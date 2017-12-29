Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chrome OS yakında Android uygulamalarını arka planda çalıştırabilecek

Chrome OS işletim sisteminin en can sıkıcı sorunlarından biri tarihe karışıyor. Artık birden fazla Android uygulaması açıldığında bunlar duraksamadan aynı anda çalışabilecek.
1 yıl
2,6b
1
4
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, ilk olarak 2016 yılının ortalarında Android uygulamalarının Chrome OS işletim sistemine geleceğini açıklamıştı ancak bu özellik bir süredir geçerli olmasına rağmen hala istenildiği kadar iyi çalışmıyor.
Ayrıca Bkz. "HTC ve Motorola: Apple gibi eski telefonlarımızı yavaşlatmıyoruz!"
Şu anda bir Chromebook'ta birden fazla Android uygulaması açtığınızda, etkin pencerede olmayan diğer uygulamalar duraklatılıyor. Onlara tekrar dokunduğunuzda, bıraktığınız yerden çalışmaya devam edebiliyorlar.

Chrome OS 64 ile beklenen özellik geliyor

Herşey değişmek üzere. En son Chrome 64 Beta sürümünde bu uygulamaların arka planda çalışmasına izin verecek önemli bir yenilik var. Android Parallel Tasks (Android Paralel Görevler) olarak adlandırılan özellik sayesinde Chrome tarayıcısıyla webde gezinirken bir yandan da Netflix'te video izleyebileceksiniz.
Yani artık birden fazla Android uygulaması açıldığında bunlar duraksamadan aynı anda çalışabilecek. Android uygulamalarının arka planda çalışmasına izin veren Android Parallel Tasks özelliğinin ne zaman genel kullanıma sunulacağına dair henüz bilgi olmasa da bunun en kısa sürede gerekleşmesi bekleniyor.
Google'ın Chrome OS işletim sisteminde Android uygulamalarının masaüstü benzeri bir deneyim sağlaması adına attığı adımları görmek sevindirici. Yeni özelliğin nasıl çalıştığını görmek isterseniz aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

https://chromeunboxed.com/news/android-parallel-tasks-incoming-chrome-os-64/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ALKaraca 1 yıl en beğenilen
Google ın hiç bir ürününü kullanmamak lazım.Ha kullanılırsa Youtube kullanılır o da hesap kullanmadan kullanılmalı.
2 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lg02561 1 yıl
eyvah hazırlayın fazladan 8 gb ramleri. .:D
O değil de bence de google youtube ve gmail,google play ve belki de fotoğraflar hariç bütün google uygulamalrı kaldırılabilmeli. resmen telefonunn yarısını google kullanıyor bunda da öyle olacaksa iş kötü. ayrıca google gizliliği ihlal ediyor ama apple da en az google kadar berbat bu konuda. üstelik onlar korumayı da başaramıyor bknz: icloud hack saldırıları. yani ya hesap makinesi kullanıcaz ya da mecburen bu devlere boyun eğicez.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 1 yıl
İlk kez duydum Chrome Os'u. Androidin bilgisayarda çalışabilen hali galiba. Google bana göre CIA'den daha tehlikeli bir kurum. Sadece Youtube özelliği güzel. Onun nedeni de reklam ağı nedeniyle dünyada en zengin içeriğe kavuşmuş olması yüzündendir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALKaraca 1 yıl en beğenilen
Google ın hiç bir ürününü kullanmamak lazım.Ha kullanılırsa Youtube kullanılır o da hesap kullanmadan kullanılmalı.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl En yetkili ağızdan S400 Açıklaması 1 yıl Çin, hipersonik planörlü balistik füzeyi test etti 1 yıl Sonos ve Bose hoparlörleri hacklendi, gece yarısı ürkütücü sesler çalındı 1 yıl Analiz: PS5 ve yeni Xbox 2021'de gelecek 1 yıl Microsoft'un PUBG reklamında kullandığı görsel çalıntı mı? 1 yıl SoftBank Uber hisselerinin yüzde 15'ini satın aldı 1 yıl WhatsApp orta parmak emojisine dava tehdidi 1 yıl Ripple'dan tarihi rekor: En büyük ikinci kripto para oldu 1 yıl iPhone X fiyatında indirim olabilir 1 yıl Apple'ın hatasını fırsata çevirdiler: İtalyan giyim firmasının Steve Jobs zaferi 1 yıl Tokyo 2020 olimpiyatlarında güvenlik yüz tanıma ile sağlanacak 1 yıl Microsoft Andromeda OS uygulamaları internette görüldü 1 yıl Koenigsegg Regera'nın çarpışma ve işkence testleri yayınlandı [video] 1 yıl Güney Kore'den kripto para ticaretine sınırlama 1 yıl Sony h.ear on 2 NC | Aktif gürültü engellemeli kablosuz kulaklık ilk izlenim 1 yıl Türkiye'nin deprem haritası güncellendi: Mahalle mahalle risk dağılımını görün! 1 yıl 2017 yılının en iyi dizileri 1 yıl Uber'e büyük ceza geldi: Taksicilerden Uber artık yasal değil iddiası! 1 yıl Meizu M5 Note ve Meizu M5s resmi olarak Türkiye'de! İşte fiyatı: 1 yıl Telefonları yavaşlatan Apple’a Türkiye’den ilk dava 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Chrome OS yakında Android uygulamalarını arka planda çalıştırabilecek Sonraki 2018'de gelecek Snapdragon 845'li amiral gemisi telefonların listesi sızdı 1 yıl Ödenmemiş borç sonrasında alınan açma kapama cezası kalkıyor 1 yıl iPhone'ları yavaşlatan Apple'a ''planlı eskitme'' davası 1 yıl Japonya'dan Ripple hamlesi: Kredi kartı şirketleri test edecek 1 yıl S-400’de mutlu son: Rusya ile Türkiye arasında imzalar atıldı 1 yıl Trafik cezalarına 2018'de yüzde 14 zam 1 yıl LG ThinQ akıllı hoparlör duyuruldu 1 yıl 4G’li Nokia 3310 göründü 1 yıl HTC gelecek yıl telefon sayısında kesintiye gidecek 1 yıl Apple’dan iPhone özürü: Pil fiyatlarına indirim gelecek 1 yıl Nokia 1 ilk Android Go telefonu olabilir 1 yıl İngiltere trenlerde 1Gbps hızında Wi-Fi sunmayı hedefliyor 1 yıl Instagram, ana akışa tavsiye edilen gönderiler eklemeye başladı 1 yıl Akıllı telefonunuzun sensörleri şifrelerinizi ele veriyor 1 yıl Çinli Geely bu kez Volvo'nun kamyon bölümüne 3.3 milyar dolarlık yatırım yaptı 1 yıl Binlerce metre yüksekte internet testi ve PubG oynamak 1 yıl iPhone X ile yüzünü görünmez hale getirdi 1 yıl HTC ve Motorola: Apple gibi eski telefonlarımızı yavaşlatmıyoruz! 1 yıl ABD ve Türkiye arasındaki vize krizi çözüldü 1 yıl Hibrit drone'dan rekor uçuş süresi: 4 saat 40 dakika havada kaldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim