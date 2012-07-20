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Chrome, iOS tarayıcı pazarında %1,5'lik bir paya sahip

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Google'ın geçen ay gerçekleşen geliştirici konferansı Google I/O'da iOS için tanıtılan Chrome web tarayıcısı kullanıcılardan oldukça olumlu tepkiler aldı.

Appstore üzerinde yayınlandığı anda en çok indirilen ücretsiz uygulamalar listesinin tepesine yerleşen Google Chrome, hala en üst sıralardaki yer edinmeyi başarıyor. Çevrimiçi reklam ağı Chika'nın verilerine göre, Chrome şimdiden iOS tarayıcı pazarında %1,5'in üstünde bir paya sahip olmuş durumda. iOS platformunun varsayılan tarayıcısı Safari %85,6 gibi yüksek bir payla olağan liderliğini sürdürürken, diğer tarayıcılar da %14,5'lik bir payı aralarında paylaşmakta. Söz konusu %14,5'lik kısımda tarayıcı uygulamaları kadar Facebook gibi uygulamaların içine yerleştirilen tarayıcıların da payı mevcut.

Google'ın iOS platformunda hızla yükselişini sürdüren tarayıcısı Chrome'un Safari'nin %85.6'lık payını ne kadar etkileyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.


http://www.bgr.com/2012/07/18/chrome-for-ios-browser-market-share-1-5-percent/ Yorum Yaz
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Tora 7 yıl en beğenilen
iOS'te malesef çok büyük bir pay alamayabilir çünkü telefonu alıp uygulama kurmadan kullanan çok sayıda insan var. iOS kullanıcılarının çoğunluğu daha bilinçsiz denebilir fakat iOS kullananlar alınmasın (ben de 2 yıl iOS kullandım). Gerçek bu, çevrenizde görüyorsunuzdur işletim sistemi getirilerinden bihaber insanları.
iOS'te malesef çok büyük bir pay alamayabilir çünkü telefonu alıp uygulama kurmadan kullanan çok sayıda insan var. iOS kullanıcılarının çoğunluğu daha bilinçsiz...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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trapattoni11 7 yıl Tora
Tora

iOS'te malesef çok büyük bir pay alamayabilir çünkü telefonu alıp uygulama kurmadan kullanan çok sayıda insan var. iOS kullanıcılarının çoğunluğu daha bilinçsiz denebilir fakat iOS kullananlar alınmasın (ben de 2 yıl iOS kullandım). Gerçek bu, çevrenizde görüyorsunuzdur işletim sistemi getirilerinden bihaber insanları.

Dediğinize katılıyorum ama bence eksik. Üzerinde İOS olsun Android olsun OS X olsun farketmez, dünya genelinde bu tip akıllı cihazları kullanan insanların, çok büyük bir kısmı kullandığı cihazdan bir haber. Hatta çok büyük bir çoğunluk için bu cihazlar internet tarayıcısından ibaret.

Hatta internet explorer hala tarayıcılar arasında lider. Bunun sebebi internet explorer' ın mükemmel bir tarayıcı olması değil insanları diğer tarayıcılardan haberdar olmaması ve ilgilenmemesidir.

Velhasılı bu sitedeki çoğunluk gibi donanımdı, yazılımdı, teknolojiydi; bunlarla ilgilenen insanların sayısı çok küçük. Android alan herkes aldığı gün root yapıp, cihazına değişik romlar yüklemiyor. Bunları yapan kısım çok daha küçük bir kısım.

Sizin yazınız sanki yalnız ios cihazlar için durumun böyle olduğunu söyler gibi. Halbuki iphone başına düşen ortalama uygulama indirme sayısı android cihazlarınkinden fazlaydı. O yüzden bu durumu yalnız iphone' a mahsus gibi söylemek doğru değil.

Bunların haricinde size katılıyorum; insanlar milyarlar verip akıllı cihazlar alıyorlar ama bu cihazları anlamlı kılan uygulamaları yüklemiyorlar bile. Ama bu durum Galaxy S3 içinde, iPhone içinde, Lumia içinde aynı.
ToraiOS'te malesef çok büyük bir pay alamayabilir çünkü telefonu alıp uygulama kurmadan kullanan çok sayıda insan var. iOS kullanıcıları...
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Safari olduğu için gerek bile duymuyorum.
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baris_55 7 yıl
Powerofdreams
Zamanında IEninde pclerde büyük üstünlüğü vardı.Sonunda ne oldu ? Sonradan pazara giren Google Chrome pazarın lideri oldu.Bence Chromea da şans vermek gerekir

Microsoftun amacı zaten para kaynağı olan yerleri tekeli altına almaktı. Onu da başarmış bulunuyor.
Yoksa korsan kullanan ev kullanıcısına neden özene bezene bir tarayıcı yazsın ki?
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Recharged 7 yıl
Safari gayet iyi çalışıyorken insanların alternatif tarayıcıya yönelmesi için bir sebep göremiyorum ben açıkcası.
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Tora 7 yıl Recharged
Eagle Claw

Safari gayet iyi çalışıyorken insanların alternatif tarayıcıya yönelmesi için bir sebep göremiyorum ben açıkcası.

Şöyle açıklayayım.
Masaüstünde de Chrome kullanıcısıyım. Google hesabınızla mobil ve masaüstünde giriş yaptığınızda hiçbir sıkıntı yaşamadan tüm yer imlerinizi, internet geçmişinizi, form ve şifrelerinizi hatta sekmelerinizi bile cihazlarınız arasında senkronize edebiliyorsunuz.

Örnek olarak ben salonda tablet üzerinden gezinirken derlediğim sekmeleri masaüstünde okumak istediğimde tableti kapatıyorum ve pc'min başına geçiyorum. Hoop tüm sekmelerim masaüstünde.
Ya da masaüstünde gördüğüm bir şeyi salonda ailemden birisine göstereceğim. Hoop sekmelerim tablette.

Ayrıca sekme yönetimi, çerez tutmak istemediğinizde gizli sekmenin çok kolay açılabiliyor olması, arama kutusu + adres barının tek bir bar olarak kullanılabilmesi, bu sayede kayıtlı geçmişiniz içerisinde başarı ile arama yapabilmek Chrome'u üstün tutan özelliklerden bazıları.
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Dexter61 7 yıl
İphone kullanıcılarının neyine chrome yüklemek :D Appstoru bilmeyen tanıdıklarım bile var 4S alan :D
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Zuko 7 yıl
Yükselmesini engelleyen en önemli sebeplerden biri varsayılan olarak seçilememesi.
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Denildiği gibi sayfalarda çok hızlı hareket ettirildiğinde frame atlamasına benzer geçişler oluyor ama bunu zaten sayfanın en sonundan en başına giderken ki yaptığınız hızda yapıyor bu sayede daha hızlı bile çıkıyor , ayrıca sesli yazdırım özelliği muhteşem yapılmış türkçe tekerleme bile söylense yanlışsız yazıyor. Safariye alışanlar belki zorlanabilir ama yeni kullanmaya başlıyacak birinin chrome u daha çok seveceğini düşünüyorum.
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Escapetolife 7 yıl
Kurdugum gibi geri sildim cunku yukarida arkadasinda soyledigi gibi sayfa kaydirmada akici degil buda goz yoruyor. Ne zaman safari hizina gelir o zaman tekrar kurarim.
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MERCURY2000 7 yıl
Masaüstünde chrome benim için vazgeçilmez. İOS versiyonu çıktığında hemen indirdim ve kullanmaya başladım ama çok uzun zamandır safari kullandığım için artık safari bir alışkanlık haline geldi. Şu an cihazlarımda safarinin yanında chrome, opera, puffin kurulu.
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jovanovic 7 yıl
Yükselecektir de ama nereye kadar...
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Lord Melkor 7 yıl
herkes denemek icin indirdi ama safarinin yanindan gecemez tabi nedeni de apple in tutumu
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Dark Shade 7 yıl
İpad ime kurdum fakat sayfa kaydirirken safari kadar akici degil...
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