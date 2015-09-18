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Chrome ve Firefox için Hotspot Shield "VPN" eklentisi yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,2b
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Chrome ve Firefox için Hotspot Shield
Ülkemizde yaşanan internet yasaklarında en çok tercih edilen VPS servislerinden Hotspot Shield, popüler internet tarayıcıları Chrome ve Firefox için eklenti olarak yayınlandı.
Yukarıda da söylediğimiz gibi Chrome ve Firefox içerisinde eklenti olarak görev yapan VPS istemcisi Hotspot Shield, kişilerin yasaklı internet sitelerine girebilmesine ve gizli bir gezinti yapabilmesine imkan tanıyor. Benzerlerinden farklı olarak tamamen ücretsiz çalışma gösteren ve herhangi bir veri limiti koymayan eklenti, ücretsiz olmasına rağmen herhangi bir reklam da barındırmıyor.
Hotspot Shield'in Chrome sürümüne buradan, Firefox sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz. 


http://techcrunch.com/2015/09/18/hotspot-shield-launches-vpn-plugins-for-chrome-and-firefox-to-help-people-liberate-their-internet-browsing/?ncid=rss Yorum Yaz
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Arranger. 4 yıl
Zenmate'de dns sızıntısı sorunu vardı. Bunda durum nedir?
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Guest-F8946C419 4 yıl Arranger.
İmportant
Zenmate'de dns sızıntısı sorunu vardı. Bunda durum nedir?

DNS sızıntısı ne anlama geliyor? Merak ettiğim için soruyorum.
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