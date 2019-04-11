Çevre kirliliği, uçan araba teknolojisini etkileyebilir

Çok değil, bundan 10 yıl önce, uçan araba teknolojisi birçok kişiye göre henüz yapılamayacak bir teknolojiydi. Ancak gerçek pek de öyle olmadı ve birçok şirket, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz o uçan arabaları üretmek için oldukça iyi bir mesafe katettiler. Ancak, Michigan ve Ford Üniversitesi'ndeki araştırmacıların raporları, bu teknolojinin sürdürülebilirliğini sorgulatıyor.

Uzun mesafede kullanılabilir

Araştırmacılar elektrikli uçan arabaların, 35 km'den (22 mil) daha kısa mesafedeki yolculuklar için çevresel açıdan sürdürülebilir olmayacağını belirten bir çalışma yayınlandılar. Bu noktada araçlarla ilgili bir sıkıntı olmasa da, bu araçları çalıştırmak için gereken yüksek miktarda elektrik, santrallerden gelmek zorunda ve bu tesislerin çoğu sera gazı yayıyor.

https://www.engadget.com/2019/04/10/study-on-flying-car-sustainability/

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Ancak bu durumun, uçan araba teknolojisiningetireceğini düşünmek doğru olmaz. Açıklanan rapora göre, 35 km'den daha uzun mesafedeki yolculuklar içinkullanılabilir. Çünkü bu araçların, uzun mesafe yolculuklarda kullanıldığı takdirde verimliliklerin arttığı ifade ediliyor. Dört yolcu ile yapılan'lik bir yolculuğun, içten yanmalı motorlu kara taşıtlarına göredaha az emisyon yayıyor. Bu durum da uçan arabalarıniçin kullanılmayacağına işaret ediyor.