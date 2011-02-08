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Casio'dan "transformers" kamera: Tryx

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,9b
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17
Video Kameralar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Casio, ilk tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2011) yaptığı Tryx isimli yeni kamerasını duyurdu. Transformers kamera olarak ta nitelendirilen Tryx, kompakt boyutları içerisinde yenilikçi bir kasa tasarımı sunuyor zira kameranın 3-inç büyüklüğündeki TFT LCD ekranı, farklı çekim açıları için 270 dereceye kadar döndürülebiliyor. Yeni modeliyle oldukça iddialı olan Casio, yatay yüzeylerde kullanım için ekranı 360 derece döndürebilen özel bir çerçeve de sunuyor.

Casio'dan
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EX-TR100 kodlu yeni kamera, 12 Megapiksel çözünürlüğünde sensöre ve haraket algılayıcısına sahip. Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde video kaydı yapabilen kamera, 432 x 320 piksel çözünürlüğünde 240 kare/saniye gibi yüksek hızda kayıt olanağını da mümkün kılıyor. 21mm genişliğinde lense sahip olan kamera, yüksek hızlı SR yakınlaştırma teknolojisi ile 1.5x SF ve 2x SR yakınlaştırma yapabiliyor. MOV ve H.264 formatlarında kayıt yapabilen kamera, görüntüleri HDMI portu ile televizyon veya monitörlerde de oynatabiliyor. SD, SDXC ve SDHC formatındaki hafıza kartları ile kullanılabilen kamera, 122 x 58 x 15 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında.

Casio'dan
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Casio'dan
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Casio tarafından Nisan ayında satışa sunulacak Tryx (EX-TR100) için açıklanan son kullanıcı satış fiyatı ise 250$.


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ugur00013 8 yıl
tamamen gereksiz
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neyim 8 yıl
küçükken oynadığım transformers oyuncakları bile daha şık :)
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@rd@ 8 yıl
kesinlikle işlevsel olabilir...
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fatihcanery 8 yıl
casionun edifice serisi saatleri çok güzel ,sürekli takip ediyorum.Her yıl orjinal ürün çıkarıyorlar.Yalnız şu kamera işlerinden çekilseler iyi ederler :))
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The_Bones 8 yıl

fatihcanery

casionun edifice serisi saatleri çok güzel ,sürekli takip ediyorum.Her yıl orjinal ürün çıkarıyorlar.Yalnız şu kamera işlerinden çekilseler iyi ederler :))

Bende de bir edefice saat var 7 yıldır kullanıyorum onca darbelere düşmelere maruz kalmasına rağmen banamısın demedi bugüne kadar

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esenkaya20 8 yıl
bence çok hoş bi ürün acayip hoşuma gitti
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Volkanbaba 8 yıl
Satmaz.
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nohackmove 8 yıl
sadece tasarım olsun diye üretilmişgibi duruyor.
çok fazlada bir performans beklememek lazım.
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93exper93 8 yıl
Casio'nun Saatlerinden Başkasına Bakmıcan ;)
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GreldoR 8 yıl
Tırt ötesi...
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bbbbbbbbbbbbbbburak 8 yıl
oyuncak gibi , çok dandik duruyor...
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Melih Vayvalak 8 yıl
Şu CASIO'yu bi sevemedim gitti...
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Ryso 8 yıl
Transformers diyince dış kasayı alengirli bişey zannettim.
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