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Chrome'un şifre güvenliği eklentisine göre kullanıcı şifrelerinin yüzde 1.5'i güvensiz

Arama devi Google tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, kullanıcı şifrelerinin yüzde 1.5'i savunmasız. Raporun kaynağı ise Chrome'un şifre güvenliği eklentisi.
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Güvenlik
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google kısa  bir süre önce Google Chrome için Şifre Güvenliği adlı yeni bir eklenti geliştirdiğini duyurdu ve tüm kullanıcılar için kullanıma sundu. Bu eklenti kullanıcıların internette kullandıkları şifrelerin ele geçirilip geçirilmediğine dair bilgi veriyor.

Kullanıcılar risk altında

Google'ın bu eklentiyi baz alarak yayınladığı yeni raporda, kullanıcı şifrelerinin yüzde 1.5'inin ele geçirilmiş olduğu ve bunun da 316 bin şifrenin güvensiz olduğu anlamına geldiği açıklandı. Kullanıcıların bu riskin farkında olmadıklarını belirten şirket, güvensiz olarak işaretlenen bu şifrelerin hala kullanıldığına işaret ediyor.
Raporda ayrıca popüler web sitelerinde, kullanıcıların güvensiz olan bu şifreleri kullanma ihtimallerinin 2.5 kat daha fazla olduğu belirtilmiş. Rapora göre Şifre Güvenliği eklentisinde güvensiz olarak işaretlenen şifrelerin ise yüzde 26'sının kullanıcılar tarafından değiştirildiği yer alıyor.


https://security.googleblog.com/2019/08/new-research-lessons-from-password.html Yorum Yaz
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