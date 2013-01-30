Fotoğraf makinesi sektöründe çok fazla ön planda olmayan firmalardan olan Casio, iki yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu.

Firma tarafından duyurulan fotoğraf makineleri Casio Exilim EX-ZR700 ve EX-ZR400 isimlerine sahipler. Firma tarafından yüksek hızlı olarak tanıtılan makinelerden EX-ZR700 modeli, 16.1MP arka aydınlatmalı CMOS sensöre, 3" LCD ekrana ve 25-450mm lens sayesinde 18x optik yakınlaştırmaya sahip. EX-ZR700 gücünü Casio'nun kendi geliştirdiği Exilim Engine HS3 işlemciden alıyor ve bu sayede hızlı açılış ve yüksek hızda otomatik netleme performansı sunuyor.

Casio EX-ZR400 modeli ise teknik olarak yerine geldiği EX-ZR300 modeline benziyor. 16.1MP arka aydınlatmalı CMOS sensöre sahip olan cihaz, 24-300mm lense sahip. Tek şarj ile 550 fotoğrafa kadar dayanabilen ZR400, ZR700'de de olduğu gibi Casio'nun Exilim Engine HS 3 işlemcisine sahip.





Özel otomatik çekim modlarına sahip olan cihazların, çıkış tarihleri ya da fiyatları hakkında herhangi bir bilgi yayınlanmadı.





http://www.dpreview.com/news/2013/01/29/Casio-releases-Exilim-EXZR700-EXZR400-compact-cameras#press