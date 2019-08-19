Chrome'un şifre güvenliği eklentisine göre kullanıcı şifrelerinin yüzde 1.5'i güvensiz

Google kısa bir süre önce Google Chrome için Şifre Güvenliği adlı yeni bir eklenti geliştirdiğini duyurdu ve tüm kullanıcılar için kullanıma sundu. Bu eklenti kullanıcıların internette kullandıkları şifrelerin ele geçirilip geçirilmediğine dair bilgi veriyor.

Kullanıcılar risk altında

Google'ın bu eklentiyi baz alarak yayınladığı yeni raporda, kullanıcı şifrelerinin yüzde 1.5'inin ele geçirilmiş olduğu ve bunun da 316 bin şifrenin güvensiz olduğu anlamına geldiği açıklandı. Kullanıcıların bu riskin farkında olmadıklarını belirten şirket, güvensiz olarak işaretlenen bu şifrelerin hala kullanıldığına işaret ediyor.

https://security.googleblog.com/2019/08/new-research-lessons-from-password.html

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Raporda ayrıca popüler, kullanıcıların güvensiz olan bu şifreleri kullanma ihtimallerinindaha fazla olduğu belirtilmiş. Rapora göre Şifre Güvenliği eklentisinde güvensiz olarak işaretlenen şifrelerin ise'sının kullanıcılar tarafından değiştirildiği yer alıyor.