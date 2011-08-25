Celeron 352 işlemcisiyle dünya hız rekoru kırıldı; 8309MHz!

Son olarak Sandy Bridge mimarisine adapte olan Celeron işlemci ailesi ile yeni bir hız rekoruna imza atıldı. Tapakah rumuzunu kullanan Litvanyalı hız aşırtma profesyoneli, Netburst mimarisini kullanan eski nesil Celeron D352 işlemcisini 8.309GHz'e çıkartarak bu alanda hız rekoru kırdı ve bu alanda adını zirveye yazdırmayı başardı.

2006 yılında piyasa sürülen ve standart çalışma frekansı 3.2GHz olan işlemci, 65nm fabrikasyon süreciyle üretilmişti. Tapakah'ın dünya rekoru getiren çalışmada anakart olarak Asus'un X48 çipsetli P5E3 modeli, bellek olarak Corsair imzalı 1GB DDR3 modül ve soğutma sistemi olarak ta tahmin edilebileceği üzere Sıvı Azot -LN2- kullanılmış.

İşlemci çalışma gerilimi 1.984v seviyesine yükseltilerek gerçekleştirilen çalışmada CPU-Z onayı alınabilse de o hızdaki çalışma kararsızlığından dolayı testlerde stabil değerler elde edilemediği ifade ediliyor. Bu arada dünya hız rekorları sıralamasında Celeron işlemcilerin baskın olduğunu ve ilk 5'in Celeron 300 serisi modellerden oluştuğunu da not düşelim.