Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk hakkında ilk detaylar

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Kendi döneminin en iyi yönetmenlerinden biri olan Christopher Nolan, yeni filmi için hazırlıklara başladı. Memento, The Dark Knight ve Inception gibi müthiş filmleri sinema dünyasına kazandıran Nolan'ın yeni bir film üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyordu. Eylül ayında, Warner Bros stüdyosunun adı verilmeyen yeni bir Christopher Nolan filmini 2017 takvimine eklemesi, filmin varlığını kesinleştirmiş olsa da filmin ne hakkında olacağı bilinmiyordu.
Nolan'ın bu esrarengiz projesiyle ilgili ilk detaylar nihayet ortaya çıkmaya başladı. Dün resmi bir açıklama yayınlayan Warner Bros, yeni filmin Dunkirk adını taşıyacağını ve daha önce Deadline tarafından iddia edildiği gibi II. Dünya Savaşı sırasında geçeceğini duyurdu.
Adını Fransa'nın Dunkirk bölgesinden alan film, İngiliz ordusunun II. Dünya Savaşı sırasında Dunkirk'ü boşaltmak için yürüttüğü askeri operasyonu anlatacak. Alman askerleri tarafından kıstırılan Müttefik Devletler askerlerinin kurtarılması için 1940 yılında düzenlenen operasyon, II. Dünya Savaşı'nın en önemli olayları arasında yer alıyor.
Öte yandan film için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte oyuncu kadrosu da belli olmaya başladı. Deadline'ın haberine göre Dunkirk'ün başrollerinde Tom Hardy, Kenneth Branagh ve Casuslar Köprüsü'ndeki performansıyla övgü toplayan Mark Rylance yer alacak. Bu üçlüye, büyük bölümü pek tanınmayan genç oyunculardan oluşan geniş bir kadronun eşlik edeceği söyleniyor.
Tarantino'nun yeni filmi The Hateful Eight ile bir kez daha gündeme getirdiği 65 mm geniş format film ve IMAX 65 mm ile çekilecek olan Dunkirk, 21 Temmuz 2017'de vizyona girecek.
http://deadline.com/2015/12/christopher-nolan-world-war-2-dunkirk-tom-hardy-kenneth-branagh-1201673519/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Epic bir film cikicagini dusunmuyorum ama yinede izlenitesi yüksek olacaktır.
Hitleri vazgeçirmeseydi 345bin asker nah tahliye olurdu. Rommel atlayacaktı ebelerine.
Neyinize güvenerek böyle yorumlar yapıyorsunuz anlamıyorum?
İnterstaller?İnception?Memento(Ters Kurgu),Prestige(Tesla,kurgu).Dark Knightlar komple bilim kurgu zaten.Geriye ne kaldı?Following ve Insomnia mı?Hani en yakını 13 yıl öncesine ait olan filmler?
Wiki:
Interstellar, Inception zaten bilim kurgu. Memento Bilim Kurgu falan değil uzaktan yakından alakası bile yok Bilim Kurgu ile. Prestige de haklı olaiblirsin ama temelinde Bilim kurgu teması filmin bütünlüğünün çok azını kapsıyor. Batman Serisi Bilim kurgu değil. Yukarıdaki açıklamayı okursan Bilim Kurgu'nun anlamı açıklanmıştır. Batman serisinin olayı gerçekçi öğeler işliyor olması. Batman serisi Drama, Action veya Thriller kategorilerinin içine alınabilir ama filmde geçen 2-3 teknolojik veyahut bilimsel öğe onu Bilim Kurgu filmi yapmaz. Nolan'ın amacı Batman'i yaparken realistik bir Batman'i seyircilere göstermek istemesiydi.
Bilim Kurgu filmi 2001: A Space Odyssey'dir. Nolan'ın 2 + 1 filmi hariç diğerleri kesinlikle Bilim Kurgu filmi falan değildir.
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