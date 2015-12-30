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Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk hakkında ilk detaylar

Chrisotpher Nolan'ın yeni filmi hakkında ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Nolan'ın yeni filmi, Dunkirk adını taşıyacak ve II. Dünya Savaşı sırasında geçecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk hakkında ilk detaylar
 Kendi döneminin en iyi yönetmenlerinden biri olan Christopher Nolan, yeni filmi için hazırlıklara başladı. Memento, The Dark Knight ve Inception gibi müthiş filmleri sinema dünyasına kazandıran Nolan'ın yeni bir film üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyordu. Eylül ayında, Warner Bros stüdyosunun adı verilmeyen yeni bir Christopher Nolan filmini 2017 takvimine eklemesi, filmin varlığını kesinleştirmiş olsa da filmin ne hakkında olacağı bilinmiyordu.
 Nolan'ın bu esrarengiz projesiyle ilgili ilk detaylar nihayet ortaya çıkmaya başladı. Dün resmi bir açıklama yayınlayan Warner Bros, yeni filmin Dunkirk adını taşıyacağını ve daha önce Deadline tarafından iddia edildiği gibi II. Dünya Savaşı sırasında geçeceğini duyurdu.
Adını Fransa'nın Dunkirk bölgesinden alan film, İngiliz ordusunun II. Dünya Savaşı sırasında Dunkirk'ü boşaltmak için yürüttüğü askeri operasyonu anlatacak. Alman askerleri tarafından kıstırılan Müttefik Devletler askerlerinin kurtarılması için 1940 yılında düzenlenen operasyon, II. Dünya Savaşı'nın en önemli olayları arasında yer alıyor.
 
Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk hakkında ilk detaylar
 Öte yandan film için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte oyuncu kadrosu da belli olmaya başladı. Deadline'ın haberine göre Dunkirk'ün başrollerinde Tom Hardy, Kenneth Branagh ve Casuslar Köprüsü'ndeki performansıyla övgü toplayan Mark Rylance yer alacak. Bu üçlüye, büyük bölümü pek tanınmayan genç oyunculardan oluşan geniş bir kadronun eşlik edeceği söyleniyor.
Tarantino'nun yeni filmi The Hateful Eight ile bir kez daha gündeme getirdiği 65 mm geniş format film ve IMAX 65 mm ile çekilecek olan Dunkirk, 21 Temmuz 2017'de vizyona girecek.

http://deadline.com/2015/12/christopher-nolan-world-war-2-dunkirk-tom-hardy-kenneth-branagh-1201673519/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Assassino! 3 yıl
Neden imza attığı o müthiş filmlerin içinde The Prestige ve özellikle Interstellar'ı yazmadınız? Yine donanımhaber yine amatörce bir habercilik.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Alper 3 yıl en beğenilen
Nolan 10. filmi bu. 9 filmin sadece 2 filmi bilim kurgu iken Nolan'a Bilim Kurgu yönetmeni demek garip.
2 Yanıt Yanıtla +9
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ratch 3 yıl
Hadi bakalım. Merakla bekliyorum. Hans Zimmer inşallah olur yine.
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PunkBunny 3 yıl
Nolan oldugu an oyunculara bile bakmiyorum artik
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McLaren64 3 yıl
Christopher Nolan'ın tarzlarının dışında bir konu 2. dünya savaşı. 2. dünya savaşı film ve belgesellerinin bir hayranı olarak merakla bekliyorum filmi. Birde Nolan reyiz varsa merakım 2 katına çıkıyor.
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gultekinlive 3 yıl
Hayal gücü görmek istiyordum ama konu buna müsait değil. İnterstaller ve Inceotion dan etkilenerek gidip Memento yu da izledim ama sevmedim. SciFi dışında bir film çekiyorsa iyi olmuyor sanırım. Memento'da kurguyu gereksiz yere dolandırıyor çünkü konu derin değil
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fluox 3 yıl
Yeni caine tom hardy olacak anlaşılan, bunla beraber nolan ile çektiği 3. film.Tabi şikayetçi değilim leodan sonra en beğendiğim aktör.Batman serisi hariç nolanda begendigim bir yönetmen.

Epic bir film cikicagini dusunmuyorum ama yinede izlenitesi yüksek olacaktır.
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laqirdi 3 yıl
nolan nolan nolan, yönetmenliğin beş para etmez şu sendeki senaryolar olmasa....
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6.cadde 3 yıl
Herman Göring'e dua etsinler.
Hitleri vazgeçirmeseydi 345bin asker nah tahliye olurdu. Rommel atlayacaktı ebelerine.
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darkdiva 3 yıl
Şu adamın filmlerini böyle erkenden duyurmayın. 2 sene bekliyoruz sonra. Interstellar'ı da 2 sene heyecanla beklemek zorunda kalmıştım. Simdi işin yoksa 2 sene daha bekle :)
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grkm1 3 yıl
Tom Hardy'i bırakmıyor adam
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vesago 3 yıl
Adamın karekökü tartışmasız en iyi yönetmen
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EnemyDestroyeD 3 yıl
nolan reyis izlettirir
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caneycaney 3 yıl
Alper
Nolan 10. filmi bu. 9 filmin sadece 2 filmi bilim kurgu iken Nolana Bilim Kurgu yönetmeni demek garip.

Neyinize güvenerek böyle yorumlar yapıyorsunuz anlamıyorum?
İnterstaller?İnception?Memento(Ters Kurgu),Prestige(Tesla,kurgu).Dark Knightlar komple bilim kurgu zaten.Geriye ne kaldı?Following ve Insomnia mı?Hani en yakını 13 yıl öncesine ait olan filmler?
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Alper 3 yıl caneycaney
caneycaney

Alper

Nolan 10. filmi bu. 9 filmin sadece 2 filmi bilim kurgu iken Nolana Bilim Kurgu yönetmeni demek garip.


Neyinize güvenerek böyle yorumlar yapıyorsunuz anlamıyorum?

İnterstaller?İnception?Memento(Ters Kurgu),Prestige(Tesla,kurgu).Dark Knightlar komple bilim kurgu zaten.Geriye ne kaldı?Following ve Insomnia mı?Hani en yakını 13 yıl öncesine ait olan filmler?

Wiki:

Science fiction is a genre of speculative fiction dealing with imaginative concepts such as futuristic settings, futuristic science and technology, space travel, time travel, faster than light travel, parallel universes and extraterrestrial life. Science fiction often explores the potential consequences of scientific and other innovations, and has been called a "literature of ideas." It usually eschews the supernatural, and unlike the related genre of fantasy, historically science fiction stories were intended to have at least a faint grounding in science-based fact or theory at the time the story was created, but this connection has become tenuous or non-existent in much of science fiction.

Interstellar, Inception zaten bilim kurgu. Memento Bilim Kurgu falan değil uzaktan yakından alakası bile yok Bilim Kurgu ile. Prestige de haklı olaiblirsin ama temelinde Bilim kurgu teması filmin bütünlüğünün çok azını kapsıyor. Batman Serisi Bilim kurgu değil. Yukarıdaki açıklamayı okursan Bilim Kurgu'nun anlamı açıklanmıştır. Batman serisinin olayı gerçekçi öğeler işliyor olması. Batman serisi Drama, Action veya Thriller kategorilerinin içine alınabilir ama filmde geçen 2-3 teknolojik veyahut bilimsel öğe onu Bilim Kurgu filmi yapmaz. Nolan'ın amacı Batman'i yaparken realistik bir Batman'i seyircilere göstermek istemesiydi.
Bilim Kurgu filmi 2001: A Space Odyssey'dir. Nolan'ın 2 + 1 filmi hariç diğerleri kesinlikle Bilim Kurgu filmi falan değildir.
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