Baykar, Kemankeş 2 seyir füzesinin testlerine başladı: Ne işe yarayacak?

Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insansız sistemlerin testleri başarıyla devam ediyor. Bu bağlamda KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi’nin Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde sürdürülecek olan test süreci başladı. Baykar, ilk nesil KEMANKEŞ’in ilk atış testini de geçtiğimiz yıl gerçekleştirmişti.
Baykar KEMANKEŞ 2 neler yapacak?
KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi, sahip olduğu yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. KEMANKEŞ 2, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayabilecek.
Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar’ın kendi kaynaklarıyla geliştirdiği mini akıllı seyir füzesinin ilk versiyonu KEMANKEŞ 1, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2023’te ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti. İlk atış testini ise 14 Haziran 2023’te Bayraktar TB2 SİHA’dan ateşlenerek başarıyla tamamlamıştı. KEMANKEŞ 2 ile KEMANKEŞ 1 arasında teknik özellikler açısından büyük farklar bulunmuyor ancak tasarımsal farklılıklar göze çarpıyor.
KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi özellikleri
- 200+ kilometre menzil
- Turbojet motor
- 1 Saat havada kalış
- Yapay zeka Destekli optik güdüm sistemi
- Yapay zeka destekli oto pilot sistemi (otonom uçuş)
- Elektronik harbe karşı direnç
- Maliyet etkin
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)