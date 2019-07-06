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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analistlere göre Apple katlanabilir iPad üzerinde çalışıyor

Yayınlanan yeni bir rapora göre Apple da katlanabilir teknoloji pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin 5G destekli bir katlanabilir iPad tasarladığı iddia edildi.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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iPad
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Katlanabilir teknoloji iyi bir başlangıç yapmamış olsa bile Apple da bu yarışta geride kalmak istemiyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre şirketin planı katlanabilir ve 5G destekli bir iPad modeli üretmek.

Apple temkinli geliyor

İddia edilenlere göre Apple, beklenenin aksine bir iPhone modeli yerine katlanabilir bir iPad modelini test ediyor. Bu cihazın ekran açısından neredeyse dizüstü bilgisayar ebatlarında olacağı ve katlanır konumdayken de dizüstü bilgisayar gibi kullanılabileceği ifade ediliyor. Ayrıca cihazın muhtemelen, daha büyük dokunmatik cihazlar için optimize edilmiş olan iPad işletim sistemi üzerinde çalışacağı da gelen haberler arasında.
Katlanabilir cihazlar hakkındaki söylentiler Apple için yeni değil ancak henüz resmileşmiş bir durum yok. Samsung ve Huawei'nin cihazlarını henüz kullanıcılara sunmamış olmaları ve yaşadıkları aksaklıklar Apple'ın bu konuyu ağırdan almasına sebep olmuş durumda. Şirketin katlanabilir bir iPhone modelini kullanıcılara ne zaman sunacağı ise merak konusu.

https://udn.com/news/story/7240/3908557 Yorum Yaz
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10ff 1 gün en beğenilen
İphone modelleri bükülüp katlanır hale geliyordu zaten...
çokta büyük bir yenilik değil..
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yc#1 10 sa.
Sonra da inovasyonun dibine vurduk diye ifanlara itelerler.
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10ff 1 gün en beğenilen
İphone modelleri bükülüp katlanır hale geliyordu zaten...
çokta büyük bir yenilik değil..
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Burkiling 1 gün
apple risk almayı sevmez, 5 seneden önce de böyle bi işe kalkışmaz. diğerleri çıkartır, bir ton problemle boğuşur, dünya kadar para kaybederler, onların kat ettiği tecrübeyi apple para ile satın alıp hazıra konar.
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scorpion20 1 gün
çalışsınlar bakalım yapınca görürüz
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RickSanchezlol 1 gün yeni yorumcu
Eeeee yaptılar ki zaten

youtu.be/...
6:27 ye alın
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hardtracker 1 gün
macOS ile gelirse Surface'a rakip olabilir, tutulacagini dusunuyorum.
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