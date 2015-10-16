Çevrimiçi fotoğraf düzenleme servisi Polarr'ın Türkçe dil destekli 3. sürümü kullanıma sunuldu

2014 yılında üç kişilik bir ekip tarafından kurulan ve tarayıcı yanında iOS, Android, Blackberry, Windows ve Chrome (Eklenti) sürümleri de bulunan fotoğraf düzenleme servisi Polarr, tarayıcı tarafında 3.0 sürümüne güncellendi.

Temel olarak kişilerin standart internet tarayıcıları üzerinden fotoğraf düzenlemesine imkan tanıyan ve düzenlenen fotoğrafları hızlı şekilde bilgisayarlara indirebilen Polarr, yayınlanan 3.0 sürümüyle Türkçe dil desteğinde hazırlanan çok daha modern bir arayüze geçiş yapıyor. Bu yeni arayüzüyle 2.0 sürümüne oranla çok daha sade görünen servis, aynı zamanda artık dokunmatik ekranlı cihazlarla da rahatlıkla kullanılabiliyor ve birçok yeni düzenleme seçeneği ile filtreyle gücüne güç katıyor.

Oldukça hızlı çalışma gösteren Polarr, yeni sürümüyle ücretsiz olarak buradan kullanılabiliyor. Servisin diğer sürümleri ise burada yer alıyor.