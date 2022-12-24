Karşınızda Rolls-Royce imzalı dünyanın en büyük uçak motoru

- Rolls-Royce’dan dünyanın en büyük uçak motoru
- Sürdürülebilir yakıtlarla uyumlu
- Biraz teknik bilgi
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Rolls-Royce’dan dünyanın en büyük uçak motoru
Bu dev mavi kanatlı turbofan, 25.000 lb'den (111 Kilonewtons) yaklaşık 110.000 lb'ye (489 Kilonewtons) kadar değişen itme gücüne sahip olacak ve dar veya geniş gövdeli uçaklarda kullanılacak. 140 inç (3,56 m) çapındaki Rolls-Royce UltraFan, şu anda uçak sınıfındaki en büyük motor olan General Electric GE9X'teki fandan yaklaşık yüzde 5 daha büyük yapıda. Öte yandan Rolls-Royce Civil Aerospace Başkanı Chris Cholerton, UltraFan'ın 2023'te ilk kez yüzde 100 sürdürülebilir havacılık yakıtı ile test edeceklerini de belirtti. Yani motor ve fan, sürdürülebilir yakıtlarla da uyum içinde rahatlıkla çalışabilecek.
Sürdürülebilir yakıtlarla uyumlu
Biraz teknik bilgi
UltraFan’ın gelişim ve üretim sürecinde Rolls-Royce'un yeni robot kontrollü 3D kompozit üretim şekli kullanılıyor. Bu verimliliği büyük oranda artırıyor. Ek olarak bilindiği üzere genellikle motor kanatlarında tamamen titanyum malzemeler kullanılıyor. Ancak UltraFan, kanatların ön kenarlarında titanyum kullanırken geri kalanında karbon kompozit malzeme kullanıyor. Buna bağlı olarak UltraFan motoru, diğer tam titanyum kullanan Trent sınıfı motorlara göre çok daha hafif oluyor. Bu hafif fan, Rolls-Royce'un bu kadar büyük bir motor üretebilmesinin de ana nedeni olarak düşünülebilir.
Rolls-Royce, UltraFan'ın kendi birinci nesil Trent motorlarından yaklaşık dörtte bir oranında daha az yakıt kullanacağını ve bu sayede daha ucuz, daha uzun menzilli ve çevre için daha iyi olacağını söylüyor. NOx emisyonları da yüzde 40 oranında azaltılmış ve partikül emisyonları da tamamen oradan kaldırılmış yeni motorda. Rolls-Royce'un devasa UltraFan motoru 2030'lardaki uçaklarda kullanılacak ve genel olarak yüzde 25 verimlilik sağlayacak.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/rolls-royce-ultrafan-test-ready https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2022/19-12-2022-rr-ultrafan-technology-demonstrator-build-complete-and-getting-ready-to-test.aspx Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d