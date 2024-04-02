Venus Aerospace, devrimsel RDE motorunu kullanacak dronuyla ilk testi gerçekleştirdi

- Venus Aerospace’den kritik test
- Rotating Detonation Engine (RDE- Dönen Detonasyon Motoru) nedir?
- RDE motorlar nasıl çalışıyor?
- Yorumlar
Venus Aerospace’den kritik test
Süpersonik insansız hava araçları kulağa çılgınca gelse de aslında kavram olarak yeni değiller. Ancak artık günümüz teknolojileriyle bu tip araçların önünde zor engeller bulunmuyor. Venus Aerospace, halihazırda kendi RDRE motoruyla geçtiğimiz ay uzun süreli çalışma test gerçekleştirmişti. Şirketin uzun vadeli hedefi ise Mach 9 hızında seyahat edebilen ticari uçaklar geliştirmek. Ancak her şey adım adım ilerlemek zorunda.
Venus Aerospace bu motoru, hipersonik silah ve savunma teknolojisinde potansiyel kullanım için DARPA ile birlikte geliştiriyor. Firma, roket, dron ve uçaklarında RDRE motorları tek başına kullanmak istemiyor. Zaten platform ile havada fırlatılması ve ön motora sahip olması bunun bir göstergesi. Öte yandan firma testler ve araştırmalara devam ediyor. CTO ve Kurucu Ortak Andrew Duggleby’ye göre bu yılın ilerleyen dönemlerinde testlerde Mach 2 ya da 3 hızına ulaşılabilir.
En nihayetinde ise Venus Aerospace, yolcuları Mach 9 (11.000 km/s) hızında taşıyacak yeniden kullanılabilir, hipersonik bir uzay uçağı geliştirmeyi planlıyor. Stargazer olarak adlandırılan bu sistem 170.000 ft yüksekliğe çıkaracak ve hipersonik hızlarda hareket edecek. Böylesi bir araç ile ABD-Tokyo arası bir uçuş sadece 1 saat sürecek.
Rotating Detonation Engine (RDE- Dönen Detonasyon Motoru) nedir?
Geleneksel motorlara göre en az yüzde 15 daha verimli, daha hafif ve daha basit bir motor olan RDRE motorları, sesüstü hızda akış içinde yanma prensibi ile çalışan basınç artışlı yanma motorları olarak tanımlanabilir. Basınç artışlı yanma motorları, geleneksel roket ve gaz türbini motorlarının aksine daha verimli bir şekilde çalışırlar. Pistonlu motorlara benzer bir şekilde yanma reaksiyonu sabit bir hacimde çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşir.
RDE motorlar nasıl çalışıyor?
Havacılıkta yanma, gerçekleşme hızına göre ikiye ayrılır. Ses hızından düşük hızlarda gerçekleşen yanma “deflagrasyon”, sesüstü hızlarda gerçekleşen yanma ise “detonasyon” olarak adlandırılıyor.
Ramjetler ve darbeli detonasyon motoru (Pulse Detonation Engine - PDE) gibi bazı jet türevleri de kompresörler ve türbinler olmadan çalışırlar ancak bunlarda motorun eksenel olarak uzun olması gerekiyor. RDE motorlarda ise geçiş dairesel yönde olduğu için daha kompakt ürünler ortaya konabiliyor.Kaynakça https://newatlas.com/aircraft/supersonic-drone-detonation/ https://arstechnica.com/space/2024/03/venus-aerospace-takes-flight-as-it-progresses-with-tests-of-novel-engine/ https://www.prnewswire.com/news-releases/venus-aerospace-achieves-successful-inaugural-supersonic-drone-flight-302099779.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...