Baykar, Kemankeş 2 seyir füzesinin testlerine başladı: Ne işe yarayacak?

Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insansız sistemlerin testleri başarıyla devam ediyor. Bu bağlamda KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi’nin Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde sürdürülecek olan test süreci başladı. Baykar, ilk nesil KEMANKEŞ’in ilk atış testini de geçtiğimiz yıl gerçekleştirmişti.

Baykar KEMANKEŞ 2 neler yapacak?

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 2, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi, sahip olduğu yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. KEMANKEŞ 2, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayabilecek.

Bayraktar Akıncı TİHA, 50 bin uçuş saatini aştı 6 gün önce eklendi

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar’ın kendi kaynaklarıyla geliştirdiği mini akıllı seyir füzesinin ilk versiyonu KEMANKEŞ 1, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2023’te ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti. İlk atış testini ise 14 Haziran 2023’te Bayraktar TB2 SİHA’dan ateşlenerek başarıyla tamamlamıştı. KEMANKEŞ 2 ile KEMANKEŞ 1 arasında teknik özellikler açısından büyük farklar bulunmuyor ancak tasarımsal farklılıklar göze çarpıyor.

KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi özellikleri

200+ kilometre menzil

Turbojet motor

1 Saat havada kalış

Yapay zeka Destekli optik güdüm sistemi

Yapay zeka destekli oto pilot sistemi (otonom uçuş)

Elektronik harbe karşı direnç

Maliyet etkin

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