Chevrolet araç içi sınırsız veri hizmeti sunacak

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Geçtiğimiz yıl otomobil içinde Wi-Fi kullanımının patlama yaparak 4 milyon gigabaytlık veriye ulaştığına dikkat çeken Chevrolet, araç sahiplerinin araç içinde internet kullanımına yönelik bir ilki hayata geçirmeye hazırlanıyor. General Motors çatısı altında faaliyet gösteren şirket, bugün duyurduğu yeni sistemle araç sahiplerine seyahat halindeyken sınırsız 4G bağlantısı sunacağını açıkladı.

Yarından itibaren uygulanmaya başlanacak bu yeni sistem sayesinde Chevrolet kullanıcıları ayda 20 dolar ödeyerek ABD’nin önde gelen telekomünikasyon şirketi AT&T tarafından etkinleştirilen ve hareket halindeyken sınırsız veri sağlayan OnStar 4G LTE Wi-Fi hotspotuna erişebilecek. Chevrolet kullanıcılarının geçtiğimiz yıl 2015’e göre araç içi Wi-Fi kullanımının %200 arttığını ve bu kullanımın büyük bir kısmını OnStar hotspot alanlarının oluşturduğunu dile getiren şirket böylece kullanıcılara sınırsız veri sunan ilk otomobil üreticisi olacak.

Aslında Chevrolet’in bu hamlesini tetikleyen unsur ABD’deki taşıyıcı şirketlerin son zamanlarda kullanıcılara sınırsız abonelik seçenekleri sunması oldu. Taşıyıcı şirketler arasında yeni bir rekabete yol açan durumun otomobil endüstrisine de sıçrayarak diğer üreticilerin de kullanıcılarına benzer hizmetler sunması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2017/3/2/14786838/chevrolet-unlimited-data-plan