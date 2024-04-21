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    Ultra ince güneş panelleri eklenen avuç içi büyüklüğündeki drone'un uçuş süresi arttırıldı

    Avusturya'daki Linz Johannes Kepler Üniversitesi'nden araştırmacılar, avuç içi büyüklüğünde drone'a ultra ince ve hafif perovskite güneş panelleri ekleyerek uçuş süresini arttırmayı başardı.
    Ultra ince güneş panelleriyle drone'un uçuş süresi arttırıldı Tam Boyutta Gör
    Günümüzde gittikçe kullanımı artan drone'lar pillerin ağırlığı ve düşük enerji yoğunluğu sebebiyle sınırılı menzile ve uçuş süresine sahipler. Avusturya'daki Linz Johannes Kepler Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu sorunun üstesinden gelmek için drone'lara ultra ince ve hafi güneş panelleri ekleyerek uçuş sürelerini arttırmayı başardı. 

    Perovskit güneş hücreleri kullanıldı

    Araştırmacıların avuç içi büyüklüğündeki drone'a yerleştirdiği ultra hafif, ince ve esnek bir güneş panelleri, gram başına 44 Watt'a kadar güç sağlayabiliyor. Araştırmacılar bunun için ince yarı-2D perovskit güneş hücreleri kullanmış.

    Son dönemde popüler hale gelen perovskite güneş panelleri, geleneksel silikon temelli güneş panellerine göre ucuz üretim ve yüksek verim gibi avantajlarıyla ön plana çıkıyor. Bunun yanında döndürerek kaplama ve mürekkep püskürtmeli baskı gibi daha basit, uygun maliyetli üretim yöntemleriyle üretilebiliyor olması ve esnek, ince paneller oluşturabilme imkanı gibi önemli avantajlarıyla gelecekte çok daha yaygın olarak kullanılması bekleniyor.

    Ekibe göre, insan saçı telinden 20 kat daha ince olan esnek ve ultra hafif güneş panelleri, ışığın olduğu her yerde çeşitli elektroniklere güç sağlayabilir. %20 verimliliğe sahip hücrelerin kalınlığı sadece 2.5 mikrometre. En önemlisi ise 44 W/g'lık enerji yoğunluğuyla ağırlığın çok önemli olduğu havacılık uygulamalarında önemli kullanım alanları bulabilir.

    Ultra ince güneş panelleriyle drone'un uçuş süresi arttırıldı Tam Boyutta Gör

    Uçuş süresi %6 arttı

    Araştırmacılar, yenilikçi teknolojilerinin yeteneklerini sergilemek için güneş pillerini avuç içi büyüklüğünde ticari bir dört pervaneli drone'a yerleştirdi. Yerleştirilen 24 adet güneş panelinin, drone'un kütlesinin yalnıza 1/400'ünü oluşturduğu belirtiliyor. Bu sayede drone bağımsız olarak çalışabiliyor ve ardışık olarak şarj, uçuş döngülerini tamamlayabiliyor. Ekip güneş panellerinin, drone'nun uçuş süresini %6 arttırdığını belirtiyor. Bu büyük bir rakam gibi görünmese de, güneş panelleri sayesinde güneş altında drone bekletilerek harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan drone'u tekrardan kullanmak mümkün olabiliyor.

    Ekip, geliştirdikleri ultra hafif ve ince panellerinin drone'ların ötesinde kullanım alanları olabileceğini belirtiyor: "Ultra ince ve hafif güneş pilleri, yalnızca havacılık ve uzay endüstrisinde enerjinin üretilme biçiminde devrim yaratma konusunda muazzam bir potansiyele sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda giyilebilir elektronikler ve Nesnelerin İnterneti'ni de içeren geniş bir uygulama yelpazesine sahip" 

    Araştırmacılar, Mars helikopteri Ingenuity'nin gösterdiği gibi, kendi kendine yeten güneş enerjisiyle çalışan havacılığın önemine vurgu yapıyor.Ingenuity, Dünya'dan başarıyla havalanıp başka bir gezegene inen ilk uçak olarak tarihe geçmişti.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/solar-cells-thinner-than-hair https://www.jku.at/en/news-events/news/detail/news/jku-forschung-solarbetriebene-drohnen-ermoeglichen-nachhaltige-luftfahrt/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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