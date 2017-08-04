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Chevy Bolt menzil testinde Tesla Model S'i geçti

Consumer Reports tarafından yapılan son testler, Chevrolet Bolt'un menzil konusunda Tesla Model S'i geride bıraktığını gösterdi. İşte elektrikli otomobillerin tek şarjla yapabildikleri kilometre...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeni testlere göre Chevrolet Bolt marka elektrikli otomobil, Tesla Model S'i menzil konusunda geride bırakmış durumda. Consumer Reports, Bolt'un son testler sırasında beklentileri ve tahminleri aştığını söyledi. Araç tek bir şarjla EPA'nın 383 km değerine kıyasla tam 402 km yol yapmayı başarmış durumda. Kayıtlara geçen bu rakam aynı zamanda Consumer Reports'un incelediği tüm elektrikli otomobiller için yeni bir rekor anlamına geliyor.
Ayrıca Bkz. "Tesla, Model Y'nin üretim sürecini hızlandıracak"
Öte yandan Model S 75D, 378 km gittikten sonra daha fazla yol yapamamış. Bu da EPA'nın açıkladığı 416 km menzil değerini tutturamadığı anlamına geliyor. Testlerin HVAC sistemleri kapalıyken, karma sürüş koşullarıyla birlikte yürütüldüğünü ancak saatte 104 km hızla özellikle otobanda yapıldığını belirtelim. Model S 75D'nin 79 bin dolar fiyat etiketiyle 37 bin dolarlık Bolt'tan iki kat pahalı olduğunu göz önüne alırsak bunun oldukça büyük bir başarı olduğunu söyleyebiliriz.

Model 3 vs Chevy Bolt nasıl olacak?

Bolt'un Tesla'nın yeni Model 3'üne karşı nasıl bir performans göstereceğini görmek ilginç olacak. Bolt'a benzer şekilde fiyatlandırılan 35 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip ilk Model 3'ler geçtiğimiz hafta ön siparş veren müşterilere teslim edildi. Otomobilin standart olarak 354 km menzil aralığına sahip olacağı geçen hafta açıklanmıştı. Ancak ilave bir 9.000 dolarlık ödemeyle 498 km menzilli bir pil takılabiliyor.

https://www.theverge.com/2017/8/3/16089758/chevy-bolt-tesla-model-s-consumer-reports-range-test Yorum Yaz
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canvarol 2 yıl en beğenilen
Bolt 1625 kg, Model S75d 2108 kg. Arada bu kadar çok ağırlık farkı varken Bolt bir zahmet daha uzun menzile sahip olsun. Hatta az bile gitmiş Bolt 483 kg daha hafif olmasına rağmen sadece 24 km daha fazla yol gidebilmiş. Bence bu test sonucu Teslanın ne kadar başarılı olduğunu göstermiş.
Bolt 1625 kg, Model S75d 2108 kg. Arada bu kadar çok ağırlık farkı varken Bolt bir zahmet daha uzun menzile sahip olsun. Hatta az bile gitmiş Bolt 483 kg daha ...
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4 Yanıt Yanıtla +42
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koyunsavar 2 yıl canvarol
Orijinalden alıntı: canvarol

Bolt 1625 kg, Model S75d 2108 kg. Arada bu kadar çok ağırlık farkı varken Bolt bir zahmet daha uzun menzile sahip olsun. Hatta az bile gitmiş Bolt 483 kg daha hafif olmasına rağmen sadece 24 km daha fazla yol gidebilmiş. Bence bu test sonucu Teslanın ne kadar başarılı olduğunu göstermiş.

BOLT 483 KILO hafif BI ZAHMET COK GITSINNN??
tesla 42 bin dolar daha pahali bi zahmet cok gitsin ???

hangisi daha iyi duruyor???
son cumle tamamen fanatizm
Orijinalden alıntı: canvarolBolt 1625 kg, Model S75d 2108 kg. Arada bu kadar çok ağırlık farkı varken Bolt bir zahmet daha uzun menzile sahip olsu...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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canguler917 2 yıl canvarol
canvarol
Bolt 1625 kg, Model S75d 2108 kg. Arada bu kadar çok ağırlık farkı varken Bolt bir zahmet daha uzun menzile sahip olsun. Hatta az bile gitmiş Bolt 483 kg daha hafif olmasına rağmen sadece 24 km daha fazla yol gidebilmiş. Bence bu test sonucu Teslanın ne kadar başarılı olduğunu göstermiş.

pil büyüklükleri yazılmamış ama siz bu sonuca varmışsınız
canvarolBolt 1625 kg, Model S75d 2108 kg. Arada bu kadar çok ağırlık farkı varken Bolt bir zahmet daha uzun menzile sahip olsun. Hatta az bil...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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ınfiniti red bull racing 2 yıl
Elektrikli araç üreten firmalar çoğalsa iyi olur. Rekabet iyidir.
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ardakutlu 2 yıl
Donanımhaber yine atlamış. Bu testin başarısı model s'in geçirmesinden çok, Bolt EPA rating'in üzerinde bir menzil yapmış ve bu bir ilk.
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unixx 2 yıl
Türkıyede 21.000.000 arac var. Toplam arabaların yarısından fazlası bınek oda edersana 15.000.000 her aracı 2 sene bir ekzos a gırıp 55tl verıyor devlete.ne eder 825.000.000 tl vergı kaybı sadece eksozdan olucak:))) benzin öyle arac beygır farkı ortadan kalkcagı icin beygır kaybıda nafıle .Türkiyenın sadece vergı kaybı dolaylı vergılerden yılda 10. milyar doları gecıcek.Buna motor parcaları subab pıston kayış dişli buji yag jansıman ..... eklenınce 40 milyar doları bulacak.işcilik ve fabrıkaların kapanması.işsizlik maaşı felan .turkıye ekonomisi zaten 120 mılyar dolar cırosu olan ekonomi .diyecegim cok zor günler başlıcak turkıye icin.Ama dünya kurtulcak petrol savaşları olmıcak artık kan akmıcak 50 yıl sonra
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unixx 2 yıl
türkiyede satılırsa bu araclar en az 80.000 dolar olur.Devlet cok zarar eder.Eger elektrikli arac cogalırsa türkiye ekonomisi batar dıye biliriz .Benzin satamıcak cünki.1 tl lık benzini satıyor 5 tl ye .Ekonomi can damarı benzinden gelen paralardır.ırakda benzinin litre fıyatı 0.50 kuruşdur.Suriyede 0.70 kuruşdur oda savaş oldugundan.Benzine dayalı ekonomiler cokecektir.Sırayla südi arabistan bahrein katar ırak tunus cezayir .hepsinde kaos olucak .türkiyedede kaos oluşacak devlet para bulmak icin care arıcak ama nafile .Almanya hülğmeti Büyük araba firmalarıyla görüşme yaptı elektrıklı arac yapmassanız batabilirsiniz dediler.ısvec ingiltere norvec ıskandınav ülkeleri 2025 den sonra benzinli aracları yasakladılar
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venomboy_85 2 yıl
"ikisininde 4 tekerleği olduğunu varsayarsak bolt bir adım öne geçiyor" diye gider bu haber... giriş seviyesi akıllı bir telefonla, amiral gemi bir telefonun pil kullanım sürelerini kıyaslamaktan ileri gitmemiş...
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rorschach_ 2 yıl
Bu başarı filan değil. Çok farklı araçlar.
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haberelectro 2 yıl
Teslaya yetismek hatta gecmek zor degil. Kici kirik chevrolet bunu yapabiliyor buyuk firmalar vw grup, daimler vs cok yakinda atak yapacaktir.
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aya 2 yıl
bir de bu kıyaslar nedense hep menzil üzerinden yapılıyor. hele bir de batarya ömürlerini görsek. yani hangi aracın bataryaları kaç şarjdan sonra % bilmem ne kadar düşüş yaşayacak? hangisinin bataryasının total ömrü daha uzun olacak? hangisinin motoru ne kadar süre gidebilecek gibi verileri de artık görmeye başlasak diyorum...
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LeonEyes 2 yıl
Ayrıca Bolt alacağıma gidip bmw i3 alırım hem daha özgün hemde daha kaliteli, he 35bin dolarım olsa direk Tesla model 3 alırım o da ayrı konu ama olmadığı için Hundai i20 ye biniyoruz çok şükür
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haberelectro 2 yıl LeonEyes
i3 un menzili bolt un yarisi. Menzil oncelikli gelir bu sektorde.
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Father Torque 2 yıl
İlginç bir haber çünkü haberdeki araçların menzil bakımından karşılaştırılması, bir depo benzinle Corsa'nın Mercedes C200'den daha fazla yol yapabildiği tarzı bir haber olmuş.
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test, Otomobil ve
13 etiket daha elektrikli otomobil Consumer Reports tesla model s EPA değer chevrolet bolt menzil kilometre km mil Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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