Chrome ve Firefox için Hotspot Shield "VPN" eklentisi yayınlandı

Ülkemizde yaşanan internet yasaklarında en çok tercih edilen VPS servislerinden Hotspot Shield, popüler internet tarayıcıları Chrome ve Firefox için eklenti olarak yayınlandı.

Yukarıda da söylediğimiz gibi Chrome ve Firefox içerisinde eklenti olarak görev yapan VPS istemcisi Hotspot Shield, kişilerin yasaklı internet sitelerine girebilmesine ve gizli bir gezinti yapabilmesine imkan tanıyor. Benzerlerinden farklı olarak tamamen ücretsiz çalışma gösteren ve herhangi bir veri limiti koymayan eklenti, ücretsiz olmasına rağmen herhangi bir reklam da barındırmıyor.

Hotspot Shield'in Chrome sürümüne buradan , Firefox sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.





http://techcrunch.com/2015/09/18/hotspot-shield-launches-vpn-plugins-for-chrome-and-firefox-to-help-people-liberate-their-internet-browsing/?ncid=rss