Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk hakkında ilk detaylar

Kendi döneminin en iyi yönetmenlerinden biri olan Christopher Nolan, yeni filmi için hazırlıklara başladı. Memento, The Dark Knight ve Inception gibi müthiş filmleri sinema dünyasına kazandıran Nolan'ın yeni bir film üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyordu. Eylül ayında, Warner Bros stüdyosunun adı verilmeyen yeni bir Christopher Nolan filmini 2017 takvimine eklemesi, filmin varlığını kesinleştirmiş olsa da filmin ne hakkında olacağı bilinmiyordu.

Nolan'ın bu esrarengiz projesiyle ilgili ilk detaylar nihayet ortaya çıkmaya başladı. Dün resmi bir açıklama yayınlayan Warner Bros, yeni filmin Dunkirk adını taşıyacağını ve daha önce Deadline tarafından iddia edildiği gibi II. Dünya Savaşı sırasında geçeceğini duyurdu.

Adını Fransa'nın Dunkirk bölgesinden alan film, İngiliz ordusunun II. Dünya Savaşı sırasında Dunkirk'ü boşaltmak için yürüttüğü askeri operasyonu anlatacak. Alman askerleri tarafından kıstırılan Müttefik Devletler askerlerinin kurtarılması için 1940 yılında düzenlenen operasyon, II. Dünya Savaşı'nın en önemli olayları arasında yer alıyor.

Öte yandan film için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte oyuncu kadrosu da belli olmaya başladı. Deadline'ın haberine göre Dunkirk'ün başrollerinde Tom Hardy, Kenneth Branagh ve Casuslar Köprüsü'ndeki performansıyla övgü toplayan Mark Rylance yer alacak. Bu üçlüye, büyük bölümü pek tanınmayan genç oyunculardan oluşan geniş bir kadronun eşlik edeceği söyleniyor.

Tarantino'nun yeni filmi The Hateful Eight ile bir kez daha gündeme getirdiği 65 mm geniş format film ve IMAX 65 mm ile çekilecek olan Dunkirk, 21 Temmuz 2017'de vizyona girecek.

http://deadline.com/2015/12/christopher-nolan-world-war-2-dunkirk-tom-hardy-kenneth-branagh-1201673519/