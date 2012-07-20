Chrome, iOS tarayıcı pazarında %1,5'lik bir paya sahip

Haber Editörü
Google'ın geçen ay gerçekleşen geliştirici konferansı Google I/O'da iOS için tanıtılan Chrome web tarayıcısı kullanıcılardan oldukça olumlu tepkiler aldı.
Appstore üzerinde yayınlandığı anda en çok indirilen ücretsiz uygulamalar listesinin tepesine yerleşen Google Chrome, hala en üst sıralardaki yer edinmeyi başarıyor. Çevrimiçi reklam ağı Chika'nın verilerine göre, Chrome şimdiden iOS tarayıcı pazarında %1,5'in üstünde bir paya sahip olmuş durumda. iOS platformunun varsayılan tarayıcısı Safari %85,6 gibi yüksek bir payla olağan liderliğini sürdürürken, diğer tarayıcılar da %14,5'lik bir payı aralarında paylaşmakta. Söz konusu %14,5'lik kısımda tarayıcı uygulamaları kadar Facebook gibi uygulamaların içine yerleştirilen tarayıcıların da payı mevcut.
Google'ın iOS platformunda hızla yükselişini sürdüren tarayıcısı Chrome'un Safari'nin %85.6'lık payını ne kadar etkileyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://www.bgr.com/2012/07/18/chrome-for-ios-browser-market-share-1-5-percent/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dediğinize katılıyorum ama bence eksik. Üzerinde İOS olsun Android olsun OS X olsun farketmez, dünya genelinde bu tip akıllı cihazları kullanan insanların, çok büyük bir kısmı kullandığı cihazdan bir haber. Hatta çok büyük bir çoğunluk için bu cihazlar internet tarayıcısından ibaret.
Hatta internet explorer hala tarayıcılar arasında lider. Bunun sebebi internet explorer' ın mükemmel bir tarayıcı olması değil insanları diğer tarayıcılardan haberdar olmaması ve ilgilenmemesidir.
Velhasılı bu sitedeki çoğunluk gibi donanımdı, yazılımdı, teknolojiydi; bunlarla ilgilenen insanların sayısı çok küçük. Android alan herkes aldığı gün root yapıp, cihazına değişik romlar yüklemiyor. Bunları yapan kısım çok daha küçük bir kısım.
Sizin yazınız sanki yalnız ios cihazlar için durumun böyle olduğunu söyler gibi. Halbuki iphone başına düşen ortalama uygulama indirme sayısı android cihazlarınkinden fazlaydı. O yüzden bu durumu yalnız iphone' a mahsus gibi söylemek doğru değil.
Bunların haricinde size katılıyorum; insanlar milyarlar verip akıllı cihazlar alıyorlar ama bu cihazları anlamlı kılan uygulamaları yüklemiyorlar bile. Ama bu durum Galaxy S3 içinde, iPhone içinde, Lumia içinde aynı.