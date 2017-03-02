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Chevrolet araç içi sınırsız veri hizmeti sunacak

ABD'nin önemli otomobil üreticilerinden Chevrolet, yarından itibaren kullanıcılarına araç içinde sınırsız sınırsız 4G LTE verisi sunacak. Sınırsız verinin aylık bedeli ise sadece 20$
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Chevrolet araç içi sınırsız veri hizmeti sunacak
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Geçtiğimiz yıl otomobil içinde Wi-Fi kullanımının patlama yaparak 4 milyon gigabaytlık veriye ulaştığına dikkat çeken Chevrolet, araç sahiplerinin araç içinde internet kullanımına yönelik bir ilki hayata geçirmeye hazırlanıyor. General Motors çatısı altında faaliyet gösteren şirket, bugün duyurduğu yeni sistemle araç sahiplerine seyahat halindeyken sınırsız 4G bağlantısı sunacağını açıkladı.

Yarından itibaren uygulanmaya başlanacak bu yeni sistem sayesinde Chevrolet kullanıcıları ayda 20 dolar ödeyerek ABD’nin önde gelen telekomünikasyon şirketi AT&T tarafından etkinleştirilen ve hareket halindeyken sınırsız veri sağlayan OnStar 4G LTE Wi-Fi hotspotuna erişebilecek. Chevrolet kullanıcılarının geçtiğimiz yıl 2015’e göre araç içi Wi-Fi kullanımının %200 arttığını ve bu kullanımın büyük bir kısmını OnStar hotspot alanlarının oluşturduğunu dile getiren şirket böylece kullanıcılara sınırsız veri sunan ilk otomobil üreticisi olacak.

Aslında Chevrolet’in bu hamlesini tetikleyen unsur ABD’deki taşıyıcı şirketlerin son zamanlarda kullanıcılara sınırsız abonelik seçenekleri sunması oldu. Taşıyıcı şirketler arasında yeni bir rekabete yol açan durumun otomobil endüstrisine de sıçrayarak diğer üreticilerin de kullanıcılarına benzer hizmetler sunması bekleniyor.


http://www.theverge.com/2017/3/2/14786838/chevrolet-unlimited-data-plan Yorum Yaz
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Şıh Hazretleri 2 yıl en beğenilen
Allah'ını seven üzerime AKK atsın.
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axaxa 2 yıl
vov
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aycibin 2 yıl
arabada ne veriye ihtiyaç olurki?sürüş esnasında en fazla navigasyon olur o kadar.facebook'a girecek halimiz yok heralde
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BekirTemel 2 yıl
Bizlik bir durum yok beyler dağılıln
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mericx 2 yıl
opel fiat'a satılır inşallah böylece chevrolet tekrar türkiyede sahalara iner...
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2jz1993 2 yıl
Bizde de 100 km boyunca "sınırsız veri" 59 tl yaparlar filan...
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kartal172 2 yıl
Türk Telekom bu haberi duyunca ne dedi acaba?
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kadirirdem 2 yıl
Çok iyiymiş ya...
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krkmz1666 2 yıl
Daha yollarda kapsamayı sağlayamadık 2g bile yok sen tutmuşsun 4g den bahsediyorsun
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halitozbasli 2 yıl
Amerikada en son sixt den kiraladığım arabada on star açıktı yolculuğumuz boyunca tüm görüşmelerimi ve paylaşımlarımı o internet üzerinden yaptım ve bunun için kiraya ek günlük 3 dolar ödedim ki ordan hat almanın maliyeti 100 $ civarı. Araç chevrolet suburbandı
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irish 2 yıl
Çok geç kalındı böyle şeyler için.
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