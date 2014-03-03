CarPlay ile iOS araçlara giriyor

Apple'ın iOS işletim sisteminin bir parçası olarak çalışacak ve araç içi eğlence sistemleriyle entegre olacak iOS in the Car hizmeti nihayet bugün itibariyle resmiyete kavuştu.





Beklenenden çok farklı bir isimle, CarPlay olarak tanıtılan yeni hizmet, Lightning girişine sahip iPhone cihazınız ile araç içi eğlence sistemi arasında bir köprü kurmanızı ve özel bir arayüz ile sistemi kontrol etmenizi sağlıyor.





Daha önce hizmet ile ilgili bazı videolar internete sızdığı için karşımıza neyin çıkacağını az çok tahmin ediyorduk. iOS ikonlarını ve tasarımını eğlence sistemine getiren CarPlay, sol alt kısımda Home tuşunu yerleştirmiş. Sol kısımda ise saat ve hücresel bağlantı türü bilgileri yer alıyor.





Ana menüde Müzik, Haritalar, Mesaj, Telefon ve Şimdi Çalıyor ikonları mevcut. Bu sayede kullanıcılar çağrı başlatabilecek, mesajlara bakabilecek, Haritaları kullanabilecek ve müzik dinleyecek. Hizmet ayrıca Spotify gibi platformlarla da entegre olarak çalışabilecek. Uygulamalarda ise üst kısımda sekmeli bir yapı yer alıyor.





CarPlay erişimi sistemin dokunmatik ekranından olabileceği gibi direksiyondaki atanmış tuşa basarak Siri üzerinden de olabilecek. Siri gelen mesajları kullanıcısına okuyabilecek ve dikte yoluyla mesajları yanıtlayabilecek veya çağrı başlatabilecek.





CarPlay rehber, email veya SMS yoluyla son kullanılan güzergahları tespit ederek sürücülere daha sezgisel bir rota çizebiliyor. Rota üzerinde güzergahlar, trafik durumu ve tahmini varış süresi gibi detaylar da sürücülere aktarılıyor. Sürücüler Siri'ye talimat vererek adım adım navigasyon hizmeti de alabilecek.





CarPlay iOS7'nin bir parçası olacağı için güncelleme şeklinde kullanıcılara sunulacak. CarPlay ilk olarak bu hafta Cenevre Otomobil Fuarı'nda lanse edilecek. İlk etapta Ferrari, Mercedes-Benz, Volvo markaları bu teknolojiyi kullanmaya başlayacak. Daha sonra BMW, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Kia Motors, Mitsubishi Motors, Nissan, PSA Peugeot Citroën, Subaru, Suzuki ve Toyota markaları da listeye eklenecek. Sistem sadece Lightning uyumlu iPhone modelleri ile çalışacak.





http://www.apple.com/pr/library/2014/03/03Apple-Rolls-Out-CarPlay-Giving-Drivers-a-Smarter-Safer-More-Fun-Way-to-Use-iPhone-in-the-Car.html