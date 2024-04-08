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    Bayraktar KALKAN DİHA, 30'uncu testi tamamladı: Özellikleri neler?

    Savunma sanayi şirketi Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), 30. uçuş testini tamamladı. Bayraktar DİHA, görevlerde kilit unsur olacak.
    Bayraktar KALKAN DİHA, 30'uncu testi tamamladı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bayraktar KALKAN DİHA (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı), Edirne'nin Keşan ilçesinde yer alan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen 30. uçuş testi kapsamında sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı. Dikey kalkış ve iniş yapabilen DİHA, herhangi bir piste ihtiyaç duymadan üs bölgelerinde ve yüzer platformlarda görevleri rahatlıkla icra edebiliyor.

    KALKAN DİHA, Baykar BG-160 kamera ile uçtu

    Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar KALKAN DİHA, test kapsamında 14 bin 500 feet irtifaya çıktı ve 70 saatlik başarılı uçuş süresini geride bıraktı. Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş özelliklerine sahip olan KALKAN DİHA, uçuş testini Baykar tarafından geliştirilen Baykar BG-160 kamerasıyla gerçekleştirdi.

    DİHA, termal görüntüleme kabiliyetine sahip olan Baykar BG-160 Elektro-Optik Sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü de alabiliyor. Bu da onu gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini başarıyla icra edebilmesini sağlıyor.

    Piste gerek yok

    Bayraktar KALKAN DİHA, 30'uncu testi tamamladı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Gücünü 4 elektrikli motor ve 1 düşük tüketimli benzinli motordan alan Bayraktar KALKAN DİHA, elektrik motorlarıyla dikey kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçerek seyrini sadece benzin motoru ile gerçekleştiriyor. Bu motorlar ile 14 bin 500 feet irtifaya çıkan Bayraktar KALKAN DİHA, 7 saatten fazla bir süre uçabiliyor. Dikey kalkış ve iniş yapabilen DİHA, herhangi bir piste ihtiyaç duymadan üs bölgelerinde ve yüzer platformlarda rahatlıkla görev uçuşları gerçekleştirebiliyor.

    Bayraktar KALKAN DİHA özellikleri

    Bayraktar KALKAN DİHA özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 150 Kilometre Haberleşme Menzili
    • 45-50 Knot Seyir Hızı
    • 80 Knot Maksimum Hız
    • 9000 Feet Operasyonel İrtifa
    • 15000 Feet İrtifa Tavanı
    • 12 Saat Havada Kalma Süresi
    • 5 Metre Kanat Açıklığı
    • 1.5 Metre Uzunluk
    • Dikey İniş Kalkışlı
    • 5 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 50 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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