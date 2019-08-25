Chrome tarayıcısı yakında şifrenizin sızıp sızmadığını söyleyecek

Google'ın internet tarayıcısı Chrome, önümüzdeki versiyonlarında artık kullanıcıların şifrelerinin herhangi bir veri sızıntısı veya hack sonucunda ele geçirilip geçirilmediği konusunda bilgi verecek.

Kullanıcıları uyaracak

Son zamanlarda dev şirketlerin dahi yaşadığı veri sızıntıları ve siber saldırılar sonucunda bilgilerimizin bilgisayar korsanlarının eline geçmesi oldukça olası bir durum. Böylesi bir saldırıdan etkilenip etkilenmediğimizi anlamak oldukça güç ve her veri sızıntısında şifremizi değiştirmek de çözüm olmuyor. Ancak Chrome'un Password Leak Detection özelliği bu durumun üstesinden gelmemizi sağlayabilir.

https://techdows.com/2019/08/google-chrome-gets-password-leak-detection-feature.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Şimdilik tarayıcınınversiyonunda test edilen bu özellik, kullanıcı eğer tarayıcı üzerinde güvensiz veya sızmış bir şifre kullanırsa uyarı verecek. Google'ın sızan şifre verilerinihenüz belli değil ve şimdilik bu gibi durumlarda kullanılan web sitesinin(https://haveibeenpwned.com/) olduğunu da belirtelim. Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ulaşmasının isesürebileceği ifade ediliyor.