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    Elektrikli otomobillerin kışın menzil kaybı ne kadar? Çinli markadan beklenmedik başarı

    Norveç'in zorlu iklim koşullarında yapılan test sürüşlerinde yüzde 10'un altında menzil kaybı yaşayan tek otomobil Çinli HiPhi Z oldu. İşte 23 elektrikli otomobilin kış testi sonuçları:

    Dünya genelinde elektrikli araç kullanımı arttıkça bu araçlara yönelik araştırmalar da tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Norveç'te soğuk havanın elektrikli araçların menzilini ne kadar etkilediğine yönelik bir araştırma yapıldı.

    Dondurucu soğukların elektrikli araçların menzilini düşürdüğü artık bilinen bir gerçek. Ancak üreticilerin kullandığı batarya ve ısı yönetim teknolojileri birbirinden farklı. Dolayısıyla hangi otomobilin soğuk havalardan ne kadar çok etkilendiği merak konusu. Norveç Otomobil Federasyonu (NAF) tarafından yapılan çalışma, aşağıdaki listede inceleyebileceğiniz 23 otomobilin soğuk havadan ne kadar etkilendiğini gösteriyor.

    NAF tarafından yapılan araştırmanın lideri bir Çinli. Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken HiPhi Z, -2 ila -10 derece aralığında yapılan testlerde sadece yüzde 5,9 oranında menzil kaybederek birinci oldu. WLTP'ye göre 555 km sürüş menziline sahip olan otomobil, testlerde sadece 33 km kayıpla 522 km yol kat etmeyi başardı. İkinci sırada yer alan BMW i5 ise soğuk havada yüzde 12 civarında (61.4 km) menzil kaybı yaşadı.

    Elektrikli otomobiller kışın ne kadar menzil kaybediyor? Tam Boyutta Gör
    Test sürücüsü Simen Zimmermann, HiPhi Z'nin hem bataryayı hem de kabini Norveç'in zorlu hava koşullarında dahi istenen sıcaklıkta tutmayı başardığını dile getirdi. Şanghay merkezli üretici, HiPhi Z'nin bu başarısını kendi geliştirdikleri, ısı pompasını ve E-Powertrain ısı yönetimini harmanlayan bir sisteme bağlıyor.

    Elbette elektrikli araçların soğuk havalarda ne kadar verimli olduğunu daha iyi anlamak için batarya kapasitesi ve enerji tüketimi gibi parametreleri de bilmek gerekir ancak NAF, yürüttüğü bu araştırmanın sonucunda sadece WLTP menzili, soğuk havada sunulan menzil ve iki değer arasındaki farkı listelemiş.

    Elektrikli otomobillerin kış testi sonuçları🏂
    Model WLTP menzili Kış menzili Fark (km) Fark (%)
    HiPhi Z 555 km 522 km  -33 km -%5,9
    BMW i5 505 km 443.6 km -61.4 km -%12,2
    Lotus Eletre 530 km 464.6 km -65.4 km -%12,3
    Kia EV9 505 km 441.9 km -63.1 km -%12,5
    XPeng G9 520 km 451.8 km -68.2 km -%13,1
    Nio EL6 529 km 456 km -73 km -%13,8
    Nio ET5 Touring 560 km 481.4 km -78.6 km -%14
    Mercedes EQE
    350 4MATIC    		 491 km 399 km -92 km -%18,7
    Audi Q8 e-tron
    Sportback    		 515 km 411.4 km -103.6 km -%20,1
    BYD Dolphin 427 km 339.2 km -87.8 km -%20,6
    Ford F-150
    Lightning    		 429 km 337.5 km -91.5 km -%21,3
    MG4 Trophy ER 520 km 399.6 km -120.4 km -%23,2
    Hyundai IONIQ 6 614 km 467.8 km -146.2 km -%23,8
    Hyundai Kona Elektrik 454 km 341.3 km -112.7 km -%24,8
    Nissan Ariya 4wd 498 km 369.4 km -128.6 km -%25,8
    Peugeot e-308 409 km 297 km -112 km -%27,4
    Jeep Avenger 395 km 286 km -109 km -%27,6
    Opel Astra ST 413 km 296 km -117 km -%28,3
    Tesla Model 3 629 km 441 km -188 km -%29,9
    Polestar 2 LR 614 km 430 km -184 km -%30
    Volvo C40 572 km 395 km -177 km -%30,9
    Toyota bZ4X 460 km 313.5 km -146.5 km -%31,8
    Volkswagen ID.7 608 km 414 km -194 km -%31,9
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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