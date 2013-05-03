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Carmageddon 10 Mayıs'ta Android'e geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Carmageddon 10 Mayıs'ta Android'e geliyor

Stainless Games, ilk olarak 1997'de piyasaya sürdüğü araç ile mücadeleye dayalı açık dünya türündeki oyunu Carmageddon'un Android için çıkış tarihini yeni bir tanıtım videosuyla birlikte yeniden duyurdu. İçerdiği şiddet ögeleri sebebiyle satışına bir dönem yasak getirilen yapımın geliştiricisi, geçen yıl Carmageddon 4 olarak da bilinen Carmageddon Reincarnation için Kickstarter platformunda başlattığı kampanya sayesinde 650.000 dolar bağış toplamış ve hayranlarına serinin orijinal oyununu mobil platformlara uyarlama sözü vermişti. iOS versiyonu 17 Ekim 2012'de ilk gün tamamen ücretsiz olarak Apple App Store'daki yerini almış olsa da, en geç 2013'ün başında hazır olacağı beyan edilen oyunun Android sürümü bir türlü tamamlanamadı. Bugün Carmageddon'un resmi Youtube kanalından paylaşılan bir video ile Android için yeni çıkış tarihi netleşmiş oldu.
1997 tarihli oyunun grafiklerini günümüz akıllı telefon ve tablet bilgisayarları için elden geçiren Stainless Games, oyunun kontrollerini de dokunmatik ekranlara uygun hale getirmiş. Efsane oyun, ayrıca Youtube ve Facebook bütünleşmesi sayesinde oyuncunun mücadelelerini bu platformlar üzerinden internette paylaşabilmesini mümkün kılıyor. 12 yaş ve üzeri mobil cihaz kullanıcılarına tavsiye edilen mobil Carmageddon, Apple App Store'de olduğu gibi Google Play Store'de de yayınlandığı ilk 24 saat tamamen ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu özel zaman dilimi sona erdikten sonra 1.99$'dan satılması beklenen oyun, Samsung Galaxy S II, Galaxy Tab 10.1 ile Google Nexus 7 gibi NVIDIA Tegra 3 çipsetli muhtemelen tüm aygıtlarla uyumlu olacak. Carmageddon'un oynanabilir olduğu Android işletim sistemli akıllı telefon ve tablet bilgisayarların tamamı henüz açıklanmış değil. Play Store'ye 10 Mayıs'ta giriş yapacak oyunun Android sürümünden ilk görüntüleri aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

http://www.youtube.com/watch?v=YstkViZ696o Yorum Yaz
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burakesan 6 yıl
PS1'deki favori oyunlarımdan biriydi. Hey gidi günler hey!
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lyridder 6 yıl
Carmageddon... harika haber:)
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acbold 6 yıl
Nostalji dışında bu grafiklerle bu oyunu oynamak için üstüne para vermeleri gerek.
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hollowman_ 6 yıl
akıllı telefonlarda real racing 3 gibi grafikleri gördükten sonra bunların bir çekiciliği kalmıyor artık. bizim jenerasyon bunları oynadı zevkini aldı geçti. yeni nesili anlatmaya gerek yok zaten, varsa yoksa grafik.
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K.can.tas 6 yıl
Gelsin gelsin
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erci501 6 yıl
Aldigim ilk orijinal oyundu
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kartalaraz 6 yıl
ne günlerdi bee.....bil. şirketindeydim cine5 sonra teleon vs pabs tv izleme free tv proğramlarla uğraşırdım. bu oyun daha önceleri dave oyunu mario dos ortamında oynana hastasıydım.fifa 98 99 ..voodoo ekran kartı....eski günler aklıma geldi...
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GetSomeRest 6 yıl
sanal xp kurdum bu oyun için yinede çalıştıramadım. Şimdi tablette keyfini çıkarırız. Eski oyunların desteklenmesi çok güzel.
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Y-ZiyA 6 yıl
Bu oyunu oynadıktan bir süre sonra arabayla trafiğe çıkmamak lazım : ) ilk versiyonlarında normal insanlar vardı, daha sonra aşırı tepki alınca zombi koymuşlardı onların yerine... Acaba Quarantine de çıkar mı bu gidişle?
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DH Misafiri 6 yıl
Bir dönem TR'ye gelen tüm Carmageddon Cd'leri viruslüydü. Belki ondandır. Ben de DOS üzerinden Win 95'de Carmageddon oynadığım günleri hatırladım. Güzel oyundur bekliyorum...
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DH Misafiri 6 yıl
Emulatorlerle oynaniyordu zaten, ayri bir app olarak cikmasi guzel olacak
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fth-bsky 6 yıl
la ben bu oyunu hiç oynamadım millet deli gibi oynuyordu nedir diye bakmamıştım bile nedense :D
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kpln04 6 yıl
6630 telde oynamıştım harija oyundu ya
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