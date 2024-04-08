Bayraktar KALKAN DİHA, 30'uncu testi tamamladı: Özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör Bayraktar KALKAN DİHA (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı), Edirne'nin Keşan ilçesinde yer alan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen 30. uçuş testi kapsamında sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı. Dikey kalkış ve iniş yapabilen DİHA, herhangi bir piste ihtiyaç duymadan üs bölgelerinde ve yüzer platformlarda görevleri rahatlıkla icra edebiliyor.

KALKAN DİHA, Baykar BG-160 kamera ile uçtu

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar KALKAN DİHA, test kapsamında 14 bin 500 feet irtifaya çıktı ve 70 saatlik başarılı uçuş süresini geride bıraktı. Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş özelliklerine sahip olan KALKAN DİHA, uçuş testini Baykar tarafından geliştirilen Baykar BG-160 kamerasıyla gerçekleştirdi.

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DİHA, termal görüntüleme kabiliyetine sahip olan Baykar BG-160 Elektro-Optik Sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü de alabiliyor. Bu da onu gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini başarıyla icra edebilmesini sağlıyor.

Piste gerek yok

Tam Boyutta Gör Gücünü 4 elektrikli motor ve 1 düşük tüketimli benzinli motordan alan Bayraktar KALKAN DİHA, elektrik motorlarıyla dikey kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçerek seyrini sadece benzin motoru ile gerçekleştiriyor. Bu motorlar ile 14 bin 500 feet irtifaya çıkan Bayraktar KALKAN DİHA, 7 saatten fazla bir süre uçabiliyor. Dikey kalkış ve iniş yapabilen DİHA, herhangi bir piste ihtiyaç duymadan üs bölgelerinde ve yüzer platformlarda rahatlıkla görev uçuşları gerçekleştirebiliyor.

Bayraktar KALKAN DİHA özellikleri

Tam Boyutta Gör

150 Kilometre Haberleşme Menzili

45-50 Knot Seyir Hızı

80 Knot Maksimum Hız

9000 Feet Operasyonel İrtifa

15000 Feet İrtifa Tavanı

12 Saat Havada Kalma Süresi

5 Metre Kanat Açıklığı

1.5 Metre Uzunluk

Dikey İniş Kalkışlı

5 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

50 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

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