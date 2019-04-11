Çevre kirliliği, uçan araba teknolojisini etkileyebilir

Teknoloji Editörü
Çok değil, bundan 10 yıl önce, uçan araba teknolojisi birçok kişiye göre henüz yapılamayacak bir teknolojiydi. Ancak gerçek pek de öyle olmadı ve birçok şirket, bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz o uçan arabaları üretmek için oldukça iyi bir mesafe katettiler. Ancak, Michigan ve Ford Üniversitesi'ndeki araştırmacıların raporları, bu teknolojinin sürdürülebilirliğini sorgulatıyor.
Uzun mesafede kullanılabilir
Araştırmacılar elektrikli uçan arabaların, 35 km'den (22 mil) daha kısa mesafedeki yolculuklar için çevresel açıdan sürdürülebilir olmayacağını belirten bir çalışma yayınlandılar. Bu noktada araçlarla ilgili bir sıkıntı olmasa da, bu araçları çalıştırmak için gereken yüksek miktarda elektrik, santrallerden gelmek zorunda ve bu tesislerin çoğu sera gazı yayıyor.Ancak bu durumun, uçan araba teknolojisinin sonunu getireceğini düşünmek doğru olmaz. Açıklanan rapora göre, 35 km'den daha uzun mesafedeki yolculuklar için uçan arabalar kullanılabilir. Çünkü bu araçların, uzun mesafe yolculuklarda kullanıldığı takdirde verimliliklerin arttığı ifade ediliyor. Dört yolcu ile yapılan 100 km'lik bir yolculuğun, içten yanmalı motorlu kara taşıtlarına göre yüzde 52 daha az emisyon yayıyor. Bu durum da uçan arabaların kısa mesafe için kullanılmayacağına işaret ediyor.
https://www.engadget.com/2019/04/10/study-on-flying-car-sustainability/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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