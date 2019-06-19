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Chrome tarayıcısı sahte URL'ler konusunda kullanıcıları uyaracak

Google, kullanıcıların kimlik avı sitelerine giriş yapma ihtimallerini en aza düşürmek için yeni önlemler aldı. Artık Chrome tarayıcısı sahte URL'ler konusunda kullanıcıları uyaracak.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Arama devi Google, bilgisayar korsanlarının kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirmelerini önlemek için yeni güvenlik önlemlerini devreye soktu. Bundan böyle kullanıcılar, sahte URL'ler kullanılarak kimlik avı sitelerine yönlendirilmeye çalışılırsa, Chrome tarayıcısı uyarı gösterecek.

Kafa karıştırıcı URL'ler engellenecek

Güvenlik önlemi temel olarak kafa karıştırıcı URL'leri engelleyecek şekilde çalışacak. Örneğin kullanıcı google.com yerine, algılaması zor olan go0gle.com gibi sahte bir web sitesine yönlendirilmeye çalışılırsa, Chrome tarayıcısı tam da bu anda bir uyarı sayfası yayınlayacak ve kullanıcının google.com dışında farklı bir sayfaya yönlendirildiğini gösterecek.
Chrome tarayıcısına eklenen bu güvenlik özelliği ise kimlik avı için kullanılan sahte URL'leri, son ziyaret ettiğiniz web sayfalarının adresleriyle karşılaştırarak tespit edecek. URL sık kullandığınız bir web sitesinin ismine benziyorsa, karşınıza bir güvenlik uyarısı çıkarak sizi sahte web sitesine gitmekten kurtaracak. Bu güvenlik güncellemesi ise Chrome'ın 75 sürüm numaralı versiyonuyla aktif olacak.

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