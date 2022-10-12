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    Yeni bir dönem başlıyor: Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu gerçekleştirdi

    Çinli XPeng şirketi X2 elektrikli uçan otomobilini Dubai semalarına çıkararak ilk halka açık uçuşunu gerçekleştirdi. Yüzlerce kişi yeni bir döneme işaret eden bu tarihi ana tanıklık etti.
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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticisi XPeng uzunca bir süredir XPeng Aeroht adlı yan kuruluşu aracılığıyla uçan elektrikli otomobil geliştiriyor. Şirket, aracın beşinci nesil prototipini Dubai semalarına çıkararak ilk halka açık uçuşunu gerçekleştirdi.

    Yaklaşık 150 kişinin tanık olduğu gösteri uçuşu Dubai'de düzenlenen GITEX Global teknoloji fuarının açılış gününde yapıldı. XPeng X2 olarak adlandırılan model Dubai Sivil Havacılık Otoritesinden alınan özel izinle havalandı.

    Aerodinamik tasarım, otonom mod

    Ağırlığı azaltmak için karbon fiber gövde ile donatılan uçan otomobil, aerodinamiği iyileştiren gözyaşı damlası şeklinde minimalist bir tasarıma sahip. Manuel ve otonom sürüş modları bulunan XPeng X2 alçak irtifalarda kısa uçuşlar için kullanılacak.

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Gösteri uçuşunda boy gösteren beşinci nesil bir prototip ancak şirket şu anda altıncı nesil üzerinde çalışıyor. Beşinci nesil sadece uçabiliyor karada gidemiyor. Gelecek model hem havada hem de yollarda sürülebilecek. Uçan otomobilin 2024'te satışa sunulması planlanıyor.

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör

    XPeng X2 özellikleri:

    • Kapasite: 2 kişi
    • Boyutlar: 5 x 4.78 x 1.36 metre
    • Ağırlık: 560 kg
    • Yük kapasitesi: 200 kg
    • Maksimum hız: 130 km/s
    • Uçuş yüksekliği: 1.000 metre
    • Uçuş süresi: 35 dakika
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    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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