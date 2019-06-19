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Harry Potter: Wizards Unite oyununun çıkış tarihi belli oldu

Rekorlar kıran Pokemon GO oyununun yapımcısı Niantic, yeni artırılmış gerçeklik (AR) oyunu olan Harry Potter: Wizards Unite'ı ne zaman piyasaya süreceğini açıkladı.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Birkaç yıl önce Pokemon GO oyunuyla birlikte büyük başarı yakalayan Niantic, artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı oyunlarına bir yenisini daha eklemek üzere. Bunlardan biri de, duyurulduğu günden bu yana büyük bir merakla beklenen Harry Potter: Wizards Unite oyunu.

Pokemon GO'nun başarısını yakalayabilecek mi?

Uzun bir süre önce oyun duyurulmuş ancak ne zaman çıkacağına dair bir bilgi paylaşılmamıştı. Tanıtım videolarından oyunun çok da uzakta olmadığı anlaşılırken, şirketten beklenen açıklama geldi ve Harry Potter: Wizards Unite oyununun 21 Haziran tarihinde başlatılacağı açıklandı. 

Niantic'in yeni artırılmış gerçeklik oyunu Harry Potter: Wizards Unite, geçtiğimiz aylarda Avustralya ve Yeni Zelanda'da beta olarak yayınlanmıştı. Pokemon GO'nun gerek başarısı, gerekse de şirkete sağladığı devasa gelirin, Harry Potter: Wizards Unite oyunu ile birlikte yeniden yakalanması bekleniyor. Kitapları ve filmleri klasikmiş Harry Potter serisinin AR oyununun ne denli başarılı olacağını ise zaman gösterecek.

https://techcrunch.com/2019/06/18/harry-potter-wizards-unite-will-launch-on-june-21st/ Yorum Yaz
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xml-arif 1 gün
çöp
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renega1 1 gün yeni yorumcu
AR destekli telefonumuz var ya sanki..
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sml_akyz 1 gün
Daha pokemon go Türkiye’ye resmî olarak gelmedi. Önce onu getirin.
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