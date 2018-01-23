Çerçevesiz Meizu 15 Plus sızmaya devam ediyor

18:9 görüntü oranı ya da çerçevesiz şeklinde tabir ettiğini ekran barındıran telefonların sayısı giderek artıyor. Bu alana alt seviyeden giriş yapan Meizu ise yakın zamanda çıtayı üst seviyeye taşıyacak.

Meizu 15 Plus özellikleri ve fiyatı

Meizu 15 ve Meizu 15 Plus adıyla internete sızdırılan yeni seri çok agresif ekran tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Birbirinden farklı ve abartılı görseller olsa da son sızıntılar biraz daha gerçeğe yakın.

Yeni serinin üç çerçevesi çok ince kenarlara sahip. Alt çerçeve ise gerekli sensörler ve parmak izi okuyucu için biraz kalın tutulmuş. Yine de pazardaki pek çok modelden çok daha büyük bir ekran-kasa oranına sahip.

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Üst seviyeye hitap edeceği için donanımı da buna göre şekillenecek. Snapdragon 845 iddiaları olsa da Meizu bu tür bir ortaklığa hiç girmedi. Firma biraz daha maliyeti düşünerek hareket ediyor. Bu bakımdan Exynos 8895 veya daha eski Exynos 8890 yonga seti şaşırtıcı olmayacaktır.

Serinin birbirinden ne tür farkı olduğu şimdilik bilinmiyor. En yakın ihtimal orijinal modelde 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi, Plus modelinde ise 8GB RAM/128GB kapasite olacağı yönünde. Orijinal model 450$, Plus modeli ise 530$-550$ civarında fiyat etiketine sahip olacak.

Özellikle memleketinde daha fazla varlık göstermeye çalışan Meizu, geçen yıl çift ekranlı Pro 7 serisi ile ilgi görmüştü. Meizu 15 serisi ise geçen yıldan daha fazla ses getirecek gibi. Firmanın 15. yılına özel olarak geliştirildiği ifade ediliyor. Serinin gelecek ay tanıtılıp Mart gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor.