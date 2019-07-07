Chrome çok kaynak tüketen reklamları otomatik olarak engelleyecek

Bir web sitesindeki içeriğin yüklenmesinin, içinde reklam olmadığını düşünürsek birkaç saniyede gerçekleşmesi olağan bir durum. Ancak günümüzde site sahiplerinin ana gelir kaynağı olan internet reklamları, bazen o kadar büyük boyutlarda oluyor ki, hem sitenin ağır yüklenmesini, hem de sistemin ağırlaşmasını sağlıyor. Ancak Google yeni Chrome sürümünde bu olaya da bir son vermeye hazırlanıyor.

Sistemi yoran reklamlara son

Chrome geçmiş dönemde kötü niyetli reklamları engelleme konusunda kullanıcılara çeşitli özellikler sunmuştu. Ancak tarayıcıya eklenecek olan yeni bir özellikle artık ağır olarak adlandırabileceğimiz reklamların yüklenmesi engellenerek, kullanıcıların internet bağlantılarının ve sistemlerinin bu can sıkıcı durumdan etkilenmemesi sağlanacak.

https://www.talkandroid.com/341725-the-next-version-of-chrome-could-block-resource-hogging-ads/

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Google'a göre bu tür ağır reklamlar internetin reklamlarının sadecekapsıyor. Şirketten yapılan açıklamalara göre artıkboyutundan fazla geniş bant genişliği tüketen vedaha uzun bir süredüşüren reklamlar otomatik olarak engellenecek. Bu reklamların yerinde ise neden engellendiklerini anlatan birgörüntülenecek. Bu yeni özelliğin isesürümünde itibaren kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor.