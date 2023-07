The Marvels için yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame sonrası Disney+ dizileri ile evrenini büyüten Marvel, bu süreçte tanıttığı karakterleri yeni filmlerinde kullanmaya başlıyor. Geçtiğimiz yılların sevilen yapımları olan Wandavision ve Ms. Marvel’da tanıştığımız karakterler, Captain Marvel’ın yeni filmi The Marvels’ta karşımıza çıkacak.

The Marvels 10 Kasım’da vizyona girecek

Carol Danvers’ın uzaydaki yeni macerasını anlatacak olan The Marvels için yeni bir fragman yayınlandı. The Marvels yapımında Carol Danvers (Captain Marvel), Kamala Khan (Ms. Marvel) ve Monica Rambeau (Photon) ile takım olacak. Süper güçleri ile bir şekilde birbirlerine bağlantılı olacak takım, güçlü bir bilekliği ele geçiren Dar-Benn ile karşı karşıya gelecek. Marvel Sinematik Evreninin en sevilen karakterlerinden olan Nick Fury de filmde yer alacak. The Marvels, 10 Kasım’da vizyona girecek.

Captain Marvel’ın 2019 yılında çıkan ilk filmi uluslararası gişede 1 milyar dolar geliri geçmeyi başarmıştı. The Marvels ise WandaVision ve Ms. Marvel gibi dizilerin hikayesini devam ettirdiğinden gişede önceki film kadar ilgi çekmeyebilir. The Marvels, Marvel Sinematik Evreninin beşinci fazında geçecek üçüncü film olacak.

