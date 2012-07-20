Chrome, iOS tarayıcı pazarında %1,5'lik bir paya sahip

Google'ın geçen ay gerçekleşen geliştirici konferansı Google I/O'da iOS için tanıtılan Chrome web tarayıcısı kullanıcılardan oldukça olumlu tepkiler aldı.





Appstore üzerinde yayınlandığı anda en çok indirilen ücretsiz uygulamalar listesinin tepesine yerleşen Google Chrome, hala en üst sıralardaki yer edinmeyi başarıyor. Çevrimiçi reklam ağı Chika'nın verilerine göre, Chrome şimdiden iOS tarayıcı pazarında %1,5'in üstünde bir paya sahip olmuş durumda. iOS platformunun varsayılan tarayıcısı Safari %85,6 gibi yüksek bir payla olağan liderliğini sürdürürken, diğer tarayıcılar da %14,5'lik bir payı aralarında paylaşmakta. Söz konusu %14,5'lik kısımda tarayıcı uygulamaları kadar Facebook gibi uygulamaların içine yerleştirilen tarayıcıların da payı mevcut.





Google'ın iOS platformunda hızla yükselişini sürdüren tarayıcısı Chrome'un Safari'nin %85.6'lık payını ne kadar etkileyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.





http://www.bgr.com/2012/07/18/chrome-for-ios-browser-market-share-1-5-percent/