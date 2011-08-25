Celeron 352 işlemcisiyle dünya hız rekoru kırıldı; 8309MHz!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son olarak Sandy Bridge mimarisine adapte olan Celeron işlemci ailesi ile yeni bir hız rekoruna imza atıldı. Tapakah rumuzunu kullanan Litvanyalı hız aşırtma profesyoneli, Netburst mimarisini kullanan eski nesil Celeron D352 işlemcisini 8.309GHz'e çıkartarak bu alanda hız rekoru kırdı ve bu alanda adını zirveye yazdırmayı başardı.
2006 yılında piyasa sürülen ve standart çalışma frekansı 3.2GHz olan işlemci, 65nm fabrikasyon süreciyle üretilmişti. Tapakah'ın dünya rekoru getiren çalışmada anakart olarak Asus'un X48 çipsetli P5E3 modeli, bellek olarak Corsair imzalı 1GB DDR3 modül ve soğutma sistemi olarak ta tahmin edilebileceği üzere Sıvı Azot -LN2- kullanılmış.
İşlemci çalışma gerilimi 1.984v seviyesine yükseltilerek gerçekleştirilen çalışmada CPU-Z onayı alınabilse de o hızdaki çalışma kararsızlığından dolayı testlerde stabil değerler elde edilemediği ifade ediliyor. Bu arada dünya hız rekorları sıralamasında Celeron işlemcilerin baskın olduğunu ve ilk 5'in Celeron 300 serisi modellerden oluştuğunu da not düşelim.
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Bu yorum mükemmel üstüne laf yok fakat bilimin kısa zamanda teknolojiye dönüşmesini bekliyoruz :D
işelmci stabil değil sen nediyosun Hocam
ayrıca 2 çekirdek 2çekirdek tirOperiton Flacshpointi açmadıktan sonra neyapiyim..................
2V miş ayrıca Haciz gelir bu kıza elektirk yuzunden
Kimileri için kavga sebebi laflar.
edit
aha.. Hortmuş ya... Sazdık iyi mi?
işlemci hızı ile performansı arasında doğrusal bir bağlantı yoktur.. yani bir işlemciyi %50 hız aşırtsanız bir render işleminde %50 fark etmez yada % 50 daha perofmanslı çalışmaz yada %100 hız aşırtsanız aynı işi 2 kat daha hızlı yapabilirsiniz diye birşey yok.. doğal olarak hız artsada yukarı doğru değerler çıktıkça getirisi düşer.. buna marjinal faydası/getirisi düşük de diyebiliriz.. doğal olarak bu işlemci yine en basit bir sandybridge işlemcisini bile geçemez..
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