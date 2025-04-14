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    One UI 7 güncellemesi süresiz olarak durdu: İşte nedeni

    Samsung, One UI 7 güncellemesini ciddi bir hata nedeniyle süresiz olarak durdurdu. Güncelleme, bazı cihazlarda önemli bir işlevi kullanılmaz hale getiriyor. İşte detaylar...
    Samsung One UI 7 güncellemesi süresiz olarak durdu: İşte nedeni? Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz günlerde dağıtıma çıkan Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini ciddi bir yazılım hatası nedeniyle durdurdu. 7 Nisan itibarıyla Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleri için dağıtıma çıkan güncelleme, yaşanan sorunlar nedeniyle birçok bölgede geri çekildi. İşte detaylar...

    One UI 7 güncellemesi süresiz olarak durdu

    Kaçıranlar için One UI 7, 7 Nisan'da bazı ülkelerde, 10 Nisan'da ise ABD’de kullanıma sunulmuştu. Şimdi ise yaşanan sorunlar nedeniyle sunucular üzerinden dağıtımı duraklatıldı. Sorunun kaynağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak erken raporlar, Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili modellerde ekran kilidinin erişilemez hale geldiği yönünde.

    Bu da ekran kilidinin atlanamaması sonucunda telefonları kullanılamaz hale geliyor. Bu da, her iki işlemci platformunu kapsayan ciddi bir güvenlik sorununa işaret ediyor olabilir. Samsung, henüz konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak güncellemenin duraklatılması, uzun bir süredir beklenen One UI 7.0'ın biraz daha gecikeceği anlamına geliyor.

    Güncellemeyi henüz almadıysanız, bu söz konusu gecikmeyi açıklıyor olabilir. Bu bağlamda Samsung'un yazılım takvimine sadık kalıp kalamayacağı, hatanın çözüm süresine bağlı olarak netleşecek. Şimdilik tek yapılabilecek şey, Samsung'dan gelecek resmi açıklamayı ve düzeltilmiş yazılımın ne zaman yeniden sunulacağını beklemek.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    T
    turksatkablonet 1 saat önce

    Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.

    V
    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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    Samsung One UI 7.0, Teknoloji Haberleri ve Mobil Teknolojiler
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