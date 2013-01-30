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Casio iki yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Casio iki yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu
Fotoğraf makinesi sektöründe çok fazla ön planda olmayan firmalardan olan Casio, iki yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu.
Firma tarafından duyurulan fotoğraf makineleri Casio Exilim EX-ZR700 ve EX-ZR400 isimlerine sahipler. Firma tarafından yüksek hızlı olarak tanıtılan makinelerden EX-ZR700 modeli, 16.1MP arka aydınlatmalı CMOS sensöre, 3" LCD ekrana ve 25-450mm lens sayesinde 18x optik yakınlaştırmaya sahip. EX-ZR700 gücünü Casio'nun kendi geliştirdiği Exilim Engine HS3 işlemciden alıyor ve bu sayede hızlı açılış ve yüksek hızda otomatik netleme performansı sunuyor.
Casio EX-ZR400 modeli ise teknik olarak yerine geldiği EX-ZR300 modeline benziyor. 16.1MP arka aydınlatmalı CMOS sensöre sahip olan cihaz, 24-300mm lense sahip. Tek şarj ile 550 fotoğrafa kadar dayanabilen ZR400, ZR700'de de olduğu gibi Casio'nun Exilim Engine HS 3 işlemcisine sahip.

Özel otomatik çekim modlarına sahip olan cihazların, çıkış tarihleri ya da fiyatları hakkında herhangi bir bilgi yayınlanmadı. 


http://www.dpreview.com/news/2013/01/29/Casio-releases-Exilim-EXZR700-EXZR400-compact-cameras#press Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BLoWeR 6 yıl
"HS" mi model kodu? Yoksa ben mi yanlış görüyorum?...Allah yazdıysa bozsun...
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ankara06ankara 6 yıl
tasarımı güzel olmuş. Aferin casio ya.
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