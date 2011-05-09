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Casio'dan adrenalin tutkunları için ProTrek serisi yeni saat

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
40,4b
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17
Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Casio açık hava etkinliklerinden hoşlanan adrenalin tutkunları ve sporcular için hazırladığı ProTrek serisi özel saat tasarımlarına yeni bir model daha ekliyor. PRW5000Y-1 kod adını taşıyan ve Tough Solar Power teknolojisi sayesinde güneş enerjisiyle şarj olabilen saat, serinin üst seviye modellerinde gibi üçlü sensör tasarımını temel alıyor.

Analog ve dijital tasarımı bir arada sunan saat, atomik zaman eşleme özelliğine de sahip. Üçlü sensör donanımı kapsamında pusula ile yön, altimetre ile yükseklik ve barometre ile de basınç bilgisi veren saat bu sayede aktivite tutkunları için kimi zaman hayati öneme sahip olan temel verileri sağlayabiliyor.

Pathfinder serisi altında lanse edilen ProTrek PRW5000Y-1, Amerika pazarına bu ay içerisinde 480 dolar olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla giriş yapacak.


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Ambarad 8 yıl en beğenilen
Aynısı zencilerde 5tl
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Melikşah 8 yıl
Çok pahalıymış ya :(
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StreamRolleR 8 yıl
PRG-130 modelini kullanıyorum çok memlunum gerçekten çok özelller


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alpa07 8 yıl
f-91w
4 senesi hala kullanmaya devam
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acbold 8 yıl
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SWX 8 yıl
güzel
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kangroo 8 yıl
Türkiye'de vergilerle 2bin doları görür
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cgdincer 8 yıl
Ne haber ama vayy tough solar filan. Dissamble incelemesi koysanız anlarımda neyse daha fazla birşey söylemeyelim sonra mimliyorsunuz "sizin görüşleriniz bizim için önemli" görüşü altında...
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kımyasal 8 yıl
saat alırken nerde kullanıcaksınız nasıl kullanıcaksınız ona gore alın derım.ben casıonun sportıf dıgıtal modelınden aldım 48tl ye cam degıldı mika idi hep cizildi.bu aralarda ekrandakı netlık gıdıp gelıyor bakalım sonu ne olacak.
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Ambarad 8 yıl
Aynısı zencilerde 5tl
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Klasör.:X:. 8 yıl
casıo bilgisayar çıkarsa herkes pc çok casıo der xD
casıo saatim var 10 sene pil ömürlü 5senesi bitti hala kullanıyorum helal gerçekten (:
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xxxx1 8 yıl
Casıo iyidir ama ben SEIKO derim...baska da bir sey demem...
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s.tayfun 8 yıl
yahu ben titanym kordonu gecen sene 575e aldim ve ozellikleri ayni bu modelle artısı nedirki bu kadar fiyat farki var
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OrQuN 8 yıl
Meraklısı için güzel bi tasarım olsa gerek.
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