Casper, 25’inci Yılına Ödüller İle Başladı

Bu sene, 25’inci yılını kutlayan Casper, 2016 yılına iki özel ödülle başladı. Marketing Türkiye ve AKADEMETRE işbirliğiyle “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasını temel alan “ The ONE Awards” Bütünleşik Pazarlama Ödülleri kapsamında, 2015 yılında Elektronik ve Teknoloji kategorisinde ‘’Marka Değerini ve İtibarını En Fazla Yükselten’’ marka seçildi. 25’inci yılında ikinci ödülde Microsoft’ tan geldi. Microsoft, her sene iş ortaklarını ödüllendirdiği ‘’ Microsoft İş Ortakları Ödül Töreni’’ gecesinde Casper, Windows 10 ve Cihazlar dalında en başarılı iş ortağı olarak ödül aldı.

Sektördeki ilk 25 yılını başarılar ile tamamlayan Casper, ikinci 25 yıla hazır!

Casper, Değişip Dönüşebilme Yeteneğiyle Teknoloji Dünyasının Her Alanında Büyüyor!





25 Yılda Neler Yapıldı, Neler Yapılacak?

Bugün 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip Casper, küresel çapta rekabet edebilir ürün ve hizmetiyle, yerel üretim avantajını birleştirerek, her zaman tüketiciye en iyi çözümleri ve ürün gamını sunmak için çalıştı. 25 yıllık hikâyesine, en iyi iş ortaklıkları gibi onlarca ödül sığdırdı.

Sektörde 25’inci yılı geride bıraktıkları 2016’da, her iki ödülünde kendileri için önemini vurgulayan Casper Pazarlama Direktörü Feray Karaman: ‘’Teknoloji sektöründe, yerli bir marka olarak 25 yıldır kullanıcılarımız ile buluşmanın ve bu süreçte başarılı işler yapmış olmamızın kanıtı olan bu değerli iki ödülü almanın gururunu yaşıyoruz. Başarımızın artarak devam etmesi için, uzun vadeli stratejilerle şirketimizin geleceğini şekillendiriyor, yeni yollar ve yöntemler geliştiriyoruz. Marka iletişiminden, satış planlamasına, kanal geliştirmeye, ürünlere kadar her noktada, olası tehditleri öngörüyor, araştırmamızı yapıyor; ancak başkalarının iş modellerini taklit etmek yerine, kendi gerçeklerimize uygun, kendi modelimizi geliştiriyoruz. Ekibimiz ve iş ortaklarımız ile bundan sonraki süreçte de daha nice başarılı işlere imza atacağımıza inanıyor, bizi seçen tüm kullanıcılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz’’ dedi.1991 yılında, üniversiteden mezun olan üç bilgisayar mühendisi genç tarafından, 40 metrekarelik bir ofiste başlayan hikâye, bugün Türkiye teknoloji sektöründe adından sıkça söz ettiren başarılı bir Türk markası hikâyesine dönüştü. Casper, teknoloji sektöründe 25 yıldır faaliyet gösteren yerli bir marka olarak, sürekli kendini yenileyen, yaşadıklarından ders alan, kullanıcıları dinleyen ve buna göre ürünler geliştiren, yeni teknolojiler hedeflerken kurduğu yeni organizasyon sistemleri ile hep bir adım önde olma hedefi ile yola çıktı ve bugünlere ulaştı.1991 yılında bir bilgisayar markası olarak sektöre giren Casper, 25’inci yılında, masaüstü, dizüstü, 2si1 arada, tablet ve akıllı telefon ürün gamlarında yerli ve yabancı markalar ile tatlı bir rekabet içinde. Global platformda teknoloji sektörünü takip ediyor, kullanıcılarının ihtiyaçlarını dinliyor ve anlıyor, bunun sonucunda da ürünlerini Türk kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre şekillendirip sektöre farklı ürünler kazandırıyor.Casper Bilgisayar’ın hedefleri arasında, ürün portföyünde teknoloji liderliğini sürdürmek kadar, 2015 yılında tohumlarını atmaya başladığı alan olan, teknik servis yatırımı da yer almakta. Kullanıcılarına daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek için uzun süre önce yatırımlarına başladığı ve önümüzdeki 5 yıl yatırımlarına devam edeceği servisleri nezdinde, gerçekleştirmek üzere olduğu en büyük hedefi de gerçekleştirmek üzere olduğu, teknik servise gelen ürünü aynı gün içerisinde kullanıcıya teslim etmek…