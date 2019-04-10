Elon Musk'tan, Jeff Bezos'a "kopyacı" göndermesi

Teknoloji dünyasının yakından tanıdığı iki isim Elon Musk ve Jeff Bezos arasında su yüzüne çıkmamış bir rekabetin olduğu açık. Dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos da tıpkı Elon Musk gibi uzay projeleri geliştiriyor ve bu alanda da adından söz ettirmek istiyor. Ancak Elon Musk'ın bu duruma bir tepkisi var.

Jeff Bezos'tan şimdilik yanıt yok

https://twitter.com/elonmusk/status/1115764921482919937

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Geçtiğimiz günlerde sizlere duyurduğumuz üzere, uydu üzerinden internet erişimi sağlamak için bir proje başlattığını duyurdu. Elon Musk'ınşirketi de 2015 yılında benzer bir projeyi açıklamıştı ve'un bu gelişmeyi duyurmasının ardından Elon Musküzerinden Jeff Bezos'a bir göndermede bulundu.MIT'nin twitter hesabından paylaşılan Amazon'unprojesiyle ilgili birElon Musk, Jeff Bezos'u etiketleyerek "" yazdı ve biremojisi bıraktı. Musk'ın bu tweetine Jeff Bezos'tan henüz birgelmiş değil.