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Elon Musk'tan, Jeff Bezos'a "kopyacı" göndermesi

Dünyanın önde gelen girişimcilerinden Elon Musk, geçtiğimiz günlerde uydu üzerinden internet erişimi projesini açıklayan Amazon CEO'su Jeff Bezos'a kedi emojili bir kopyacı göndermesinde bulundu.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji dünyasının yakından tanıdığı iki isim Elon Musk ve Jeff Bezos arasında su yüzüne çıkmamış bir rekabetin olduğu açık. Dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos da tıpkı Elon Musk gibi uzay projeleri geliştiriyor ve bu alanda da adından söz ettirmek istiyor. Ancak Elon Musk'ın bu duruma bir tepkisi var.

Jeff Bezos'tan şimdilik yanıt yok

Geçtiğimiz günlerde sizlere duyurduğumuz üzere Amazon, uydu üzerinden internet erişimi sağlamak için bir proje başlattığını duyurdu. Elon Musk'ın SpaceX şirketi de 2015 yılında benzer bir projeyi açıklamıştı ve Amazon'un bu gelişmeyi duyurmasının ardından Elon Musk twitter üzerinden Jeff Bezos'a bir göndermede bulundu.

MIT'nin twitter hesabından paylaşılan Amazon'un uydu internet projesiyle ilgili bir tweet'i yanıtlayan Elon Musk, Jeff Bezos'u etiketleyerek "kopya" yazdı ve bir kedi emojisi bıraktı. Musk'ın bu tweetine Jeff Bezos'tan henüz bir cevap gelmiş değil.

https://twitter.com/elonmusk/status/1115764921482919937 Yorum Yaz
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***Leopard*** 1 ay en beğenilen
Jeff Bezos'u etiketleyerek "kopya" yazdı ve bir kedi emojisi bıraktı.


Azıcık araştırın da bari öyle yayınlayın şunları. Sanki kedinin başka bilinmeyen bir anlamı varmış gibi yazmış


dictionary.cambridge.org/...
Jeff Bezos'u etiketleyerek "kopya" yazdı ve bir kedi emojisi bıraktı.Azıcık araştırın da bari öyle yayınlayın şunları. Sanki kedinin b...
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FerdosParadise 1 ay
someone who has few ideas of their own and does or says exactly the same as someone else:
You're just a copycat!
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Spider_hip 1 ay
Copycat İngilizce'de bir deyimdir.
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izayoi 1 ay Spider_hip
Deyim veya değil bir şeyin başında copy varsa o kötüdür neden olayı iyimserleştirmeye çalışıyorsun
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sendemail 1 ay
Şöyle arz edeyim
1- Mutlaka bu siteye göz atın ,şu an dünyanın etrafındaki uyduları göstermekte.
stuffin.space/...
2-dünyanın etrafında 17.852 uydu dolanmakta , bunların yalnızca 1420 tanesi operasyonel çalışmakta
gerisi çöp.
Deyim yerindeyse yörünge ana baba günü . şimdi bunlar da göndersin tam olsun ,
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V4LKyR 1 ay
Copy "cat"
Kopyacı, özenti, kolpa anlamında.
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***Leopard*** 1 ay en beğenilen
Jeff Bezos'u etiketleyerek "kopya" yazdı ve bir kedi emojisi bıraktı.


Azıcık araştırın da bari öyle yayınlayın şunları. Sanki kedinin başka bilinmeyen bir anlamı varmış gibi yazmış


dictionary.cambridge.org/...
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FerdosParadise 1 ay ***Leopard***
bilgilendirme için teşekkürler.demeseydin eğer bilmeyecektim.
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Karbon 12 1 ay ***Leopard***
Neyi araştırsınlar ?

Başlık zaten 'kopyacı' göndermesi...
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