Casio'dan suya, toza ve darbeye dayanıklı yeni hesap makinesi

Cebimizde taşıdığımız akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar hatta kolumuzdaki akıllı saatler... Yeni nesil teknolojik cihazların hemen hepsi, ana işlevlerine ek olarak farklı görev ve amaçlara da hizmet edebiliyorlar. İşte bu alanlardan biri olan hesap makinesi fonksiyonu için pek çok kurum ve şirkette, bir cihaz olarak hesap makinesi kullanım oldukça yaygın bir alışkanlık.

Hesap makinesi üretiminde sektörün en deneyimli isimlerinden olan Casio, çevresel koşullara dayanıklı yeni modeli, hem tasarım hem de teknik özellik seviyesinde dikkatleri üzerine çekmeyi kolayca başarıyor. Firma tarafından fx-FD10 Pro olarak isimlendirilen yeni hesap makinesi, ilk etapta gövde yapısı ile merak uyandırıyor. Güçlü bir izlenim yaratan tasarım hem suya hem toza hem de darbeye karşı yüksek mukavemet sergiliyor. Darbeye karşı koruma için Amerikan Ordusu'nun 810G Method 516.6 standardını karşılayan cihaz, su ve toz koruması için de IP54 sertifikasını beraberinde getirerek rüştünü ispat ediyor.

Arka aydınlatmalı ekranı sayesinde hemen her ışık koşulunda çalışılmasını sağlayan hesap makinesi, yan kısımlara yerleştirilen butonlar sayesinde tek elle de kullanılabiliyor. Özel noktaları ile örneğin şantiye çalışanlarının sahada tulum kemerine asabileceği hesap makinesinde, pil kısmının düşmelere karşı daha dayanıklı olması için kapak özel bir kilit mekanizması ile desteklenmiş durumda. Bilgisayar bağlantısı ile kolayca veri transferi yapılabilmesini sağlayan makine, aynı zamanda inşaat mühendisliğinde farklı formüller ile daha hızlı çözüm elde edilebilmesi adına 21 önyüklü program ile birlikte geliyor.

Yeni hesap makinesinin teknik özelliklerine bakacak olursak, 128x64 noktalı monokrom ekrana sahip olan hesap makinesi, 62MB program bellek alanına ve 1MB depolama kapasitesine sahgip. Bilgisayar bağlantısını USB arabirimi üzerinden gerçekleştiren hesap makinesi, program dönüştürme ve işletim sistemi güncelleme gibi esneklikler de sunuyor. SD Kart slotu ile kullanıcıların hafıza arttırımı yapabildiği cihazda, 38'i ana bölümde ve 3 tanesi yan kısımda olmak üzere toplam 41 buton bulunuyor. Dört adet AAA alkalin pil ile çalışan ve Ni-MH yeniden şarj edilebilir piller ile de kullanılabilen Casio fx-FD10 Pro, 200 saate kadar kullanım süresi sağlıyor. Peki bu hesap makinesinin fiyatı nedir acaba diye soranlar için yanıtını da verelim, yurt dışı için açıklanan fiyatın 235 dolar olduğu ifade ediliyor.