Casio'dan "transformers" kamera: Tryx

Japon elektronik devi Casio, ilk tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2011) yaptığı Tryx isimli yeni kamerasını duyurdu. Transformers kamera olarak ta nitelendirilen Tryx, kompakt boyutları içerisinde yenilikçi bir kasa tasarımı sunuyor zira kameranın 3-inç büyüklüğündeki TFT LCD ekranı, farklı çekim açıları için 270 dereceye kadar döndürülebiliyor. Yeni modeliyle oldukça iddialı olan Casio, yatay yüzeylerde kullanım için ekranı 360 derece döndürebilen özel bir çerçeve de sunuyor.

EX-TR100 kodlu yeni kamera, 12 Megapiksel çözünürlüğünde sensöre ve haraket algılayıcısına sahip. Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde video kaydı yapabilen kamera, 432 x 320 piksel çözünürlüğünde 240 kare/saniye gibi yüksek hızda kayıt olanağını da mümkün kılıyor. 21mm genişliğinde lense sahip olan kamera, yüksek hızlı SR yakınlaştırma teknolojisi ile 1.5x SF ve 2x SR yakınlaştırma yapabiliyor. MOV ve H.264 formatlarında kayıt yapabilen kamera, görüntüleri HDMI portu ile televizyon veya monitörlerde de oynatabiliyor. SD, SDXC ve SDHC formatındaki hafıza kartları ile kullanılabilen kamera, 122 x 58 x 15 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında.

Casio tarafından Nisan ayında satışa sunulacak Tryx (EX-TR100) için açıklanan son kullanıcı satış fiyatı ise 250$.