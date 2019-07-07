Chrome çok kaynak tüketen reklamları otomatik olarak engelleyecek

Teknoloji Editörü
Bir web sitesindeki içeriğin yüklenmesinin, içinde reklam olmadığını düşünürsek birkaç saniyede gerçekleşmesi olağan bir durum. Ancak günümüzde site sahiplerinin ana gelir kaynağı olan internet reklamları, bazen o kadar büyük boyutlarda oluyor ki, hem sitenin ağır yüklenmesini, hem de sistemin ağırlaşmasını sağlıyor. Ancak Google yeni Chrome sürümünde bu olaya da bir son vermeye hazırlanıyor.
Sistemi yoran reklamlara son
Chrome geçmiş dönemde kötü niyetli reklamları engelleme konusunda kullanıcılara çeşitli özellikler sunmuştu. Ancak tarayıcıya eklenecek olan yeni bir özellikle artık ağır olarak adlandırabileceğimiz reklamların yüklenmesi engellenerek, kullanıcıların internet bağlantılarının ve sistemlerinin bu can sıkıcı durumdan etkilenmemesi sağlanacak.Google'a göre bu tür ağır reklamlar internetin reklamlarının sadece 10'da 1'ini kapsıyor. Şirketten yapılan açıklamalara göre artık 4 MB boyutundan fazla geniş bant genişliği tüketen ve 60 saniyeden daha uzun bir süre CPU performansını düşüren reklamlar otomatik olarak engellenecek. Bu reklamların yerinde ise neden engellendiklerini anlatan bir açıklama görüntülenecek. Bu yeni özelliğin ise Chrome 76 sürümünde itibaren kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor.
https://www.talkandroid.com/341725-the-next-version-of-chrome-could-block-resource-hogging-ads/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Ancak günümüzde site sahiplerinin ana gelir kaynağı olan internet reklamları, bazen o kadar büyük boyutlarda oluyor ki, hem sitenin ağır yüklenmesini, hem de sistemin ağırlaşmasını sağlıyor"