Chrome OS yakında Android uygulamalarını arka planda çalıştırabilecek

Google, ilk olarak 2016 yılının ortalarında Android uygulamalarının Chrome OS işletim sistemine geleceğini açıklamıştı ancak bu özellik bir süredir geçerli olmasına rağmen hala istenildiği kadar iyi çalışmıyor.

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Şu anda bir Chromebook'ta birden fazla Android uygulaması açtığınızda, etkin pencerede olmayan diğer uygulamalar duraklatılıyor. Onlara tekrar dokunduğunuzda, bıraktığınız yerden çalışmaya devam edebiliyorlar.

Chrome OS 64 ile beklenen özellik geliyor

Herşey değişmek üzere. En son Chrome 64 Beta sürümünde bu uygulamaların arka planda çalışmasına izin verecek önemli bir yenilik var. Android Parallel Tasks (Android Paralel Görevler) olarak adlandırılan özellik sayesinde Chrome tarayıcısıyla webde gezinirken bir yandan da Netflix'te video izleyebileceksiniz.

Yani artık birden fazla Android uygulaması açıldığında bunlar duraksamadan aynı anda çalışabilecek. Android uygulamalarının arka planda çalışmasına izin veren Android Parallel Tasks özelliğinin ne zaman genel kullanıma sunulacağına dair henüz bilgi olmasa da bunun en kısa sürede gerekleşmesi bekleniyor.

Google'ın Chrome OS işletim sisteminde Android uygulamalarının masaüstü benzeri bir deneyim sağlaması adına attığı adımları görmek sevindirici. Yeni özelliğin nasıl çalıştığını görmek isterseniz aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

https://chromeunboxed.com/news/android-parallel-tasks-incoming-chrome-os-64/