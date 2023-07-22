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    The Marvels için yeni fragman yayınlandı

    Marvel’ın merakla beklenen yeni yapımı The Marvels için yeni bir fragman yayınlandı. Marvels, Carol Danvers, Kamala Khan ve Monica Rambeau karakterlerini ilginç bir maceraya sürükleyecek.
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    The Marvels filmiden yeni bir fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame sonrası Disney+ dizileri ile evrenini büyüten Marvel, bu süreçte tanıttığı karakterleri yeni filmlerinde kullanmaya başlıyor. Geçtiğimiz yılların sevilen yapımları olan Wandavision ve Ms. Marvel’da tanıştığımız karakterler, Captain Marvel’ın yeni filmi The Marvels’ta karşımıza çıkacak.

    The Marvels 10 Kasım’da vizyona girecek

    Carol Danvers’ın uzaydaki yeni macerasını anlatacak olan The Marvels için yeni bir fragman yayınlandı. The Marvels yapımında Carol Danvers (Captain Marvel), Kamala Khan (Ms. Marvel) ve Monica Rambeau (Photon) ile takım olacak. Süper güçleri ile bir şekilde birbirlerine bağlantılı olacak takım, güçlü bir bilekliği ele geçiren Dar-Benn ile karşı karşıya gelecek. Marvel Sinematik Evreninin en sevilen karakterlerinden olan Nick Fury de filmde yer alacak. The Marvels, 10 Kasım’da vizyona girecek.

    Captain Marvel’ın 2019 yılında çıkan ilk filmi uluslararası gişede 1 milyar dolar geliri geçmeyi başarmıştı. The Marvels ise WandaVision ve Ms. Marvel gibi dizilerin hikayesini devam ettirdiğinden gişede önceki film kadar ilgi çekmeyebilir. The Marvels, Marvel Sinematik Evreninin beşinci fazında geçecek üçüncü film olacak.

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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