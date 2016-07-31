Çernobil bölgesine dünyanın en büyük güneş panelleri kurulacak

Çernobil faciasının ardından 30 yıl geçmiş olsa da çok büyük bir alan hala insan yaşamına uygun değil. Ukrayna hükümeti bu alanları dünyanın en büyük güneş panelleriyle değerlendirmek istiyor.