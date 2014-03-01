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Çevrimiçi RAW dönüştürme servisi Raw.Pics.io kullanıma sunuldu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çevrimiçi RAW dönüştürme servisi Raw.Pics.io kullanıma sunuldu
İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle, herhangi bir ekstra yazılıma gerek kalmadan birçok işlemi standart tarayıcılar üzerinden yapabilir hale geldik. Bunun fotoğraf tarafındaki güzel örneklerinden Raw.Pics.io, çevrimiçi RAW dönüştürme yapabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Kişilere çekim sonrası geniş düzenleme imkanı vermesi nedeniyle tercih edilen RAW (Canon CR2, Nikon NEF ve evrsenl olarak DNG desteği) formatındaki fotoğraflar, çekim sırasında hızlı ön izleme işlemleri için bünyelerine JPEG formatında bir fotoğraf daha kaydederler. RAW + JPEG çekimlerinde yapılan kayıt seçeneğine benzetilen bu yapı için HTML5 temelinde çalışma gösteren Raw.Pics.io servisi ise, sürükle bırak şeklinde atılan RAW dosyalarından bu gömülü JPEG dosyasını çıkartabiliyor ve yine JPEG formatında kayıt yapabiliyor. Hazırlanan tam çözünürlükte ancak düşük boyuttaki bu fotoğrafları Facebook üzerine de aktarabilen servis, oldukça da kullanışlı ve basit bir arayüze sahip. Raw.Pics.io çalışma yapısı gereği RAW fotoğrafları kendi sunucularına kaydetmiyor ve hızlı yükleme yaparak örneğin bir gezi sırasında Facebook temelli fotoğraf paylaşılmasını kolaylaştırabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Raw.Pics.io servisine buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.photographyblog.com/news/raw.pics.io_launches/ Yorum Yaz
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PHI 5 yıl
Güzel bir hizmet. Yalnız denedim denedim cr2 raw'ı açtıramadım. .raf desteği zaten yok galiba?
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