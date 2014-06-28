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Chess 2: The Sequel, iPad için geliyor

4 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Chess 2: The Sequel, iPad için geliyor
Ludeme Games, bu yılın başında Ouya için yayımladığı Chess 2: The Sequel adlı santranç oyununu yeni platformlara getireceğini açıkladı.

Açıklamasında oyunu iPad ve Steam'e getireceğini belirten geliştirici, kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi paylaşmadı. Ancak, oyunun yakında bir zamanda belirttiği platformlarda boy göstereceğini dile getirdi.

Üç boyutlu kaliteli grafikleri, yerel ve çevrimiçi çok oyunculu modlarıyla dikkatleri üzerine çeken Chess 2: The Sequel'in Ouya'daki başarısını yayımlanacağı yeni platformlara da taşıyıp taşıyamayacağını hep birlikte göreceğiz. Eğer bir Ouya sahibiyseniz oyuna aşağıdaki market bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://ludemegames.com/journal/steam-and-ipad Yorum Yaz
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