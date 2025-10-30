Resident Evil Requiem PC sistem gereksinimleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Gelecek yıl 30. yıl dönümünü kutlayacak olan Resident Evil Requiem, ikonik korku serisinin bir sonraki büyük oyunu. Outbreak'ten Alyssa Ashcroft'un kızı Grace Ashcroft'un ardından, artık ıssız olan Raccoon City'de eşi benzeri görülmemiş dehşetlerle karşılaşacaksınız. Hikaye detayları gizli ancak bazı sızıntılar doğruysa, yeni ve eski Resident Evil hayranları için oldukça zorlu bir yolculuk olacağı kesin. Bu ayın başlarında, ön sipariş detayları açıklanmış ve özel bir videoyla 29 Ekim tarihi duyurulmuştu. Şimdi ise söz konusu içerik yayınlandı ve bir sürpriz daha içeriyor: yeni Resident Evil etkinliği.

10 dakikalık videoda, Resident Evil serisinin bugünkü haline nasıl geldiğine dair bir hatırlatma yapılıyor. 1996 yapımı orijinal oyundan en yeni ana oyun Resident Evil Village'a kadar serinin tüm oyunları mevcut ve Requiem ile bağlantılı olarak gösteriliyor.

Serinin dokuzuncu oyunundan yeni görüntüler olmasa da, daha fazlasını görmek için uzun süre beklememiz gerekmeyecek. Videonun sonlarına doğru, Resident Evil Showcase duyuruluyor ve 2026 başlarında yayınlanması planlanıyor. Belirli bir tarih verilmese de, Requiem Şubat ayında yayınlanacağı için muhtemelen Ocak ayında gerçekleşecek. Neler bekleyebileceğimize gelince, muhtemelen daha fazla oynanış videosu gösterilecek ancak söylentilere göre Resident Evil 0 remake’i görme şansımız var.

Resident Evil Requiem ön sipariş fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör En büyük duyuru, Resident Evil Requiem için ön siparişlerin tüm platformlarda başlamış olmasıydı. Oyun, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için satışa sunulacak. Oyun, Standard ve Deluxe sürümle gelecek. Standart sürüm, yalnızca ana oyunu kapsarken, Deluxe sürüm, beş kostüm, dört silah kaplaması, iki ekran filtresi, iki silah süsü ve daha fazlasını barındırıyor. Fiyatlandırma ise şu şekilde:

Resident Evil Requiem PC: 2.999 TL (Steam’de 52.49 dolar)

(Steam’de 52.49 dolar) Resident Evil Requiem PS5: 3.449 TL

Resident Evil Requiem Xbox Series X/S: 3.449 TL

Resident Evil Requiem Nintendo Switch 2: 69.99 dolar

Resident Evil Requiem, PC ve konsollara 27 Şubat 2026’da çıkış yapacak.

Resident Evil Requiem sistem gereksinimleri

Resident Evil Requiem, PC’de kaç GB yer kaplayacak henüz belli değil. Ancak oyunu çalıştırabilmek için en azından Intel Core i5-8500 veya AMD Ryzen 5 3500 işlemcili, 16 GB RAM’li ve NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5500 XT ekran kartlı bir PC’ye ihtiyaç olacak. Resident Evil Requiem önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle:

Önerilen sistem gereksinimi

İşletim sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci : Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500

: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : Nvidia GeForce RTX 2060 Super 8GB / AMD Radeon RX 6600 8GB

: Nvidia GeForce RTX 2060 Super 8GB / AMD Radeon RX 6600 8GB DirectX: DirectX 12

Minimum sistem gereksinimi

İşletim sistemi : Windows 11

: Windows 11 İşlemci : Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500

: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran kartı : Nvidia GeForce GTX 1660 6GB / AMD Radeon RX 5500 XT 8GB

: Nvidia GeForce GTX 1660 6GB / AMD Radeon RX 5500 XT 8GB DirectX: DirectX 12

