Çevrimiçi müzik akışları hizmeti Deezer, Türkçe sayfasını hizmete soktu

Dünyada hızlı bir şekilde yayılan çevrimiçi müzik hizmetinin Spotify, Rdio gibi dev oyuncuları henüz ülkemizde resmi olarak faaliyet göstermiyor. Ancak Avrupa'da popüler bir hizmet olan Fransız Deezer, bir süre önce ülkemizde de faaliyet göstereceğini açıklamıştı.





Kesin olarak bir tarih belirlenmemekle birlikte hizmet Türkçe sayfasını faaliyete soktu. Şimdilik Türkçe herhangi bir içerik bulundurmayan site bununla birlikte 18 milyon parçalık kataloğunu kullanıcılarına sunmuş durumda.





Facebook üzerinden üyeliklerin kabul edildiği hizmet ücretsiz abonelikte 30 saniyelik parça girişlerini dinleme imkanı sunulurken, aylık 5 poundluk Premium abonelikte, katalogdaki parçalara sınırsız erişim sunuluyor. 10 poundluk Premium+ abonelikte ise çalma listelerinizi indirerek çevrimdışı olarak da dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca 320kbps hızında parça dinleme imkanı da bulunuyor.





İster internet üzerinden isterseniz de mobil uygulamalar ile hizmete erişebiliyorsunuz. Çalma listesi indirme sadece mobil uygulama yoluyla oluyor. Müzik dinleme imkanı aynı anda sadece tek bir cihaz üzerinde olabiliyor.





Deezer ilk üyelere 15 günlük Premium+ aboneliği sunuyor. Bu tarz uygulamalara bir şans vermek isteyenlerin denemesi gereken bir hizmet.