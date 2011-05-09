Casio'dan adrenalin tutkunları için ProTrek serisi yeni saat

Casio açık hava etkinliklerinden hoşlanan adrenalin tutkunları ve sporcular için hazırladığı ProTrek serisi özel saat tasarımlarına yeni bir model daha ekliyor. PRW5000Y-1 kod adını taşıyan ve Tough Solar Power teknolojisi sayesinde güneş enerjisiyle şarj olabilen saat, serinin üst seviye modellerinde gibi üçlü sensör tasarımını temel alıyor.

Analog ve dijital tasarımı bir arada sunan saat, atomik zaman eşleme özelliğine de sahip. Üçlü sensör donanımı kapsamında pusula ile yön, altimetre ile yükseklik ve barometre ile de basınç bilgisi veren saat bu sayede aktivite tutkunları için kimi zaman hayati öneme sahip olan temel verileri sağlayabiliyor.

Pathfinder serisi altında lanse edilen ProTrek PRW5000Y-1, Amerika pazarına bu ay içerisinde 480 dolar olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatıyla giriş yapacak.