakmış olan Cade, inşaatta çalışıp ailesini geçindirdiği sıradan bir hayat sürmektedir. Ancak inşaatın olduğu bölgede genç bir kız kaçırılınca, Cade kendisini yeniden zorlu bir mücadelenin içinde bulur. Chuck Dixon'ın "Levon's Trade" adlı romanından uyarlanan A Working Man'in senaryosunu David Ayer ünlü oyuncu Sylvester Stallone ile birlikte kaleme aldı.

    4️⃣ The Woman in the Yard

    The Woman in the Yard Tam Boyutta Gör
    Korku türündeki The Woman in the Yard; Carry-On, Jungle Cruise ve The Shallows gibi filmlerle tanınan Jaume Collet-Serra'nın imzasını taşıyor.
    • Yönetmen: Jaume Collet-Serra
    • Oyuncular: Danielle Deadwyler, Okwui Okpokwasili, Peyton Jackson
    • Tür: Korku
    • Yayın Tarihi: 15 Nisan

    Kocasını kaybeden Ramona, çocuklarıyla birlikte kırsal bir evde yeni bir hayata tutunmaya çalışırken, siyahlar içinde bir kadının "Bugün o gün" diyerek ortaya çıkmasıyla hayatı kabusa döner. Gerçek ile hayal arasında gidip gelen Ramona, hem ailesini korumak hem de geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 6 saat önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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