Chrome tarayıcısı sahte URL'ler konusunda kullanıcıları uyaracak

Arama devi Google, bilgisayar korsanlarının kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirmelerini önlemek için yeni güvenlik önlemlerini devreye soktu. Bundan böyle kullanıcılar, sahte URL'ler kullanılarak kimlik avı sitelerine yönlendirilmeye çalışılırsa, Chrome tarayıcısı uyarı gösterecek.

Kafa karıştırıcı URL'ler engellenecek

Güvenlik önlemi temel olarak kafa karıştırıcı URL'leri engelleyecek şekilde çalışacak. Örneğin kullanıcı google.com yerine, algılaması zor olan go0gle.com gibi sahte bir web sitesine yönlendirilmeye çalışılırsa, Chrome tarayıcısı tam da bu anda bir uyarı sayfası yayınlayacak ve kullanıcının google.com dışında farklı bir sayfaya yönlendirildiğini gösterecek.

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Chrome tarayıcısına eklenen buise kimlik avı için kullanılan sahte URL'leri, son ziyaret ettiğinizkarşılaştırarak tespit edecek. URL sık kullandığınız bir web sitesinin ismine, karşınıza bir güvenlik uyarısı çıkarak sizi sahte web sitesine gitmekten kurtaracak. Bu güvenlik güncellemesi iseversiyonuyla aktif olacak.