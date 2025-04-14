One UI 7 güncellemesi süresiz olarak durdu: İşte nedeni

One UI 7 güncellemesi süresiz olarak durdu
Kaçıranlar için One UI 7, 7 Nisan'da bazı ülkelerde, 10 Nisan'da ise ABD’de kullanıma sunulmuştu. Şimdi ise yaşanan sorunlar nedeniyle sunucular üzerinden dağıtımı duraklatıldı. Sorunun kaynağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak erken raporlar, Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili modellerde ekran kilidinin erişilemez hale geldiği yönünde.
Bu da ekran kilidinin atlanamaması sonucunda telefonları kullanılamaz hale geliyor. Bu da, her iki işlemci platformunu kapsayan ciddi bir güvenlik sorununa işaret ediyor olabilir. Samsung, henüz konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak güncellemenin duraklatılması, uzun bir süredir beklenen One UI 7.0'ın biraz daha gecikeceği anlamına geliyor.
Güncellemeyi henüz almadıysanız, bu söz konusu gecikmeyi açıklıyor olabilir. Bu bağlamda Samsung'un yazılım takvimine sadık kalıp kalamayacağı, hatanın çözüm süresine bağlı olarak netleşecek. Şimdilik tek yapılabilecek şey, Samsung'dan gelecek resmi açıklamayı ve düzeltilmiş yazılımın ne zaman yeniden sunulacağını beklemek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo
Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.
atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç
Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir
323 Kişi Okuyor (15 Üye, 308 Misafir) 48 Masaüstü 275 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
3045 kez okundu.
16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Samsung One UI 7.0, Teknoloji Haberleri ve Mobil Teknolojiler