Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Resident Evil Requiem PC sistem gereksinimleri belli oldu

    Hayatta kalma korku oyunu serisi Resident Evil'ın dokuzuncusu Resident Evil Requiem, Türkiye'de ön siparişe açıldı. Oyunun fiyatı ve sistem gereksinimleri belli oldu.

    Resident Evil Requiem sistem gereksinimleri, çıkış tarihi, ön sipariş Tam Boyutta Gör
    Gelecek yıl 30. yıl dönümünü kutlayacak olan Resident Evil Requiem, ikonik korku serisinin bir sonraki büyük oyunu. Outbreak'ten Alyssa Ashcroft'un kızı Grace Ashcroft'un ardından, artık ıssız olan Raccoon City'de eşi benzeri görülmemiş dehşetlerle karşılaşacaksınız. Hikaye detayları gizli ancak bazı sızıntılar doğruysa, yeni ve eski Resident Evil hayranları için oldukça zorlu bir yolculuk olacağı kesin. Bu ayın başlarında, ön sipariş detayları açıklanmış ve özel bir videoyla 29 Ekim tarihi duyurulmuştu. Şimdi ise söz konusu içerik yayınlandı ve bir sürpriz daha içeriyor: yeni Resident Evil etkinliği.

    10 dakikalık videoda, Resident Evil serisinin bugünkü haline nasıl geldiğine dair bir hatırlatma yapılıyor. 1996 yapımı orijinal oyundan en yeni ana oyun Resident Evil Village'a kadar serinin tüm oyunları mevcut ve Requiem ile bağlantılı olarak gösteriliyor.

    Serinin dokuzuncu oyunundan yeni görüntüler olmasa da, daha fazlasını görmek için uzun süre beklememiz gerekmeyecek. Videonun sonlarına doğru, Resident Evil Showcase duyuruluyor ve 2026 başlarında yayınlanması planlanıyor. Belirli bir tarih verilmese de, Requiem Şubat ayında yayınlanacağı için muhtemelen Ocak ayında gerçekleşecek. Neler bekleyebileceğimize gelince, muhtemelen daha fazla oynanış videosu gösterilecek ancak söylentilere göre Resident Evil 0 remake’i görme şansımız var.

    Resident Evil Requiem ön sipariş fiyatı ve çıkış tarihi

    Resident Evil Requiem ön sipariş fiyatı Tam Boyutta Gör
    En büyük duyuru, Resident Evil Requiem için ön siparişlerin tüm platformlarda başlamış olmasıydı. Oyun, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için satışa sunulacak. Oyun, Standard ve Deluxe sürümle gelecek. Standart sürüm, yalnızca ana oyunu kapsarken, Deluxe sürüm, beş kostüm, dört silah kaplaması, iki ekran filtresi, iki silah süsü ve daha fazlasını barındırıyor. Fiyatlandırma ise şu şekilde:
    • Resident Evil Requiem PC: 2.999 TL (Steam’de 52.49 dolar)
    • Resident Evil Requiem PS5: 3.449 TL
    • Resident Evil Requiem Xbox Series X/S: 3.449 TL
    • Resident Evil Requiem Nintendo Switch 2: 69.99 dolar

    Resident Evil Requiem, PC ve konsollara 27 Şubat 2026’da çıkış yapacak.

    Resident Evil Requiem sistem gereksinimleri

    Resident Evil Requiem, PC’de kaç GB yer kaplayacak henüz belli değil. Ancak oyunu çalıştırabilmek için en azından Intel Core i5-8500 veya AMD Ryzen 5 3500 işlemcili, 16 GB RAM’li ve NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5500 XT ekran kartlı bir PC’ye ihtiyaç olacak. Resident Evil Requiem önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:

    Önerilen sistem gereksinimi

    • İşletim sistemi: Windows 11
    • İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 Super 8GB / AMD Radeon RX 6600 8GB
    • DirectX: DirectX 12

    Minimum sistem gereksinimi

    • İşletim sistemi: Windows 11
    • İşlemci: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 6GB / AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
    • DirectX: DirectX 12

    Kaynakça https://insider-gaming.com/resident-evil-requiem-pre-orders-live-2026-showcase-announced/ https://store.epicgames.com/tr/news/resident-evil-requiem-release-date-february-27-2026-epic-games-store
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    S
    sekomiko 12 dakika önce

    kod

    M
    matarese 17 dakika önce

    Düşük bataryalı versiyon da bir an önce ülkemize rekabetçi bir fiyatla gelir umarım

    Profil resmi
    pakimeno 1 saat önce

    merhabalar...

    Profil resmi
    Pozitron~ 1 saat önce

    kod alabilir miyim ? :)

    1
    1080pHD 2 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    elenthari 2 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    waybe 2 saat önce

    Kupon

    Profil resmi
    Dumanus 2 saat önce

    Kupon icin

    Profil resmi
    SED77 2 saat önce

    bitmediyse alaım

    C
    cagkan007 2 saat önce

    selamlar

    Profil resmi
    Pentagramet 2 saat önce

    Teşekkürler

    Profil resmi
    kurttan 3 saat önce

    Elektronik ürünler için biraz daha yüksek olmalıydı ama olsun bu da iyidir teşekkür ederiz... : )

    Profil resmi
    splendour41 3 saat önce

    bende rica edeceğim teşekkürler.

    Profil resmi
    FiveRoaD 4 saat önce

    Öyleyse Sırsa Sizde..

    K
    Kolloidall 4 saat önce

    codinho

    Profil resmi
    SED77 4 saat önce

    kod gelmedi ne zaman gelir

    Profil resmi
    Hakan 4 saat önce

    Kod istiyorum.

    Profil resmi
    Shinigami35 4 saat önce

    Kaldıysa 1 adet alabilirim :)

    Profil resmi
    s.uzun 5 saat önce

    Teşekkürler

    P
    pskillercheto 5 saat önce

    kod?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    outlet telefon ne demek lpg li araç marş basıyor ama çalışmıyor yurt dışına yiyecek çıkarmak yasak mi 1.6 crdi motor renault kangoo 1.9 dizel yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum