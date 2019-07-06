Analistlere göre Apple katlanabilir iPad üzerinde çalışıyor

Teknoloji Editörü
Katlanabilir teknoloji iyi bir başlangıç yapmamış olsa bile Apple da bu yarışta geride kalmak istemiyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre şirketin planı katlanabilir ve 5G destekli bir iPad modeli üretmek.
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Apple temkinli geliyor
İddia edilenlere göre Apple, beklenenin aksine bir iPhone modeli yerine katlanabilir bir iPad modelini test ediyor. Bu cihazın ekran açısından neredeyse dizüstü bilgisayar ebatlarında olacağı ve katlanır konumdayken de dizüstü bilgisayar gibi kullanılabileceği ifade ediliyor. Ayrıca cihazın muhtemelen, daha büyük dokunmatik cihazlar için optimize edilmiş olan iPad işletim sistemi üzerinde çalışacağı da gelen haberler arasında.Katlanabilir cihazlar hakkındaki söylentiler Apple için yeni değil ancak henüz resmileşmiş bir durum yok. Samsung ve Huawei'nin cihazlarını henüz kullanıcılara sunmamış olmaları ve yaşadıkları aksaklıklar Apple'ın bu konuyu ağırdan almasına sebep olmuş durumda. Şirketin katlanabilir bir iPhone modelini kullanıcılara ne zaman sunacağı ise merak konusu.
https://udn.com/news/story/7240/3908557 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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