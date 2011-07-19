Casio'dan dokunmatik ekranlı 14.1 MP dijital kamera: Exilim EX-ZS15

Dijital kamera pazarının önemli üreticilerinden Casio, dokunmatik ekrana sahip dijital kamerası Exilim EX-ZS15'i duyurdu.

Yaklaşık 94.9 x 56.3 x 20.3 mm ebatlarında ve batarya, hafıza kartı dahil olmak üzere 154 gram ağırlığında gümüş, siyah, kırmızı renk seçeneklerinde tasarlanan Exilim EX-ZS15'de 1/2.3-inç boyutlu 14.1 megapiksel çözünürlük sunan CCD sensör yer alıyor. Sensöre, 26 - 130 mm'lik (35 mm formatına göre) objektif eşlik ediyor. Diyafram geniş açıda f/3.2'ye kadar, dar açıda ise f/6.5'a kadar açılabiliyor.



1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı yapabilen dijital kamerada, ISO değeri 64 - 1600 arasında, enstantane hızı 1/2000 saniyeye kadar ayarlanabilmekte.



3.0-inç boyutunda ve 960 x 240 piksel çözünürlüğünde dokunmatik LCD ekrana sahip dijital kamera Wi-Fi desteği sunan Eye-Fi kartlarla uyumlu çalışabiliyor.



Casio, Exilim EX-ZS15'i 159 Euro fiyat etiketiyle satışa sunmayı planlıyor.

