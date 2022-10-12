Yeni bir dönem başlıyor: Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu gerçekleştirdi

Yaklaşık 150 kişinin tanık olduğu gösteri uçuşu Dubai'de düzenlenen GITEX Global teknoloji fuarının açılış gününde yapıldı. XPeng X2 olarak adlandırılan model Dubai Sivil Havacılık Otoritesinden alınan özel izinle havalandı.
Aerodinamik tasarım, otonom mod
Ağırlığı azaltmak için karbon fiber gövde ile donatılan uçan otomobil, aerodinamiği iyileştiren gözyaşı damlası şeklinde minimalist bir tasarıma sahip. Manuel ve otonom sürüş modları bulunan XPeng X2 alçak irtifalarda kısa uçuşlar için kullanılacak.
XPeng X2 özellikleri:
- Kapasite: 2 kişi
- Boyutlar: 5 x 4.78 x 1.36 metre
- Ağırlık: 560 kg
- Yük kapasitesi: 200 kg
- Maksimum hız: 130 km/s
- Uçuş yüksekliği: 1.000 metre
- Uçuş süresi: 35 dakika
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.