Casper VIA A6108 akıllı telefon video inceleme "2GHz Intel işlemcili ve HD ekranlı telefon"

Pazar payı itibariyle ülkemizin en büyük yerli bilgisayar üreticisi olan Casper, tablet bilgisayar pazarından sonra şimdi de akıllı telefon arenasında boy gösteriyor. Casper'ın ürün gamındaki en iddialı model olan Android işletim sistemli VIA A6108, Sharp üretimi yüksek çözünürlüklü IPS ekranı, 2GHz Intel işlemcisi ve malzeme kalitesi gibi detaylar itibariyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Peki Casper'ın akıllı telefon arenasına "merhaba" dediği ilk modeli neler sunuyor? İşte bu sorunun cevabı ve telefonun tüm detayları video incelememizde. İyi seyirler.

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