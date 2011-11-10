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China Telecom ABD pazarına açılmak niyetinde

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Kapalı bir ekosistem olarak varlığını devam ettiren Çin Halk Cumhuriyeti buna rağmen 1.5 milyarlık nüfusunu arkasına alarak teknoloji ve madencilik gibi pek çok konuda dünya ülkelerinin önünde seyrediyor. 

Çin Komünist Partisi 80 milyondan fazla üyesiyle Türkiye nüfusundan bile daha büyük bir potansiyele sahip. Çin'in devlete ait mobil operatörü China Mobile da 600 milyonu aşkın abonesiyle dünyanın en büyük cep operatörü. Apple'ın da Çin'de en çok iPhone satan iş ortağı olan China Mobile'ın ve China Unicom'un arkasından gelen China Telecom ise şimdi kapsama alanını ABD'ye doğru genişletmek için çalışıyor.

Abone sayısı 100 milyonu geçtiği tahmin edilen China Telecom, Bloomberg'in haberine göre gelecek yıl belirli pazarlarda iletişim hizmeti sunmaya başlayacak. Firmanın ABD bürosu yöneticisi Donald Tan Çin'de elde ettikleri tecrübeyi ABD mobil cihaz kullanıcıları ile de paylaşmak istediklerini belirtti.

Dev girişimin ardından Çin ve ABD'de bu operatöre ait olan cihazlar kullanılabilecek. Özellikle iki ülke arasında devamlı seyahat eden, veya ikamet eden mobil cihaz kullanıcıları için büyük bir avantaj sağlanmış olacak.

China Telecom bu açıdan pek çok perakendeci ile görüşmelere başladı. İşler yolunda giderse ABD'den sonra Kanada'da hedefler içerisine alınacak.

China Telecom isim vermemekle birlikte bir takım satın almalarla pazara girmeyi ve büyümeyi istediğini belirtiyor. Böylece rekabete hızlı bir giriş yapmış olacak. Firma bunun için kesenin ağzını açmış durumda.

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DH Misafiri 7 yıl
Bunlar bi meyve sebze işine girmediler ya çok hayret edyrm o duruma.
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TikaMasala 7 yıl
Sprint'i satın alsın. Batmak üzere zaten.
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DH Misafiri 7 yıl
China mobile in apple in en cok iphone satan is ortagi oldugu nerden cikti ? birakin en cogu 1 tane bile iphone satmadi china mobile.
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Foo Fighters 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
bizim pazara girsin şerefsizim abd den kazancağından daha fazla para kazanır ;)

Bunlar bi meyve sebze işine girmediler ya çok hayret edyrm o duruma.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
bizim pazara girsin şerefsizim abd den kazancağından daha fazla para kazanır ;)
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