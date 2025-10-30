Resident Evil Requiem PC sistem gereksinimleri belli oldu

10 dakikalık videoda, Resident Evil serisinin bugünkü haline nasıl geldiğine dair bir hatırlatma yapılıyor. 1996 yapımı orijinal oyundan en yeni ana oyun Resident Evil Village'a kadar serinin tüm oyunları mevcut ve Requiem ile bağlantılı olarak gösteriliyor.
Serinin dokuzuncu oyunundan yeni görüntüler olmasa da, daha fazlasını görmek için uzun süre beklememiz gerekmeyecek. Videonun sonlarına doğru, Resident Evil Showcase duyuruluyor ve 2026 başlarında yayınlanması planlanıyor. Belirli bir tarih verilmese de, Requiem Şubat ayında yayınlanacağı için muhtemelen Ocak ayında gerçekleşecek. Neler bekleyebileceğimize gelince, muhtemelen daha fazla oynanış videosu gösterilecek ancak söylentilere göre Resident Evil 0 remake’i görme şansımız var.
Resident Evil Requiem ön sipariş fiyatı ve çıkış tarihi
- Resident Evil Requiem PC: 2.999 TL (Steam’de 52.49 dolar)
- Resident Evil Requiem PS5: 3.449 TL
- Resident Evil Requiem Xbox Series X/S: 3.449 TL
- Resident Evil Requiem Nintendo Switch 2: 69.99 dolar
Resident Evil Requiem, PC ve konsollara 27 Şubat 2026’da çıkış yapacak.
Resident Evil Requiem sistem gereksinimleri
Resident Evil Requiem, PC’de kaç GB yer kaplayacak henüz belli değil. Ancak oyunu çalıştırabilmek için en azından Intel Core i5-8500 veya AMD Ryzen 5 3500 işlemcili, 16 GB RAM’li ve NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5500 XT ekran kartlı bir PC’ye ihtiyaç olacak. Resident Evil Requiem önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:
Önerilen sistem gereksinimi
- İşletim sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 Super 8GB / AMD Radeon RX 6600 8GB
- DirectX: DirectX 12
Minimum sistem gereksinimi
- İşletim sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 6GB / AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
- DirectX: DirectX 12
