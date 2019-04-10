Elon Musk'tan, Jeff Bezos'a "kopyacı" göndermesi

Teknoloji Editörü
Teknoloji dünyasının yakından tanıdığı iki isim Elon Musk ve Jeff Bezos arasında su yüzüne çıkmamış bir rekabetin olduğu açık. Dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos da tıpkı Elon Musk gibi uzay projeleri geliştiriyor ve bu alanda da adından söz ettirmek istiyor. Ancak Elon Musk'ın bu duruma bir tepkisi var.
Jeff Bezos'tan şimdilik yanıt yokGeçtiğimiz günlerde sizlere duyurduğumuz üzere Amazon, uydu üzerinden internet erişimi sağlamak için bir proje başlattığını duyurdu. Elon Musk'ın SpaceX şirketi de 2015 yılında benzer bir projeyi açıklamıştı ve Amazon'un bu gelişmeyi duyurmasının ardından Elon Musk twitter üzerinden Jeff Bezos'a bir göndermede bulundu.
MIT'nin twitter hesabından paylaşılan Amazon'un uydu internet projesiyle ilgili bir tweet'i yanıtlayan Elon Musk, Jeff Bezos'u etiketleyerek "kopya" yazdı ve bir kedi emojisi bıraktı. Musk'ın bu tweetine Jeff Bezos'tan henüz bir cevap gelmiş değil.
https://twitter.com/elonmusk/status/1115764921482919937 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Azıcık araştırın da bari öyle yayınlayın şunları. Sanki kedinin başka bilinmeyen bir anlamı varmış gibi yazmış
dictionary.cambridge.org/...