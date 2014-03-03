Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CarPlay ile iOS araçlara giriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
10,4b
1
11
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CarPlay ile iOS araçlara giriyor
Apple'ın iOS işletim sisteminin bir parçası olarak çalışacak ve araç içi eğlence sistemleriyle entegre olacak iOS in the Car hizmeti nihayet bugün itibariyle resmiyete kavuştu. 

Beklenenden çok farklı bir isimle, CarPlay olarak tanıtılan yeni hizmet, Lightning girişine sahip iPhone cihazınız ile araç içi eğlence sistemi arasında bir köprü kurmanızı ve özel bir arayüz ile sistemi kontrol etmenizi sağlıyor. 

Daha önce hizmet ile ilgili bazı videolar internete sızdığı için karşımıza neyin çıkacağını az çok tahmin ediyorduk. iOS ikonlarını ve tasarımını eğlence sistemine getiren CarPlay, sol alt kısımda Home tuşunu yerleştirmiş. Sol kısımda ise saat ve hücresel bağlantı türü bilgileri yer alıyor.

Ana menüde Müzik, Haritalar, Mesaj, Telefon ve Şimdi Çalıyor ikonları mevcut. Bu sayede kullanıcılar çağrı başlatabilecek, mesajlara bakabilecek, Haritaları kullanabilecek ve müzik dinleyecek. Hizmet ayrıca Spotify gibi platformlarla da entegre olarak çalışabilecek. Uygulamalarda ise üst kısımda sekmeli bir yapı yer alıyor. 

CarPlay erişimi sistemin dokunmatik ekranından olabileceği gibi direksiyondaki atanmış tuşa basarak Siri üzerinden de olabilecek. Siri gelen mesajları kullanıcısına okuyabilecek ve dikte yoluyla mesajları yanıtlayabilecek veya çağrı başlatabilecek. 

CarPlay rehber, email veya SMS yoluyla son kullanılan güzergahları tespit ederek sürücülere daha sezgisel bir rota çizebiliyor. Rota üzerinde güzergahlar, trafik durumu ve tahmini varış süresi gibi detaylar da sürücülere aktarılıyor. Sürücüler Siri'ye talimat vererek adım adım navigasyon hizmeti de alabilecek.

CarPlay iOS7'nin bir parçası olacağı için güncelleme şeklinde kullanıcılara sunulacak. CarPlay ilk olarak bu hafta Cenevre Otomobil Fuarı'nda lanse edilecek. İlk etapta Ferrari, Mercedes-Benz, Volvo markaları bu teknolojiyi kullanmaya başlayacak. Daha sonra BMW, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Kia Motors, Mitsubishi Motors, Nissan, PSA Peugeot Citroën, Subaru, Suzuki ve Toyota markaları da listeye eklenecek. Sistem sadece Lightning uyumlu iPhone modelleri ile çalışacak. 
CarPlay ile iOS araçlara giriyor


http://www.apple.com/pr/library/2014/03/03Apple-Rolls-Out-CarPlay-Giving-Drivers-a-Smarter-Safer-More-Fun-Way-to-Use-iPhone-in-the-Car.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
murdocklawless 5 yıl en beğenilen
ooo fotoda apple map mi var? siz nereye isterseniz değil o nereye isterse oraya gidersiniz artık.
2 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kirk Lee 5 yıl
i-tunes olmadan müzik de atılmaz buna... map olayına hiç girmiyorum sadece ucundan değdireyim, iPad'im ile olmayan yollarda seyahat etmişliğim var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carman 5 yıl
fikir olarak güzel bence şuanda araba içi eğlence sistemlerinde özellikle opelin kullandığı necvox lar kesinlikle kullanılabilirlik konusunda berbatlar sanki arabada müzik oynaıtıcı olarak winamp var o derece bir soluk getirir en azından üreticiler daha iyisini yapma yoluna gider sonuçta bizim işimize yarar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soneday 5 yıl
Başlık sakat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 5 yıl
google dan alternatifi gelirse bu sistem tutar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 5 yıl
Audi yok mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustiki212 5 yıl
İnş. Samsung bunu taklit etmez...Mıçtık yoksa...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 5 yıl en beğenilen
ooo fotoda apple map mi var? siz nereye isterseniz değil o nereye isterse oraya gidersiniz artık.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 5 yıl
Arkadaş şunu gömülü sistem yapsan da sms, görüşme vs içinde bluetooth kullansan kötü mü olur? Ne bu port ve cihaz bağımlılığı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Limon- 5 yıl murdocklawless
murdocklawless
ooo fotoda apple map mi var? siz nereye isterseniz değil o nereye isterse oraya gidersiniz artık.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
excalibur21 5 yıl
stabil ve hızlı çalışırsa çok iyi olur..
otomotiv sektöründe ciddi bi eksiklik vardı bu konuda..
ama capacitive ekran ve hızlı bir tepki süresi olmalı..yoksa şu anki sistemlerden pek bir farkı olmaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
yakazza +160 deoks +136 FFadeleSS +126 GasiOr +123 Chagotta +118 Mr. Jingles +116 khaos +87 Zeki KAYNAK +85 kuzgun_ +83 The Balance +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10381 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, apple carplay ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Seagate Laptop SSHD 1TB Video İnceleme: PlayStation 4'ü hızlandırın! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Suriyeli Haritası.Resmi Rakamlar Açıklandı.
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim