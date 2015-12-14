Çarpan kilidi kapalı Skylake işlemciler hız aşırtılabilecek





Uzun yıllardır Intel'in hız aşırtma konusuna yönelik muhafazakar bir tutumu mevcut ve hız aşırtma meraklıları sadece K serisi işlemcilere yönelmek zorunda kalıyor. Bileşenlere zarar vermemesi açısından uygulanan bu politika şimdi bir BIOS güncellemesi ile bypass edilebiliyor.





ASRock tarafından verilen bilgilere göre; Z170 tabanlı anakartların BIOS yazılımına sunulacak bir güncelleme ile herhangi bir Skylake işlemcinin temel frekansında hız aşırtma yapılabilecek. Intel'in Skylake işlemcilerin temel frekans değerlerini PCIe bus gibi bileşenlere bağlı olmaktan çıkarması, hız aşırtma durumlarında yük bindirmemesini sağladı. Böylece temel frekans değerlerinde hız aşırtma da güvenli hale geldi.





Ayrıca daha önce 100MHz,125MHz şeklinde devam eden taban frekans değeri artırımları da Skylake işlemcilerde 1-500MHz arası değerlere dönüştürüldü. Bu sayede hız aşırtmada daha esnek bir yapı sağlandı.Bahse konu hız aşırtma sadece ASRock anakartları ile mümkün oluyor. Henüz başka bir firmanın bu konuda açıklaması yok. Sadece Asus'un gelecekte böyle bir hamle yapabileceği bilgisi mevcut.





Yapılan testlerde standart Intel Core i3-6100 işlemci 4.7GHz seviyesine kadar hız aşırtılabilmiş. 100MHz taban frekans değeri ve 37 çarpan kilidi ile gelen Intel Core i3-6100 işlemcisi normalde 3.7GHz seviyesinde çalışma frekansı sunuyordu. Taban hızının 127MHz seviyesine aşırtılması ile toplamda 1GHz civarında bir artış elde edilmiş oldu.





Testlerde göze çarpan diğer bir gelişme ise DDR4 bellek bant genişliğinin de yüzde 18 artışla 35.6GB/s seviyelerine çıkması oldu. Ayrıca benchmark skorlarında hız aşırtılmış Intel Core i3-6100 işlemcisi, Intel Core i5-4430 işlemcisinden pek çok kategoride öne geçmeyi başardı.





Taban frekans değerlerinin artırılması ile ilgili en önemli konu entegre grafik biriminin devre dışı bırakılması gerektiği. Bu bakımdan hız aşırtma yapanların ihtiyaç duyacağı grafik gücünü harici bir ekran kartından sağlaması gerekecek. Güncelleme ile hız aşırtılabilecek işlemciler; Intel Pentium G4400, G4500, G4520, Core i3-6100, i3-6300, i3-6320, Core i5-6400, i5-6500, i5-6600 ve Core i7-6700 şeklinde sıralanıyor. K serisi haricindeki Skylake işlemcilerinde hız aşırtma denemesi yapmak isteyenlerin ASRock güncellemesini beklemesi gerekecek.

http://hexus.net/tech/news/mainboard/88898-locked-skylake-cpus-can-overclocked-bios-update/