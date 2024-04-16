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    Baykar, Kemankeş 2 seyir füzesinin testlerine başladı: Ne işe yarayacak?

    Baykar’ın kendi kaynaklarıyla geliştirdiği KEMANKEŞ 2 mini akıllı seyir füzesinin Edirne Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ndeki test süreci başladı.

    Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insansız sistemlerin testleri başarıyla devam ediyor. Bu bağlamda KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi’nin Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde sürdürülecek olan test süreci başladı. Baykar, ilk nesil KEMANKEŞ’in ilk atış testini de geçtiğimiz yıl gerçekleştirmişti.

    Baykar KEMANKEŞ 2 neler yapacak?

    KEMANKEŞ 2 Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 2, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.
    KEMANKEŞ 1 Tam Boyutta Gör
    KEMANKEŞ 1

    KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi, sahip olduğu yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. KEMANKEŞ 2, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayabilecek.

    Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar’ın kendi kaynaklarıyla geliştirdiği mini akıllı seyir füzesinin ilk versiyonu KEMANKEŞ 1, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2023’te ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti. İlk atış testini ise 14 Haziran 2023’te Bayraktar TB2 SİHA’dan ateşlenerek başarıyla tamamlamıştı. KEMANKEŞ 2 ile KEMANKEŞ 1 arasında teknik özellikler açısından büyük farklar bulunmuyor ancak tasarımsal farklılıklar göze çarpıyor.

    KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi özellikleri

    • 200+ kilometre menzil
    • Turbojet motor
    • 1 Saat havada kalış
    • Yapay zeka Destekli optik güdüm sistemi
    • Yapay zeka destekli oto pilot sistemi (otonom uçuş)
    • Elektronik harbe karşı direnç
    • Maliyet etkin
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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