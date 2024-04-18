Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Boeing mühendisi uyardı: Yüzlerce kişi ölebilir

    Boeing'de mühendis olarak çalışan Sam Salehpour, ABD Kongresi'ni, Boeing'in 787 modelindeki kalite sorunlarını çözememesi durumunda yüzlerce kişinin hayatını kaybedebileceği konusunda uyardı.
    Boeing mühendisi uyardı: Yüzlerce kişi ölebilir Tam Boyutta Gör
    Boeing'de mühendis olarak çalışan Sam Salehpour, ABD Kongresi'ni, Boeing'in kalite sorunlarını çözememesi durumunda yüzlerce kişinin hayatını kaybedebileceği konusunda uyardı.

    Sam Salehpour, endişelerini kamuoyuna açıkladıktan sonra fiziksel olarak zarar görmekten korktuğunu söyledi. Boeing'de güvenlik kültürü bulunmadığını iddia eden Salehpour, uyarılarda bulunan çalışanların göz ardı edildiğini, tehdit edilip kenara itildiğini söyledi.

    "787 Dreamliner uçakları güvenli değil"

    Boeing'de 10 yılı aşkın süredir çalışan Salehpour, 787 Dreamliner'ın önemli bölümleri arasındaki boşluklarla ilgili bir sorun tespit ettiğini ve bunun hizmetteki 1000'den fazla jeti etkilediğini belirterek, iki büyük uçak ekleminde zamanla erken yorulma problemine yol açabileceği konusunda uyardı.

    Duruşmadaki bir diğer tanık olan ve şu anda Havacılık Güvenliği Vakfı'na liderlik eden eski bir Boeing mühendisi olan Ed Pierson, en son yaşanan kabin paneli patlamasını şirketin örtbas etmeye çalıştığını söyledi.

    Ocak ayında yaşanan olay, Boeing'in en çok satan ticari jeti 737 Max'in üretimine ilişkin yeni soruları gündeme getirdi. Şirketin uçak filosu şuanda yoğun bir incelemeyle karşı karşıya. Federal Havacılık İdaresi, Salehpour'un, Boeing'in 787'yi üretirken üretim darboğazlarını aşmak için güvenliği yok sayan kısayollar kullandığı yönündeki iddialarını araştırıyor. Salehpour ayrıca bir başka geniş gövdeli jet olan 777'nin üretimiyle ilgili sorunları da gündeme getirdi.

    Çarşamba günkü duruşma öncesinde Salehpour, Boeing'e 787 jetin tamamının inceleme için yere indirilmesi çağrısında bulundu. Binlerce yolculuktan sonra gövdenin bazı bölümlerinin parçalanabileceğini iddia etti.

    Boeing ise 2020'den bu yana güvenlik kültürünü geliştirmek için önemli adımlar attığını söyledi. Şirket, 787 ve 777'nin güvenli olduğu konusunda ısrar ederek Salehpour'un Dreamliner hakkındaki iddialarının yanlış olduğunu söyledi. 

    Eski Boeing çalışanı Barnett, aracında ölü bulunmuştu

    Boeing'in uçaklarının kalitesine yönelik endişelerini dile getiren eski Boeing çalışanı John Barnett, 11 Mart'ta aracında ölü bulunmuştu.

    Barnett, 2019'da 787 Dreamliner tipi yolcu uçaklarında kabin basıncının aniden düşmesi halinde yolcu koltuklarının üzerindeki oksijen maskelerini otomatik açan sistemlerin büyük bölümünde üretim hatası olduğunu iddia etmişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

    Profil resmi
    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    jeep renegade yorum pegasus koltuk seçimi tırnak batması ameliyatı sonrası morarma disney dreamlight valley türkçe yama new balance mı skechers mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Pocophone M4 5G
    Xiaomi Pocophone M4 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız