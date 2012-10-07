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Çevrimiçi müzik akışları hizmeti Deezer, Türkçe sayfasını hizmete soktu

6 yıl
2,4b
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyada hızlı bir şekilde yayılan çevrimiçi müzik hizmetinin Spotify, Rdio gibi dev oyuncuları henüz ülkemizde resmi olarak faaliyet göstermiyor. Ancak Avrupa'da popüler bir hizmet olan Fransız Deezer, bir süre önce ülkemizde de faaliyet göstereceğini açıklamıştı.

Kesin olarak bir tarih belirlenmemekle birlikte hizmet Türkçe sayfasını faaliyete soktu. Şimdilik Türkçe herhangi bir içerik bulundurmayan site bununla birlikte 18 milyon parçalık kataloğunu kullanıcılarına sunmuş durumda. 

Facebook üzerinden üyeliklerin kabul edildiği hizmet ücretsiz abonelikte 30 saniyelik parça girişlerini dinleme imkanı sunulurken, aylık 5 poundluk Premium abonelikte, katalogdaki parçalara sınırsız erişim sunuluyor. 10 poundluk Premium+ abonelikte ise çalma listelerinizi indirerek çevrimdışı olarak da dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca 320kbps hızında parça dinleme imkanı da bulunuyor.

İster internet üzerinden isterseniz de mobil uygulamalar ile hizmete erişebiliyorsunuz. Çalma listesi indirme sadece mobil uygulama yoluyla oluyor. Müzik dinleme imkanı aynı anda sadece tek bir cihaz üzerinde olabiliyor.

Deezer ilk üyelere 15 günlük Premium+ aboneliği sunuyor. Bu tarz uygulamalara bir şans vermek isteyenlerin denemesi gereken bir hizmet.

http://www.deezer.com/tr/features/ Yorum Yaz
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baris_55 6 yıl
cagataykoroglu
baris_55Grooveshark fizy vevo varken sana neden 5 pound verelim?
Fizy gibi bir siteyi bununla aynı kefeye koyan bir insan zaten bedavaysa bile kullanmasın. Fizy miş.

Grooveshark ile arasındaki farkı söyler misin o zaman?
Sanki babasının müzik servisi adama bak :)
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dogan_95 6 yıl
Türkçe grooveshark bana yetiyor da artıyor valla
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cagataykoroglu 6 yıl
baris_55
Grooveshark fizy vevo varken sana neden 5 pound verelim?

Fizy gibi bir siteyi bununla aynı kefeye koyan bir insan zaten bedavaysa bile kullanmasın. Fizy miş.
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sarjaleti 6 yıl
Türkçe gittikçe yayılıyor. Çok güzel bir şey bu.
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baris_55 6 yıl
Grooveshark fizy vevo varken sana neden 5 pound verelim?
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cagataykoroglu 6 yıl
Ücretsiz abonelikte pek bir işe yaramaz. 5 pound değil MUBI gibi aylık 5 lira yapsınlar buna da abone olurum.
MUBI denememiş şiddetle öneririm. Aylık 5 liraya 30 film izleyebiliyorsunuz. Kalite ve hız harika.
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IceRulez 6 yıl
ilk üye olanlara 15 günlük premium + verilmesi çok güzel bir hizmet. şimdiden sevmeye başladım bu firmayı hocam
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