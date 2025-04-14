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Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz günlerde dağıtıma çıkan Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini ciddi bir yazılım hatası nedeniyle durdurdu. 7 Nisan itibarıyla Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleri için dağıtıma çıkan güncelleme, yaşanan sorunlar nedeniyle birçok bölgede geri çekildi. İşte detaylar...

One UI 7 güncellemesi süresiz olarak durdu

Kaçıranlar için One UI 7, 7 Nisan'da bazı ülkelerde, 10 Nisan'da ise ABD’de kullanıma sunulmuştu. Şimdi ise yaşanan sorunlar nedeniyle sunucular üzerinden dağıtımı duraklatıldı. Sorunun kaynağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak erken raporlar, Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili modellerde ekran kilidinin erişilemez hale geldiği yönünde.

Bu da ekran kilidinin atlanamaması sonucunda telefonları kullanılamaz hale geliyor. Bu da, her iki işlemci platformunu kapsayan ciddi bir güvenlik sorununa işaret ediyor olabilir. Samsung, henüz konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak güncellemenin duraklatılması, uzun bir süredir beklenen One UI 7.0'ın biraz daha gecikeceği anlamına geliyor.

Almanya için One UI 7 güncelleme takvimi yayınlandı 23 sa. önce eklendi

Güncellemeyi henüz almadıysanız, bu söz konusu gecikmeyi açıklıyor olabilir. Bu bağlamda Samsung'un yazılım takvimine sadık kalıp kalamayacağı, hatanın çözüm süresine bağlı olarak netleşecek. Şimdilik tek yapılabilecek şey, Samsung'dan gelecek resmi açıklamayı ve düzeltilmiş yazılımın ne zaman yeniden sunulacağını beklemek.

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Samsung One UI 7 güncellemesi süresiz olarak durdu: İşte nedeni?