Yeni bir dönem başlıyor: Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu gerçekleştirdi

Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli araç üreticisi XPeng uzunca bir süredir XPeng Aeroht adlı yan kuruluşu aracılığıyla uçan elektrikli otomobil geliştiriyor. Şirket, aracın beşinci nesil prototipini Dubai semalarına çıkararak ilk halka açık uçuşunu gerçekleştirdi.

Acil servislerin başı iPhone 14'ler ile dertte 20 sa. önce eklendi

Yaklaşık 150 kişinin tanık olduğu gösteri uçuşu Dubai'de düzenlenen GITEX Global teknoloji fuarının açılış gününde yapıldı. XPeng X2 olarak adlandırılan model Dubai Sivil Havacılık Otoritesinden alınan özel izinle havalandı.

Aerodinamik tasarım, otonom mod

Ağırlığı azaltmak için karbon fiber gövde ile donatılan uçan otomobil, aerodinamiği iyileştiren gözyaşı damlası şeklinde minimalist bir tasarıma sahip. Manuel ve otonom sürüş modları bulunan XPeng X2 alçak irtifalarda kısa uçuşlar için kullanılacak.

Tam Boyutta Gör Gösteri uçuşunda boy gösteren beşinci nesil bir prototip ancak şirket şu anda altıncı nesil üzerinde çalışıyor. Beşinci nesil sadece uçabiliyor karada gidemiyor. Gelecek model hem havada hem de yollarda sürülebilecek. Uçan otomobilin 2024'te satışa sunulması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör

XPeng X2 özellikleri:

Kapasite: 2 kişi

2 kişi Boyutlar: 5 x 4.78 x 1.36 metre

5 x 4.78 x 1.36 metre Ağırlık: 560 kg

560 kg Yük kapasitesi: 200 kg

200 kg Maksimum hız: 130 km/s

130 km/s Uçuş yüksekliği: 1.000 metre

1.000 metre Uçuş süresi: 35 dakika

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu gerçekleştirdi