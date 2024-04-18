Boeing mühendisi uyardı: Yüzlerce kişi ölebilir

Tam Boyutta Gör Boeing'de mühendis olarak çalışan Sam Salehpour, ABD Kongresi'ni, Boeing'in kalite sorunlarını çözememesi durumunda yüzlerce kişinin hayatını kaybedebileceği konusunda uyardı.

Sam Salehpour, endişelerini kamuoyuna açıkladıktan sonra fiziksel olarak zarar görmekten korktuğunu söyledi. Boeing'de güvenlik kültürü bulunmadığını iddia eden Salehpour, uyarılarda bulunan çalışanların göz ardı edildiğini, tehdit edilip kenara itildiğini söyledi.

"787 Dreamliner uçakları güvenli değil"

Boeing'de 10 yılı aşkın süredir çalışan Salehpour, 787 Dreamliner'ın önemli bölümleri arasındaki boşluklarla ilgili bir sorun tespit ettiğini ve bunun hizmetteki 1000'den fazla jeti etkilediğini belirterek, iki büyük uçak ekleminde zamanla erken yorulma problemine yol açabileceği konusunda uyardı.

Duruşmadaki bir diğer tanık olan ve şu anda Havacılık Güvenliği Vakfı'na liderlik eden eski bir Boeing mühendisi olan Ed Pierson, en son yaşanan kabin paneli patlamasını şirketin örtbas etmeye çalıştığını söyledi.

Ocak ayında yaşanan olay, Boeing'in en çok satan ticari jeti 737 Max'in üretimine ilişkin yeni soruları gündeme getirdi. Şirketin uçak filosu şuanda yoğun bir incelemeyle karşı karşıya. Federal Havacılık İdaresi, Salehpour'un, Boeing'in 787'yi üretirken üretim darboğazlarını aşmak için güvenliği yok sayan kısayollar kullandığı yönündeki iddialarını araştırıyor. Salehpour ayrıca bir başka geniş gövdeli jet olan 777'nin üretimiyle ilgili sorunları da gündeme getirdi.

Çarşamba günkü duruşma öncesinde Salehpour, Boeing'e 787 jetin tamamının inceleme için yere indirilmesi çağrısında bulundu. Binlerce yolculuktan sonra gövdenin bazı bölümlerinin parçalanabileceğini iddia etti.

Boeing ise 2020'den bu yana güvenlik kültürünü geliştirmek için önemli adımlar attığını söyledi. Şirket, 787 ve 777'nin güvenli olduğu konusunda ısrar ederek Salehpour'un Dreamliner hakkındaki iddialarının yanlış olduğunu söyledi.

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Eski Boeing çalışanı Barnett, aracında ölü bulunmuştu

Boeing'in uçaklarının kalitesine yönelik endişelerini dile getiren eski Boeing çalışanı John Barnett, 11 Mart'ta aracında ölü bulunmuştu.

Barnett, 2019'da 787 Dreamliner tipi yolcu uçaklarında kabin basıncının aniden düşmesi halinde yolcu koltuklarının üzerindeki oksijen maskelerini otomatik açan sistemlerin büyük bölümünde üretim hatası olduğunu iddia etmişti.

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