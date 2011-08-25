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Celeron 352 işlemcisiyle dünya hız rekoru kırıldı; 8309MHz!

7 yıl
21,9b
1
43
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son olarak Sandy Bridge mimarisine adapte olan Celeron işlemci ailesi ile yeni bir hız rekoruna imza atıldı. Tapakah rumuzunu kullanan Litvanyalı hız aşırtma profesyoneli, Netburst mimarisini kullanan eski nesil Celeron D352 işlemcisini 8.309GHz'e çıkartarak bu alanda hız rekoru kırdı ve bu alanda adını zirveye yazdırmayı başardı. 
2006 yılında piyasa sürülen ve standart çalışma frekansı 3.2GHz olan işlemci, 65nm fabrikasyon süreciyle üretilmişti. Tapakah'ın dünya rekoru getiren çalışmada anakart olarak Asus'un X48 çipsetli P5E3 modeli, bellek olarak Corsair imzalı 1GB DDR3 modül ve soğutma sistemi olarak ta tahmin edilebileceği üzere Sıvı Azot -LN2- kullanılmış. 
İşlemci çalışma gerilimi 1.984v seviyesine yükseltilerek gerçekleştirilen çalışmada CPU-Z onayı alınabilse de o hızdaki çalışma kararsızlığından dolayı testlerde stabil değerler elde edilemediği ifade ediliyor. Bu arada dünya hız rekorları sıralamasında Celeron işlemcilerin baskın olduğunu ve ilk 5'in Celeron 300 serisi modellerden oluştuğunu da not düşelim.

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16 GS 1905 7 yıl en beğenilen
eşeğe altın semer vursan eşek yine eşektir
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thunderwatcher 7 yıl
Ben bu sıvı azotla rekor kıranlara karşıyım. Bunun adı resmen kendini tatmindir. Teknoloji, bilimin endüstriye uygulanmasıdır. Endüstriye uygulanamadığından sıvı azotla soğutma bir bilimdir ama teknoloji değildir. Kimin evinde var sıvı azotlu soğutucu? Bende var diyen böyle gelsin. Boş işler bunlar. Celeron'un hava ve su soğutma performansına bakın, koşarak gider i5 falan alırsınız... Gereksiz...
Ben bu sıvı azotla rekor kıranlara karşıyım. Bunun adı resmen kendini tatmindir. Teknoloji, bilimin endüstriye uygulanmasıdır. Endüstriye uygulanamadığından sıv...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 7 yıl
intel e5400 ü 4.21 GHz de stabil kullanıyorum
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By_KeReMM 7 yıl
AMD Ezer geçer.
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So_Bad 7 yıl
Takıpteyım
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TechnoMobile 7 yıl
thunderwatcher
Ben bu sıvı azotla rekor kıranlara karşıyım. Bunun adı resmen kendini tatmindir. Teknoloji, bilimin endüstriye uygulanmasıdır. Endüstriye uygulanamadığından sıvı azotla soğutma bir bilimdir ama teknoloji değildir. Kimin evinde var sıvı azotlu soğutucu? Bende var diyen böyle gelsin. Boş işler bunlar. Celeronun hava ve su soğutma performansına bakın, koşarak gider i5 falan alırsınız... Gereksiz...

Bu yorum mükemmel üstüne laf yok fakat bilimin kısa zamanda teknolojiye dönüşmesini bekliyoruz :D
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MÇKR_06 7 yıl
Celeron bu tabi uçar



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WinteR 7 yıl
Bi gün 'celeronu overclok ederken 3 genç öldü,atomlarına ayrılan celeron nükleer tepkimeyle patladı' diye bir haber bekliyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
uçurmuşlar işlemciyi 3d mark rekoruda kırar bu celeron şimdi :)
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veto1214 7 yıl

DH Misafiri

uçurmuşlar işlemciyi 3d mark rekoruda kırar bu celeron şimdi :)



işelmci stabil değil sen nediyosun Hocam

ayrıca 2 çekirdek 2çekirdek tirOperiton Flacshpointi açmadıktan sonra neyapiyim..................
2V miş ayrıca Haciz gelir bu kıza elektirk yuzunden
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MURATSPLAT 7 yıl
1 dakika bile kararli calismayan sistem sistem degildir. isterse 20.000ghz olsun.
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MURATSPLAT 7 yıl
1 dakika bile kararli calismayan sistem sistem degildir. isterse 20.000ghz olsun.
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thunderwatcher 7 yıl
Ben bu sıvı azotla rekor kıranlara karşıyım. Bunun adı resmen kendini tatmindir. Teknoloji, bilimin endüstriye uygulanmasıdır. Endüstriye uygulanamadığından sıvı azotla soğutma bir bilimdir ama teknoloji değildir. Kimin evinde var sıvı azotlu soğutucu? Bende var diyen böyle gelsin. Boş işler bunlar. Celeron'un hava ve su soğutma performansına bakın, koşarak gider i5 falan alırsınız... Gereksiz...
1 Yanıt Yanıtla +6
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rabitelli 7 yıl thunderwatcher
thunderwatcher

Ben bu sıvı azotla rekor kıranlara karşıyım. Bunun adı resmen kendini tatmindir. Teknoloji, bilimin endüstriye uygulanmasıdır. Endüstriye uygulanamadığından sıvı azotla soğutma bir bilimdir ama teknoloji değildir. Kimin evinde var sıvı azotlu soğutucu? Bende var diyen böyle gelsin. Boş işler bunlar. Celeron'un hava ve su soğutma performansına bakın, koşarak gider i5 falan alırsınız... Gereksiz...







Kimileri için kavga sebebi laflar.

edit
aha.. Hortmuş ya... Sazdık iyi mi?
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Batuist 7 yıl
şimdi bu işlemci bu hızda hangi işlemciye kafa tutabilir?

işlemci hızı ile performansı arasında doğrusal bir bağlantı yoktur.. yani bir işlemciyi %50 hız aşırtsanız bir render işleminde %50 fark etmez yada % 50 daha perofmanslı çalışmaz yada %100 hız aşırtsanız aynı işi 2 kat daha hızlı yapabilirsiniz diye birşey yok.. doğal olarak hız artsada yukarı doğru değerler çıktıkça getirisi düşer.. buna marjinal faydası/getirisi düşük de diyebiliriz.. doğal olarak bu işlemci yine en basit bir sandybridge işlemcisini bile geçemez..
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Lordinarius 7 yıl
casper yaşadı demiyecem :D
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