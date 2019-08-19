Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi, Oppo ve Vivo ortak kablosuz transfer sistemi geliştiriyor

Çin merkezli üç akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Oppo ve Vivo cihazlar arasında kolayca kablosuz dosya transferi yapılabilmesini sağlayan ortak bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladılar.
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
632
3
2
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi, Oppo ve Vivo, Apple AirDrop'a ve Android Beam'e benzeyen yeni bir kablosuz dosya aktarım sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladılar. Üç Çinli şirket Huawei'nin başına gelenlerden sonra, gelecek dönem için alternatif üretmek istiyor.

Huawei de çalışmalara katılabilir

2011 yılında başlatılan Android Beam, gelecek Android Q güncellemesinde kaldırılacak ve yerine daha hızlı bir dosya paylaşım sistemi gelecek. Ancak bu sistem Google Play Servisleriyle bağlantılı çalışacağı için, bu üç Çinli üretici kendi platformlarını oluşturmak için güçlerini birleştirmiş durumdalar.
Yeni kablosuz aktarım protokolü AirDrop gibi çalışacak ve cihazlar arasındaki dosya transferinin saniyede 20 MB.'ye kadar gerçekleştirilebilmesini sağlayacak. Xiaomi, Oppo ve Vivo akıllı telefon pazarının yarısını oluşturuyorlar ve bu işbirliğinde eksik olan şirket ise bir başka Çinli şirket Huawei. Gelen haberler ise Huawei'nin de bu çalışmalara katılacağı yönünde. Detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.


https://www.theverge.com/2019/8/19/20811771/xiaomi-oppo-vivo-airdrop-android-file-transfer Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 4 sa.
Alternatifler iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 3 sa.
Açıkçası Wi-Fi Direct altyapısı varken Samsung dışındaki çoğu üreticinin bundan vazgeçmiş olması veya yine bunu kullanıp üstüne kendi markalarını yazıyor olmaları kötü. Örneğin MIUI'da Wi-Fi ayarlarına girip Direct'i etkinleştirip Samsung bir cihaza bağlandınız diyelim; Samsung dosyayı Direct üzerinden göndermeye çalışırken MIUI'dan ses seda yok; cihaz Wi-Fi direct destekliyorken üstelik... Xiaomi'nin sizden talep ettiği "diğer cihaza MiDrop yükle öyle transfer edebilirsin"; her gönderdiğin dosya bir benim sunucuma meta veri bıraksın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 20 dk. Minecraft’a Ray Tracing desteği geliyor 50 dk. AMD, RX 570’in yerini alacak bir model üzerinde çalışıyor olabilir 1 sa. Galaxy Note 10 ve 10+ için ilk yazılım güncellemesi yayınlandı 1 sa. Redmi 8'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı 2 sa. 70 inçlik Redmi TV'nin tanıtım tarihi açıklandı 2 sa. Hibrit motorlu Mercedes A250 e ve B250 e tanıtıldı 3 sa. Netflix, yeni bir Resident Evil filmi üzerinde çalışıyor 3 sa. Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Roadster'ı Güneş etrafındaki ilk turunu tamamladı 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi, Oppo ve Vivo ortak kablosuz transfer sistemi geliştiriyor Sonraki James Bond'un orijinal Aston Martin DB5'i rekor fiyata satıldı 5 sa. Donald Trump'tan Huawei ile ilgili yeni açıklama 6 sa. Crytek konsollara SSD takviyesini değerlendirdi 7 sa. Gamescom 2019 bugün başlıyor: İşte canlı yayın saatleri 7 sa. Yeni Android uygulamalarının inceleme süresi uzuyor 8 sa. iPhone 11 görünümlü Android telefon 8 sa. GSM operatörü Three, Londra’da evden 5G internet hizmeti başlatıyor 9 sa. Parker Solar Probe, 'güneş rüzgarlarının' videosunu yakaladı 10 sa. Netflix, He-Man anime dizisi için hazırlıklara başladı 18 sa. İzlanda, iklim değişikliğine kurban verdiği ilk buzulunu andı 18 sa. Micron 1z nm teknolojisiyle ürettiği DDR4 ve LPDDR4X yongalarını duyurdu 19 sa. Amazon, 'Wheel of Time' dizi uyarlamasının oyuncu kadrosunu açıkladı 19 sa. Microsoft, not defterini uygulama mağazası üzerinden güncelleyecek 21 sa. YouTube Originals içerikleri, 24 Eylül’den itibaren tüm kullanıcılar için ücretsiz oluyor 21 sa. Intel’in 18 çekirdekli Cascade Lake-X işlemcisi ortaya çıktı: Mevcut Threadripper'lardan hızlı 22 sa. TSMC’nin yeni üretim bantları ortaya çıktı 23 sa. Vivo NEX 3, 5G desteğiyle gelecek 1 gün Trump hükümeti, Huawei'ye ABD'li şirketlerle çalışması için 90 günlük ek süre verecek 1 gün Windows 10’un görev yöneticisine GPU sıcaklığı eklenecek 1 gün İnce gövde ve yuvarlak kamera tasarımıyla Nokia 7.2 su yüzüne çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
hdpli 3 belediyeye kayyum atandı
DH Forum
1kg 860g KIRMIZI ETE 206TL 77KURUS PARA ODEDIM
DH Forum
2020'de Dünya'ya bir asteroit mi çarpacak? Hayır, endişelenmen...
DonanımHaber
Samsung Galaxy S11 geliyor: 10x optik zoom'lu 108 MP kamera
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde Honor 7S akıllı telefonu var
DonanımHaber
Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Abonelik Fiyatları 15 Eylül İ...
Bölüm Sonu Canavarı
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim