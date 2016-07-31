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Çernobil bölgesine dünyanın en büyük güneş panelleri kurulacak

Çernobil faciasının ardından 30 yıl geçmiş olsa da çok büyük bir alan hala insan yaşamına uygun değil. Ukrayna hükümeti bu alanları dünyanın en büyük güneş panelleriyle değerlendirmek istiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,8b
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tarihin en büyük nükleer facialarından birinin yaşandığı Çernobil, aradan geçen 30 yılın ardından tekrar canlanıyor. Ukrayna hükümeti halen kullanılamaz haldeki bu bölgeyi dünyanın en büyük güneş enerji tesisini kurarak değerlendirmek istiyor.

Çernobil nükleer santralinin dörtte biri gücünde

Çernobil faciasının ardından çok uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen yaklaşık 2600 kilometrekarelik bir bölge hala insan yaşamına uygun değil. Bu alanı tam 1GW gücünde dev bir güneş enerji tesisi inşa ederek değerlendirmek isteyen Ukrayna şu anda planı gerçeğe dönüştürmek için yatırım şirketlerinden destek arıyor. Hükümet bazı ABD'li ve Kanada'lı yatırım şirketleriyle görüşme halinde olduğunu açıkladı.

Ukrayna'nın kurmayı planladığı bu yeni tesis 4GW'lik Çernobil nükleer santralinin dörtte biri gücünde olacak. 1GW'lik gücüyle dünyanın en büyüğü olacak olan tesisin yapımına yatırım anlaşmaları tamamlandığı takdirde hemen başlanılacak.

Çernobil'de güvenlik sorunları

Güneş panellerinin tam olarak hangi konuma kurulacağı şu an için netlik kazanmamış olsa da hükümet yetkilileri, tehlikeli bölgenin eskisine göre daha düşük bir yüzdeyi kapladığını ve bu durumun artık endüstrik gelişimler için kendilerine fırsat tanıdığını belirtiyor. Güneş panellerinin kurulumunda tüm kural ve düzenlemelere dikkat edileceğini de ifade eden yetkililer radyasyona karşı güvenliğin en iyi şekilde sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Tabi Ukrayna hükümeti güvenliğin en iyi şekilde sağlanacağını belirtiyor olsa da akıllarda birçok soru işareti bulunuyor. Sızıntının hala devam ettiği bu bölgede işçileri çalışmaya ikna edebilecekler mi? İkna ederlerse bu işciler hangi şartlar altında çalışacak? Özel kıyafetler giyecekler mi? Tüm bu durumlar maliyeti nasıl etkileyecek? gibi sorular şu anda kafaları karıştırıyor. Bakalım Ukrayna bu planı gerçeğe dönüştürebilecek mi.

Çernobil'in bugün neye benzediğini görmek için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.
 

http://www.popularmechanics.com/science/energy/a22112/chernobyl-solar-farm/ Yorum Yaz
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St Batuhan 3 yıl en beğenilen
Aslında burada amaç yüksek verim almak ve maksimum yatırım değil, sadece boş alanı olabildiğince iyi bir şekilde değerlendirmek. Yapılabilecek başka şeyler kısıtlı olarak görüldüğünden böyle bir tercih yapılmış. Yatırımın karşılığını alması normalden daha uzun sürecektir ama en azından o bölge boş boş durmayacak. Çok uzun vadede olsa bile bir işe yarayacak.
Diğer taraftan elbette özel giysi kullanılacaktır ve bu iş için belki robotlar bile düşünülebilir. Ciddi bir yatırım yapılabilir bu noktada.
Aslında burada amaç yüksek verim almak ve maksimum yatırım değil, sadece boş alanı olabildiğince iyi bir şekilde değerlendirmek. Yapılabilecek başka şeyler kısı...
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serci244 3 yıl
O kadar güneş paneli oranın sıcaklığını 7-8 derece yükseltir.
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Porno Graffiti 3 yıl
Stalker'lar bunu beğenmedi.
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CaSsErDoDo 3 yıl
Arkadaşlar güneş enerjisinden yararlanmanız için havanın günlük güneşlik olması gerekmiyor. Güneşten gelen ışınlar zaten geliyor siz görseniz de görmeseniz de. Orada çalışacak işçiyi bulurlar. Önemli olan radyasyon seviyesi. Güvenli dedikleri yer ne kadar güvenli. Daha birkaç ay önce komşu ülkelerden birinde hala radyasyonun tehlikesinin ( insan ve hayvanlar için ) oldukça yüksek olduğuna dair bir yazi okudum. Ve güvenlik ölçüm değerlerinin yanlış tespit edildiği , doğru ölcenlerin yolsuzluktan hapse tikildigi gibi çok kötü seyler okudum. Umarım düzgün ölçüm yaparlar.
( Dediğim yazı AP'nin belarus yazısı )
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spirituals 3 yıl
Hava bulutlu olduğunda bile güneşin UV ışınları yeryüzüne iniyor zaten. Her gün güllük gülistanlık olmasına gerek yok ki oranın.
Bence çok mantıklı bir yatırım olabilir bu. Kullanılamayan bir bölge sonuçta orası. Elbette ki bir şeyler yapılacaktır zamanla oraya. Dünyada bir çok alan var güneş enerjisi için müsait olabilen. Hem Nükleler santrallerden daha az maliyetli hemde daha güvenli bir kaynak bu. Belki biraz daha fazla yer kaplıyor olabilirler ama o kadarını göz ardı edebiliriz zararları ele alındığında.
Csun Energy de kalite yönetime bakıyordum askerden önce. Tanesi 1000 liradan 8 adet 3000 lik paneller 4 katlı bir apartmanı gece gündüz elektrik masrafını karşılayabiliyor hatta direklere bağlanan bazı aparatlar ile fazla olan elektriği santrallere aktarabiliyorlar. 2 adet bizim kendi çatımızda vardı eski evimizdeyken. 2000 lik olduğu için evin tamamını sürekli çeviremiyordu. Daha büyük yada daha fazla olsaydı ihtiyaç kalmazdı keza.
Keşke tüm dünya güneş enerjisine yoğunlaşsa ve kirletmesek bu güzel Dünyamızı..
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elfgözlülegolas 3 yıl
orada calisacak isci bulunur da

nükleerden vazgecmezler niye vazgecsin
bi kac sene sonra baska bi yerde yaparlar nukleeri
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Seefoo 3 yıl
Benim yorumlardan anladığım insanlar Ukrayna'yı kuzey kutbunda falan sanıyor galiba.
solargis.com/...
solargis.com/...
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deoksiriboz1001 3 yıl
koskoca arazilerin boş durmasındansa mantıklı bir iş yapmışlar. tarım desen sanayi desen birşey yapılmaz orda zaten
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personalcomputer 3 yıl
Pek güneş alan yerde değil ama ibret olsun diye yapıyor olabilirler. Aha burada nükleer kaza oldu artık uranyum, plütonyum kullanmıyoruz yerine güneşten yararlanıyoruz diyorlar.
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St Batuhan 3 yıl en beğenilen
Aslında burada amaç yüksek verim almak ve maksimum yatırım değil, sadece boş alanı olabildiğince iyi bir şekilde değerlendirmek. Yapılabilecek başka şeyler kısıtlı olarak görüldüğünden böyle bir tercih yapılmış. Yatırımın karşılığını alması normalden daha uzun sürecektir ama en azından o bölge boş boş durmayacak. Çok uzun vadede olsa bile bir işe yarayacak.
Diğer taraftan elbette özel giysi kullanılacaktır ve bu iş için belki robotlar bile düşünülebilir. Ciddi bir yatırım yapılabilir bu noktada.
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12 Angry Men 3 yıl
O kadar kuzeyde ve yağışlı soğuk bir yerde güneş enerjisinden ne kadar verim alınır ki ?
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