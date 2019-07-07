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Chrome çok kaynak tüketen reklamları otomatik olarak engelleyecek

Google'ın geliştirdiği popüler internet tarayıcısı Chrome, yüklenirken sistem kaynaklarını ve bant genişliğini sömüren ağır reklamları otomatik olarak engelleyecek. İşte konunun detayları.
12 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
1,4b
4
8
Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bir web sitesindeki içeriğin yüklenmesinin, içinde reklam olmadığını düşünürsek birkaç saniyede gerçekleşmesi olağan bir durum. Ancak günümüzde site sahiplerinin ana gelir kaynağı olan internet reklamları, bazen o kadar büyük boyutlarda oluyor ki, hem sitenin ağır yüklenmesini, hem de sistemin ağırlaşmasını sağlıyor. Ancak Google yeni Chrome sürümünde bu olaya da bir son vermeye hazırlanıyor.

Sistemi yoran reklamlara son

Chrome geçmiş dönemde kötü niyetli reklamları engelleme konusunda kullanıcılara çeşitli özellikler sunmuştu. Ancak tarayıcıya eklenecek olan yeni bir özellikle artık ağır olarak adlandırabileceğimiz reklamların yüklenmesi engellenerek, kullanıcıların internet bağlantılarının ve sistemlerinin bu can sıkıcı durumdan etkilenmemesi sağlanacak.
Google'a göre bu tür ağır reklamlar internetin reklamlarının sadece 10'da 1'ini kapsıyor. Şirketten yapılan açıklamalara göre artık 4 MB boyutundan fazla geniş bant genişliği tüketen ve 60 saniyeden daha uzun bir süre CPU performansını düşüren reklamlar otomatik olarak engellenecek. Bu reklamların yerinde ise neden engellendiklerini anlatan bir açıklama görüntülenecek. Bu yeni özelliğin ise Chrome 76 sürümünde itibaren kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor.

https://www.talkandroid.com/341725-the-next-version-of-chrome-could-block-resource-hogging-ads/ Yorum Yaz
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Brky 12 sa. en beğenilen
DH yönetimi için üzücü haber...
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gbzlim 11 sa.
Şu cümleyi birde dh editörü yazmıyor mu gel de gülme.
"Ancak günümüzde site sahiplerinin ana gelir kaynağı olan internet reklamları, bazen o kadar büyük boyutlarda oluyor ki, hem sitenin ağır yüklenmesini, hem de sistemin ağırlaşmasını sağlıyor"
Şu cümleyi birde dh editörü yazmıyor mu gel de gülme."Ancak günümüzde site sahiplerinin ana gelir kaynağı olan internet reklamları, bazen o kadar büyük boyu...
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The Hollow 10 sa.
Bunda bile DH'ye sitem edenler olmuş. 1 siteye giriyorsunuz adamlar sizi 19-23 siteye birden bağlıyor. Daha ne istiyorsunuz?
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blue7 10 sa.
4MB'tan büyük bant genişliği tüketen reklamı koyan zaten site sahibi olamaz, olmamalıdır. Bizim de sitemiz var 100-200 kb arası şart koyuyoruz üzerini kabul etmiyoruz. Para kazanmak iyi hoş ama sana ve sitene değer veren seni bulunduğun konuma getiren kullanıcılarını üzer ve sıkarsan paranın bir anlamı kalmıyor bence.
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gbzlim 11 sa.
Şu cümleyi birde dh editörü yazmıyor mu gel de gülme.
"Ancak günümüzde site sahiplerinin ana gelir kaynağı olan internet reklamları, bazen o kadar büyük boyutlarda oluyor ki, hem sitenin ağır yüklenmesini, hem de sistemin ağırlaşmasını sağlıyor"
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Requizm 12 sa.
Dizi, film siteleri için kötü haber.
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Brky 12 sa. en beğenilen
DH yönetimi için üzücü haber...
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gun 9 sa. Brky
Bizim böyle ağır reklamlarımız yok, sürümden kazanıyoruz.
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