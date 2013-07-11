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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Casper VIA A6108 akıllı telefon video inceleme "2GHz Intel işlemcili ve HD ekranlı telefon"

5 yıl
6,3b
1
155
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pazar payı itibariyle ülkemizin en büyük yerli bilgisayar üreticisi olan Casper, tablet bilgisayar pazarından sonra şimdi de akıllı telefon arenasında boy gösteriyor. Casper'ın ürün gamındaki en iddialı model olan Android işletim sistemli VIA A6108, Sharp üretimi yüksek çözünürlüklü IPS ekranı, 2GHz Intel işlemcisi ve malzeme kalitesi gibi detaylar itibariyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Peki Casper'ın akıllı telefon arenasına "merhaba" dediği ilk modeli neler sunuyor? İşte bu sorunun cevabı ve telefonun tüm detayları video incelememizde. İyi seyirler.
 

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java 5 yıl en beğenilen
Şu aleti 900 küsür liraya satın alan, herşeyi hak ediyor demektir... Yazık günah, parayı çöpe atsan daha faydalı olur, belki bir fakirin işine yarar... Çöp bile değil, kespır...
Şu aleti 900 küsür liraya satın alan, herşeyi hak ediyor demektir... Yazık günah, parayı çöpe atsan daha faydalı olur, belki bir fakirin işine yarar... Çöp bile...
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fuckulteli 5 yıl
Şu videoyu izledikten sonra Erdi Abi ve Ender Abinin işi çok zor dedim. Sponsorlarının telefonunu incelerken adeta ip cambazı gibi dengede kalmaya çalışmışlar.. SGX540 için Ender Abi dayanamadı 3 yıl önceki Galaxy S modelindeki GPU dedi neyseki.. Oyun performansları videoda tarafsız bir şekilde gözüktü. Ön kamera performansı keşke geçilmeseydi. Pil performans tablosu yerine sözlü anlatım yapıldı sadece.
Tasarıma gelecek olursak gerçekten 10 numara, burada sonuna kadar haklılar..
Çin menşeyli 4 çekirdekli 600 liralık telefon olarak GM Discovery'i kastettiler, ki bence daha doğru bir seçim.. Haa marka desteği neredeyse yok gibi, telefonun yazılımsal eksiklikleri var biraz ama 600 liraya alınabilir. 1000 liranın üzerinde (bin-bin ikiyüz) Nexus 4 - S3 var..
Şu videoyu izledikten sonra Erdi Abi ve Ender Abinin işi çok zor dedim. Sponsorlarının telefonunu incelerken adeta ip cambazı gibi dengede kalmaya çalışmışlar.....
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boraysoydan22 5 yıl
nedemek intel varken quallcom nereden çıktıquallcomda çok köklü bir firemadır ve işinin üstesinden gelmeyi başaran en iyi firmadır tabii daha iyisi olursa ve bunu intel yaparsa onuda söz ederiz ama burada firma fanlığı yapmak yerinde oturup hangi platform daha güçlü düşünmek lazım zaten baktığımız zaman inteli sadece orta alt seviyede ve çoğu zamanda motorola ile sınırlı bir pazarda göre biliyoruz ve intelin cep telefonlarındaki işlemcileride pek ileri işlemciler değildir tabiki neden yapamasın ama yapınca inteli övelim sırf firma fanıyım diye bu intel işlemci ile snapdragon800ü kıyaslamak biraz saçma olur ve bu intel işlemci s800den daha iyi demekte en saçması olur
nedemek intel varken quallcom nereden çıktıquallcomda çok köklü bir firemadır ve işinin üstesinden gelmeyi başaran en iyi firmadır tabii daha iyisi olursa ve bu...
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaslar kesınlıkle almayın telefonu aldıgımın gunden berı sorun yasıyyyorum 3 defadır servıse gonderıyom casper bılgısayar uzerıne cok ıyı ama tlf ıyı yapamaıs
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BUrmali89 4 yıl
casper vıa 8 cep telefonunu aldım arkadaşlar yanlız resımlerım sılındı bu telefonda yanlıslıkla bana onerebıleceğiniz uygulama yada program varmı
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Daimon88 4 yıl
Bu telefonu 1 senedir kullaniyorum. Genel anlamda memnunum. O kadar uygulama, oyun var, iyi bir performansla kullaniyorum. Foto ve video cekimi de super, fakat gun isigi olmayinca kotu cekim yapiyor. Bataryadan da memnunum; Android 4.1.2'ye gore iyi. Telefon dizaynina ise hayranim, tam bana seslenmis. Ne sert koseleri var, ne de fazla yumusak. İnce de olusuyla ayri bir zarifligi var. Bu telefonun tek bir olumsuz yani var, ki bana gore onemlidir, Android surum destegi olmamasi. Android 5 Lollipop surum destegi sunsalar da guzel bir jest yapsalar.
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DH Misafiri 5 yıl
alın la bi dakika bile düşünmeyin ben aldım 20 gündür kullanıyorum.Telefon canavar gibi
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DH Misafiri 5 yıl
Ben telefonu alali 4 ay oluyo cok guzel bi telefon memnum. Donma felanda ypmiyo bussuru oyun yukledim kasma felan hicbirsey yok . Fakat telefon kilifi yok bulamiyorum kilifta yaparsaniz sevinirim :))
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DH Misafiri 5 yıl
Casper VIA a6108 telefondan çok memnunum, canavar gibi, next launcher le beraber telefon müthiş oldu. kamera, hız, efekt, görünüm, ve diğer şeyleriyle gerçekten çok iyi bu özelliklerde bu fiyat da gerçekten çok uygun aynı özellikteki diğer telefonların ilk çıkış fiyatlarıyla bu telefonu bir karşılaştırın isterseniz, almak isteyen gönül rahatlığıyla alabilir.
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DH Misafiri 5 yıl
neden bu tlfnu bu kadar kötülüyorsunuz.. ben bugun alacaktım kartlarda bi sorun oldu yarına bıraktımm görünüşte evet çok güzel harika hatta.. ama benim işime yarayacak özellikleri camera msj arama bide wifi başka işime yaramaz... bu saydıklarımda da sıkıntı çekermiyim.. bide mümkünse yaşca büyük olan yanı mantıklı düşünen kişilerden. bilgi almayı istiyorum sonucta paramı çöpe atmak istemem bunuda en iyi olgun insanlar anlar.. yardımcı olursanız sevinirim
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Guaire 5 yıl DH Misafiri
Kaç paraya alacaktınız? Telefon özelliklerine göre çok pahalı görünüyor.

Bütçenizi ve ihtiyaçlarınızı yazarsanız, size uygun alternatifler tavsiye edilecektir. O saydığınız kamera, mesaj ve Wifi'yi çok daha hesaplı fiyatlara sağlayan telefonlar var. Zaten bu özelliklerin olmadığı akıllı telefon yoktur. Eleştirildiği şey bu.
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Xefion 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

neden bu tlfnu bu kadar kötülüyorsunuz.. ben bugun alacaktım kartlarda bi sorun oldu yarına bıraktımm görünüşte evet çok güzel harika hatta.. ama benim işime yarayacak özellikleri camera msj arama bide wifi başka işime yaramaz... bu saydıklarımda da sıkıntı çekermiyim.. bide mümkünse yaşca büyük olan yanı mantıklı düşünen kişilerden. bilgi almayı istiyorum sonucta paramı çöpe atmak istemem bunuda en iyi olgun insanlar anlar.. yardımcı olursanız sevinirim

Para senin almak istiyorsan al ancak marka olarak casperin urettikleri ortada o yuzden tavsiye etmiyorum. Google amcaya bir sorsan casper şikayetlerini anlarsın.

Edit: Her zaman urunlerin so kullanici yorumlarina bak o telefona o fiyat uzay olmuş.
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TheNewAtilla 5 yıl
Casper almayin aldirtmayin.
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serdalm 5 yıl TheNewAtilla
Casper kullanıcısı değilimde.Neden böyle birşey dediniz?
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DH Misafiri 5 yıl
Telefonun ilk özelliklerini okuduğum da resmen hayran kaldım. İyi ki yorumları da okumayı akıl etmişim yoksa büyüsüne kapılıp 900 tlyi bayılacaktım :) Çok öveni de var yerin dibine batıranı da vallahi ne yapsam bilemedim ama sanırım gidip biraz kurcalayacağım :)
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TheNewAtilla 5 yıl
Benim 7 yillik pentium 4 islemcili casper masaüstü pc gibi olmus
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iskoca 5 yıl
Bu cihaza Rom yükleyebilen varmı? Ben tam uyumlu kılıf buldum bu sitede fakat nasıl alınır bilmiyorum.Yardımcı olabilecek birileri varmı? adres bu: ebay.in/...
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