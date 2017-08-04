Chevy Bolt menzil testinde Tesla Model S'i geçti

Yeni testlere göre Chevrolet Bolt marka elektrikli otomobil, Tesla Model S'i menzil konusunda geride bırakmış durumda. Consumer Reports, Bolt'un son testler sırasında beklentileri ve tahminleri aştığını söyledi. Araç tek bir şarjla EPA'nın 383 km değerine kıyasla tam 402 km yol yapmayı başarmış durumda. Kayıtlara geçen bu rakam aynı zamanda Consumer Reports'un incelediği tüm elektrikli otomobiller için yeni bir rekor anlamına geliyor.

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Öte yandan Model S 75D, 378 km gittikten sonra daha fazla yol yapamamış. Bu da EPA'nın açıkladığı 416 km menzil değerini tutturamadığı anlamına geliyor. Testlerin HVAC sistemleri kapalıyken, karma sürüş koşullarıyla birlikte yürütüldüğünü ancak saatte 104 km hızla özellikle otobanda yapıldığını belirtelim. Model S 75D'nin 79 bin dolar fiyat etiketiyle 37 bin dolarlık Bolt'tan iki kat pahalı olduğunu göz önüne alırsak bunun oldukça büyük bir başarı olduğunu söyleyebiliriz.

Model 3 vs Chevy Bolt nasıl olacak?

Bolt'un Tesla'nın yeni Model 3'üne karşı nasıl bir performans göstereceğini görmek ilginç olacak. Bolt'a benzer şekilde fiyatlandırılan 35 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip ilk Model 3'ler geçtiğimiz hafta ön siparş veren müşterilere teslim edildi. Otomobilin standart olarak 354 km menzil aralığına sahip olacağı geçen hafta açıklanmıştı. Ancak ilave bir 9.000 dolarlık ödemeyle 498 km menzilli bir pil takılabiliyor.

https://www.theverge.com/2017/8/3/16089758/chevy-bolt-tesla-model-s-consumer-reports-range-test