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Chrome web mağazasına tavsiye ve Google+ desteği geldi

6 yıl
1,3b
1
3
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı sayısı 250 milyonu geçen sosyal ağı için entegrasyon işlemlerine devam eden Google, Chrome web mağazası için de bazı yenilikler yayınladı.

Yeniliklerin ilki çevrelerinizden gelen tavsiyeleri ayrı bir bölüm olarak yayınlanması. Sol kısımdaki menü çubuğuna yerleşen Çevrelerinizden menüsüne tıkladığınızda, çevrelerinizdeki arkadaşlarınızın tavsiye ettiği uygulamaları ve editörlerin tavsiyelerini bulacağınız yeni sayfa ekrana geliyor. Burada uygulamaları ve eklentileri değerlendirebilirsiniz. 

Mağazadaki uygulamaları tavsiye etmek için ise uygulamanın detay sayfasında +1 butonu konumlanmış durumda. Buradan da çevrelerinize uygulamaları tavsiye edebilirsiniz.

Son yeniliklerle Google'ın, hem sosyal ağının kullanımını artırmak, hem de kullanıcıların kendi arasındaki etkileşimini artırarak mağazaya olan ilgiyi yukarıda tutmak istediği anlaşılıyor.
Chrome web mağazasına tavsiye ve Google+ desteği geldi
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http://chrome.blogspot.com/2012/07/find-perfect-app-with-little-help-from.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FEgta+%28Google+Chrome+Blog%29 Yorum Yaz
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bkadem 6 yıl
ZionYıldızı
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Mellkor 6 yıl
Heryerde google
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FX4100 6 yıl
gereksiz bir uygulama
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