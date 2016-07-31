Çernobil bölgesine dünyanın en büyük güneş panelleri kurulacak

Tarihin en büyük nükleer facialarından birinin yaşandığı Çernobil, aradan geçen 30 yılın ardından tekrar canlanıyor. Ukrayna hükümeti halen kullanılamaz haldeki bu bölgeyi dünyanın en büyük güneş enerji tesisini kurarak değerlendirmek istiyor.
Ukrayna'nın kurmayı planladığı bu yeni tesis 4GW'lik Çernobil nükleer santralinin dörtte biri gücünde olacak. 1GW'lik gücüyle dünyanın en büyüğü olacak olan tesisin yapımına yatırım anlaşmaları tamamlandığı takdirde hemen başlanılacak.
Tabi Ukrayna hükümeti güvenliğin en iyi şekilde sağlanacağını belirtiyor olsa da akıllarda birçok soru işareti bulunuyor. Sızıntının hala devam ettiği bu bölgede işçileri çalışmaya ikna edebilecekler mi? İkna ederlerse bu işciler hangi şartlar altında çalışacak? Özel kıyafetler giyecekler mi? Tüm bu durumlar maliyeti nasıl etkileyecek? gibi sorular şu anda kafaları karıştırıyor. Bakalım Ukrayna bu planı gerçeğe dönüştürebilecek mi.
Çernobil'in bugün neye benzediğini görmek için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.
Çernobil nükleer santralinin dörtte biri gücündeÇernobil faciasının ardından çok uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen yaklaşık 2600 kilometrekarelik bir bölge hala insan yaşamına uygun değil. Bu alanı tam 1GW gücünde dev bir güneş enerji tesisi inşa ederek değerlendirmek isteyen Ukrayna şu anda planı gerçeğe dönüştürmek için yatırım şirketlerinden destek arıyor. Hükümet bazı ABD'li ve Kanada'lı yatırım şirketleriyle görüşme halinde olduğunu açıkladı.
Ukrayna'nın kurmayı planladığı bu yeni tesis 4GW'lik Çernobil nükleer santralinin dörtte biri gücünde olacak. 1GW'lik gücüyle dünyanın en büyüğü olacak olan tesisin yapımına yatırım anlaşmaları tamamlandığı takdirde hemen başlanılacak.
Çernobil'de güvenlik sorunlarıGüneş panellerinin tam olarak hangi konuma kurulacağı şu an için netlik kazanmamış olsa da hükümet yetkilileri, tehlikeli bölgenin eskisine göre daha düşük bir yüzdeyi kapladığını ve bu durumun artık endüstrik gelişimler için kendilerine fırsat tanıdığını belirtiyor. Güneş panellerinin kurulumunda tüm kural ve düzenlemelere dikkat edileceğini de ifade eden yetkililer radyasyona karşı güvenliğin en iyi şekilde sağlanacağını da sözlerine ekledi.
Tabi Ukrayna hükümeti güvenliğin en iyi şekilde sağlanacağını belirtiyor olsa da akıllarda birçok soru işareti bulunuyor. Sızıntının hala devam ettiği bu bölgede işçileri çalışmaya ikna edebilecekler mi? İkna ederlerse bu işciler hangi şartlar altında çalışacak? Özel kıyafetler giyecekler mi? Tüm bu durumlar maliyeti nasıl etkileyecek? gibi sorular şu anda kafaları karıştırıyor. Bakalım Ukrayna bu planı gerçeğe dönüştürebilecek mi.
Çernobil'in bugün neye benzediğini görmek için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.
http://www.popularmechanics.com/science/energy/a22112/chernobyl-solar-farm/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Diğer taraftan elbette özel giysi kullanılacaktır ve bu iş için belki robotlar bile düşünülebilir. Ciddi bir yatırım yapılabilir bu noktada.