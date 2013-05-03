Carmageddon 10 Mayıs'ta Android'e geliyor





Stainless Games, ilk olarak 1997'de piyasaya sürdüğü araç ile mücadeleye dayalı açık dünya türündeki oyunu Carmageddon'un Android için çıkış tarihini yeni bir tanıtım videosuyla birlikte yeniden duyurdu. İçerdiği şiddet ögeleri sebebiyle satışına bir dönem yasak getirilen yapımın geliştiricisi, geçen yıl Carmageddon 4 olarak da bilinen Carmageddon Reincarnation için Kickstarter platformunda başlattığı kampanya sayesinde 650.000 dolar bağış toplamış ve hayranlarına serinin orijinal oyununu mobil platformlara uyarlama sözü vermişti. iOS versiyonu 17 Ekim 2012'de ilk gün tamamen ücretsiz olarak Apple App Store'daki yerini almış olsa da, en geç 2013'ün başında hazır olacağı beyan edilen oyunun Android sürümü bir türlü tamamlanamadı. Bugün Carmageddon'un resmi Youtube kanalından paylaşılan bir video ile Android için yeni çıkış tarihi netleşmiş oldu.

1997 tarihli oyunun grafiklerini günümüz akıllı telefon ve tablet bilgisayarları için elden geçiren Stainless Games, oyunun kontrollerini de dokunmatik ekranlara uygun hale getirmiş. Efsane oyun, ayrıca Youtube ve Facebook bütünleşmesi sayesinde oyuncunun mücadelelerini bu platformlar üzerinden internette paylaşabilmesini mümkün kılıyor. 12 yaş ve üzeri mobil cihaz kullanıcılarına tavsiye edilen mobil Carmageddon, Apple App Store'de olduğu gibi Google Play Store'de de yayınlandığı ilk 24 saat tamamen ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu özel zaman dilimi sona erdikten sonra 1.99$'dan satılması beklenen oyun, Samsung Galaxy S II, Galaxy Tab 10.1 ile Google Nexus 7 gibi NVIDIA Tegra 3 çipsetli muhtemelen tüm aygıtlarla uyumlu olacak. Carmageddon'un oynanabilir olduğu Android işletim sistemli akıllı telefon ve tablet bilgisayarların tamamı henüz açıklanmış değil. Play Store'ye 10 Mayıs'ta giriş yapacak oyunun Android sürümünden ilk görüntüleri aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

http://www.youtube.com/watch?v=YstkViZ696o