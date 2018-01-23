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Çerçevesiz Meizu 15 Plus sızmaya devam ediyor

Meizu’nun belki de bugüne kadar ki en iddialı akıllı telefonu olması beklenen Meizu 15 ve Meizu 15 Plus sızmaya devam ediyor. Yeni seride çerçevesiz tasarım dikkat çekici.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,4b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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18:9 görüntü oranı ya da çerçevesiz şeklinde tabir ettiğini ekran barındıran telefonların sayısı giderek artıyor. Bu alana alt seviyeden giriş yapan Meizu ise yakın zamanda çıtayı üst seviyeye taşıyacak.

Meizu 15 Plus özellikleri ve fiyatı

Meizu 15 ve Meizu 15 Plus adıyla internete sızdırılan yeni seri çok agresif ekran tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Birbirinden farklı ve abartılı görseller olsa da son sızıntılar biraz daha gerçeğe yakın.

Yeni serinin üç çerçevesi çok ince kenarlara sahip. Alt çerçeve ise gerekli sensörler ve parmak izi okuyucu için biraz kalın tutulmuş. Yine de pazardaki pek çok modelden çok daha büyük bir ekran-kasa oranına sahip.

Ayrıca Bkz. " iPhone X satış tahminleri düşüyor"

Üst seviyeye hitap edeceği için donanımı da buna göre şekillenecek. Snapdragon 845 iddiaları olsa da Meizu bu tür bir ortaklığa hiç girmedi. Firma biraz daha maliyeti düşünerek hareket ediyor. Bu bakımdan Exynos 8895 veya daha eski Exynos 8890 yonga seti şaşırtıcı olmayacaktır.

 

Çerçevesiz Meizu 15 Plus sızmaya devam ediyor

Serinin birbirinden ne tür farkı olduğu şimdilik bilinmiyor. En yakın ihtimal orijinal modelde 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi, Plus modelinde ise 8GB RAM/128GB kapasite olacağı yönünde. Orijinal model 450$, Plus modeli ise 530$-550$ civarında fiyat etiketine sahip olacak.

Özellikle memleketinde daha fazla varlık göstermeye çalışan Meizu, geçen yıl çift ekranlı Pro 7 serisi ile ilgi görmüştü. Meizu 15 serisi ise geçen yıldan daha fazla ses getirecek gibi. Firmanın 15. yılına özel olarak geliştirildiği ifade ediliyor. Serinin gelecek ay tanıtılıp Mart gibi piyasaya sürülmesi bekleniyor. 

 

https://www.gizmochina.com/2018/01/22/meizu-15-plus-renders-leaked/ Yorum Yaz
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Ordan Geçenbay 1 yıl en beğenilen qooqie
qooqie
Mi max 2 kullanıyorum. Meizu da keşke 6.5 inch telefon çıkarsa. Çerçevesiz olmasına gerek yok ekranı 2k olsun bataryası uzun gitsin yeter. Full hd 6.4 inch için yetersiz

Evde 40-50 Inc televizyonda full hd yeterli iken 6.4 inç telefonda nasıl yetersiz oluyor aklım almıyor.
qooqieMi max 2 kullanıyorum. Meizu da keşke 6.5 inch telefon çıkarsa. Çerçevesiz olmasına gerek yok ekranı 2k olsun bataryası uzun gitsin yete...
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6 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 1 yıl
18:9 ekran oranı, Samsung'un tamamen ticari politikalarla piyasaya soktuğu, teknolojik olarak insan hayatında yeri olmayan bir şey. İzlediğimiz videolar, filmler o formata uygun değil. Fotoğraflar da aynı şekilde. 5 inçlik bir telefonu 16:9 formatında çerçevesiz yapma şansları yok çünkü kasanın küçülmesi demek bataryanın da küçülmesi ve o telefonun en fazla öğleye kadar kullanılabilmesi demek. Kasanın küçülmemesi için alttan ve üstten incelttikleri yere ekran koyup ve aslında günlük hayatta insan hayatını kolaylaştırmak bir yana daha da zorlaştıracak ucube bir tasarım çıkarttılar ortaya. Ve bu tv kumandası gibi ucube tasarımın hiç yadırganmaması, insanoğlunun nasıl birer tüketim robotuna dönüştüğünün de bir göstergesi. Dikkat ettiyseniz Uzak doğuluların (Japonlar hariç çünkü onların teknolojik gelişimi tüketim çılgınlığından önceydi) insanlık kültürüne kattıkları bir değer yok. Okuduğumuz klasikler, izlediğimiz festival filmleri, müzikler, resimler heykeller... İnsan'a odaklı olmayan bir kültürün teknolojideki yansıması da böyle oluyor maalesef.
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skythunderr 1 yıl
oyle baslik atiyosunuzki sanki kacak var :)
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qooqie 1 yıl
Mi max 2 kullanıyorum. Meizu da keşke 6.5 inch telefon çıkarsa. Çerçevesiz olmasına gerek yok ekranı 2k olsun bataryası uzun gitsin yeter. Full hd 6.4 inch için yetersiz
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Ordan Geçenbay 1 yıl qooqie
qooqie
Mi max 2 kullanıyorum. Meizu da keşke 6.5 inch telefon çıkarsa. Çerçevesiz olmasına gerek yok ekranı 2k olsun bataryası uzun gitsin yeter. Full hd 6.4 inch için yetersiz

Evde 40-50 Inc televizyonda full hd yeterli iken 6.4 inç telefonda nasıl yetersiz oluyor aklım almıyor.
6 Yanıt Yanıtla +16
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ssbrutality 1 yıl qooqie
qooqie

Mi max 2 kullanıyorum. Meizu da keşke 6.5 inch telefon çıkarsa. Çerçevesiz olmasına gerek yok ekranı 2k olsun bataryası uzun gitsin yeter. Full hd 6.4 inch için yetersiz

misafir geldiğinde tepsi niyetine üzerine çay koyup servis yapıyor musunuz o tabakla yada tepsiyle?
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Çağdaş 1 yıl
8 gb ram, benim masaüstü bilgisayarımda var maşallah
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V4LKyR 1 yıl Çağdaş
Çağdaş

8 gb ram, benim masaüstü bilgisayarımda var maşallah


Benim laptopta 32 GB ram var yeah
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