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Çevre kirliliği, uçan araba teknolojisini etkileyebilir

Michigan ve Ford Üniversitesi'nin yaptığı ortak bir araştırmaya göre, uçan araba teknolojisi, çevresel faktörlere yenik düşebilir. Yapılan araştırmalar çevre kirliliği yaratacağını gösteriyor.
1 ay
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havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çok değil, bundan 10 yıl önce, uçan araba teknolojisi birçok kişiye göre henüz yapılamayacak bir teknolojiydi. Ancak gerçek pek de öyle olmadı ve birçok şirket, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz o uçan arabaları üretmek için oldukça iyi bir mesafe katettiler. Ancak, Michigan ve Ford Üniversitesi'ndeki araştırmacıların raporları, bu teknolojinin sürdürülebilirliğini sorgulatıyor.

Uzun mesafede kullanılabilir

Araştırmacılar elektrikli uçan arabaların, 35 km'den (22 mil) daha kısa mesafedeki yolculuklar için çevresel açıdan sürdürülebilir olmayacağını belirten bir çalışma yayınlandılar. Bu noktada araçlarla ilgili bir sıkıntı olmasa da, bu araçları çalıştırmak için gereken yüksek miktarda elektrik, santrallerden gelmek zorunda ve bu tesislerin çoğu sera gazı yayıyor.
Ancak bu durumun, uçan araba teknolojisinin sonunu getireceğini düşünmek doğru olmaz. Açıklanan rapora göre, 35 km'den daha uzun mesafedeki yolculuklar için uçan arabalar kullanılabilir. Çünkü bu araçların, uzun mesafe yolculuklarda kullanıldığı takdirde verimliliklerin arttığı ifade ediliyor. Dört yolcu ile yapılan 100 km'lik bir yolculuğun, içten yanmalı motorlu kara taşıtlarına göre yüzde 52  daha az emisyon yayıyor. Bu durum da uçan arabaların kısa mesafe için kullanılmayacağına işaret ediyor.

https://www.engadget.com/2019/04/10/study-on-flying-car-sustainability/ Yorum Yaz
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Rising_Sun 1 ay en beğenilen
Belirli bir mesafe için, elektrikli bir arabanın harcayacağı elektrik, hiçbir zaman uçan bir aracınkiyle eşit olamaz ki zaten..Yer çekimini yenmek için harcayacağı güç ile sadece düz zeminde ilerlemek için harcayacağı güç arasında fark olacak..Bu araştırma sonucu mantıklı ve doğru ama ''şimdilik''..Çok kısa süre sonra elektriği hiçbir şekilde fosil yakıtlardan ve nükleer fisyondan üretmeyi bırakacağımız için, insanoğlunun sarfedeceği elektriğin fazla veya az olması pek bir önemi kalmayacak..Çünkü zaten insanoğlu için sınırsız bir güneş, rüzgar, dalga, hidro ve nükleer füzyon enerjisi mevcut..Bunları yeteri kadar kullanırsak, herkes 1 kmlik yol için bile uçan araç kullanabilir..
Belirli bir mesafe için, elektrikli bir arabanın harcayacağı elektrik, hiçbir zaman uçan bir aracınkiyle eşit olamaz ki zaten..Yer çekimini yenmek için harcayac...
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The.Mafia 1 ay
Artık havadan yere araç düşer
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atilasat 1 ay
nükleer füzyon çalışmaları başarılı sonuçlanırsa gelecek çok güzel ve temiz olacak. umarım ömrümüz yeter de o günleri görürüz.
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serafon 1 ay atilasat
Gelecek iyilerin kötüleri dengelemesiyle güzel olur ancak, değilse dünya her devirde yeterli kaynağa ve güzelliğe sahip.
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pspoor 1 ay
Istersem 5 mt giderim, istersem cok elektrik harcar veya harcamaz, bunlara ne oluyor da insanlarin ne yaptigina bu kadar cok karisiyorlar? Surdurulebilir degilmis... Insan hayati da surdurulebilir degil...
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joven 1 ay
Saçma sapan projeler bir gazla sunuluyor netice
elde var bir koskoca sıfır
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Rising_Sun 1 ay en beğenilen
Belirli bir mesafe için, elektrikli bir arabanın harcayacağı elektrik, hiçbir zaman uçan bir aracınkiyle eşit olamaz ki zaten..Yer çekimini yenmek için harcayacağı güç ile sadece düz zeminde ilerlemek için harcayacağı güç arasında fark olacak..Bu araştırma sonucu mantıklı ve doğru ama ''şimdilik''..Çok kısa süre sonra elektriği hiçbir şekilde fosil yakıtlardan ve nükleer fisyondan üretmeyi bırakacağımız için, insanoğlunun sarfedeceği elektriğin fazla veya az olması pek bir önemi kalmayacak..Çünkü zaten insanoğlu için sınırsız bir güneş, rüzgar, dalga, hidro ve nükleer füzyon enerjisi mevcut..Bunları yeteri kadar kullanırsak, herkes 1 kmlik yol için bile uçan araç kullanabilir..
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gun 1 ay
Şehir içinde kullanılacağı için daha fazla enerji harcayacağı kesin ama trafikli bir şehirde mesela İstanbul’da 5 dk’da İstanbul’un her yerine ulaşabilmek müthiş bir şey.
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1ses1 1 ay
Uçağa binerken bile kırk kere düşünüyorum. Ben karacıyım arkadaş.
Pervane dönmez kuş çarpar süzülme olayıda yok helikopter gibi direk yerdesin.
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