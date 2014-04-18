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Casio'dan suya, toza ve darbeye dayanıklı yeni hesap makinesi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Casio'dan suya, toza ve darbeye dayanıklı yeni hesap makinesi
Cebimizde taşıdığımız akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar hatta kolumuzdaki akıllı saatler... Yeni nesil teknolojik cihazların hemen hepsi, ana işlevlerine ek olarak farklı görev ve amaçlara da hizmet edebiliyorlar. İşte bu alanlardan biri olan hesap makinesi fonksiyonu için pek çok kurum ve şirkette, bir cihaz olarak hesap makinesi kullanım oldukça yaygın bir alışkanlık.
Hesap makinesi üretiminde sektörün en deneyimli isimlerinden olan Casio, çevresel koşullara dayanıklı yeni modeli, hem tasarım hem de teknik özellik seviyesinde dikkatleri üzerine çekmeyi kolayca başarıyor. Firma tarafından fx-FD10 Pro olarak isimlendirilen yeni hesap makinesi, ilk etapta gövde yapısı ile merak uyandırıyor. Güçlü bir izlenim yaratan tasarım hem suya hem toza hem de darbeye karşı yüksek mukavemet sergiliyor. Darbeye karşı koruma için Amerikan Ordusu'nun 810G Method 516.6 standardını karşılayan cihaz, su ve toz koruması için de IP54 sertifikasını beraberinde getirerek rüştünü ispat ediyor.
Arka aydınlatmalı ekranı sayesinde hemen her ışık koşulunda çalışılmasını sağlayan hesap makinesi, yan kısımlara yerleştirilen butonlar sayesinde tek elle de kullanılabiliyor. Özel noktaları ile örneğin şantiye çalışanlarının sahada tulum kemerine asabileceği hesap makinesinde, pil kısmının düşmelere karşı daha dayanıklı olması için kapak özel bir kilit mekanizması ile desteklenmiş durumda. Bilgisayar bağlantısı ile kolayca veri transferi yapılabilmesini sağlayan makine, aynı zamanda inşaat mühendisliğinde farklı formüller ile daha hızlı çözüm elde edilebilmesi adına 21 önyüklü program ile birlikte geliyor.
Yeni hesap makinesinin teknik özelliklerine bakacak olursak, 128x64 noktalı monokrom ekrana sahip olan hesap makinesi, 62MB program bellek alanına ve 1MB depolama kapasitesine sahgip. Bilgisayar bağlantısını USB arabirimi üzerinden gerçekleştiren hesap makinesi, program dönüştürme ve işletim sistemi güncelleme gibi esneklikler de sunuyor. SD Kart slotu ile kullanıcıların hafıza arttırımı yapabildiği cihazda, 38'i ana bölümde ve 3 tanesi yan kısımda olmak üzere toplam 41 buton bulunuyor. Dört adet AAA alkalin pil ile çalışan ve Ni-MH  yeniden şarj edilebilir piller ile de kullanılabilen Casio fx-FD10 Pro, 200 saate kadar kullanım süresi sağlıyor. Peki bu hesap makinesinin fiyatı nedir acaba diye soranlar için yanıtını da verelim, yurt dışı için açıklanan fiyatın 235 dolar olduğu ifade ediliyor. 
Casio'dan suya, toza ve darbeye dayanıklı yeni hesap makinesi
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vercer2005 5 yıl en beğenilen
Casio değil de samsung yapsaydı bunu kesin zoom versiyonunu da görürdük
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Php 5 yıl
inanmayacaksınız ama saha mühendisi denilen bir meslek var ve bazen gerçekten hoş olmayan şartlarda anlık hesaplamalar yapmak gerekiyor.
1 Yanıt Yanıtla +23
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ynal 5 yıl
Kayaların, ağaçların tepesinde, akarsu kenarlarında calculus çalışırken epey işe yarayacak.
Yanıtla +19
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1 Avatar
Fenomenon 5 yıl
ben fx991es plusı 45 liraya almıştım :)
tabi bi daha önce aldığım fx82ms var
ayriyeten çok eskilerden kalma fx82b
yalnız bu hesap makinesi gerçekten süpermiş. özellikle pc'den program atma kısmını çok sevdim. fiyatı fazla ama değer.
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dgo_cr7 5 yıl
şunu cep telefonlarına da yapın lan işte.
land rover yapmıştı böyle bir telefon gerçi ..
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Elsa 5 yıl
235 dolar nedir git Aqua M2 al mağazadan en kral hesap makinesi programını indir daha mantıklı
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Krethuss 5 yıl
Yazık günah beyler şemsiyenizi indirin biraz parçacıklar size de gelsin
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BRAZZED 5 yıl
Kim kullanır ki toz toprağın arasında
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Piêr Dé Sans 5 yıl BRAZZED
samilibo2

Kim kullanır ki toz toprağın arasında

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Tom Hagen 5 yıl
Dalga gecen arkadaşlar saha-şantiye gormemisler galiba.
Gayet guzel olmus bence..
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Free WiLL 5 yıl
Aman Allah ım havuz problemleri dert olmaktan çıktı en sonunda
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DH Misafiri 5 yıl
Siz hiç şantiyede toz toprak içinde konteyner içinde çalışmadınız galiba gençler? ;)
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axelfoly 5 yıl
boşuna efsane değil
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DH Misafiri 5 yıl
espirinin suyunu cikarmissiniz lan seviyeyi bu kadar dusurmeyin bea...
nasanin yada darpanin bide hesap makinesi gelistirmek icin ugrasmasina gerek kalmamis iste. Bi astronot ya da bi istihkamci iletisim sikintisi oldugunda oturacak kendisi olcup bicecek.
Bu tip meslekleri olan insanlarin sahada bizimki gibi buyuk aptes imkanlari mevcut degil, hesap kitap isleri icin bu tip cihazlar o ortamlarda elzem.
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cikopelo 5 yıl
Bizim muhasebeci selalenin önüne masa kuruyor orada hesaplarını yapıyor.
Tam onluk
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TuffkiLLe 5 yıl
fx-82ES ;)
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Evet, İsyan! 5 yıl
Olmamış...

+ tuşu ne öyle... O tuşun büyük olması lazım...

Hesap makinelerinde + tuşu; bilgisayardaki Enter tuşu gibidir...


Laptoplar da sevmem zaten numerik olmayan klavyeleri...


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orka55 5 yıl
Adamlar casio
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