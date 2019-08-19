Xiaomi, Oppo ve Vivo ortak kablosuz transfer sistemi geliştiriyor

Xiaomi, Oppo ve Vivo, Apple AirDrop'a ve Android Beam'e benzeyen yeni bir kablosuz dosya aktarım sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladılar. Üç Çinli şirket Huawei'nin başına gelenlerden sonra, gelecek dönem için alternatif üretmek istiyor.

Huawei de çalışmalara katılabilir

2011 yılında başlatılan Android Beam, gelecek Android Q güncellemesinde kaldırılacak ve yerine daha hızlı bir dosya paylaşım sistemi gelecek. Ancak bu sistem Google Play Servisleriyle bağlantılı çalışacağı için, bu üç Çinli üretici kendi platformlarını oluşturmak için güçlerini birleştirmiş durumdalar.

Yeni kablosuz aktarım protokolü AirDrop gibi çalışacak ve cihazlar arasındaki dosya transferinin saniyede 20 MB.'ye kadar gerçekleştirilebilmesini sağlayacak. Xiaomi, Oppo ve Vivo akıllı telefon pazarının yarısını oluşturuyorlar ve bu işbirliğinde eksik olan şirket ise bir başka Çinli şirket Huawei. Gelen haberler ise Huawei'nin de bu çalışmalara katılacağı yönünde. Detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

https://www.theverge.com/2019/8/19/20811771/xiaomi-oppo-vivo-airdrop-android-file-transfer