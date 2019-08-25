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Chrome tarayıcısı yakında şifrenizin sızıp sızmadığını söyleyecek

Google'ın geliştirdiği popüler internet tarayıcısı Chrome gelecek versiyonlarında kullandığınız şifrenin bir veri sızıntısıyla ele geçirilip geçirilmediği konusunda uyaracak.
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google'ın internet tarayıcısı Chrome, önümüzdeki versiyonlarında artık kullanıcıların şifrelerinin herhangi bir veri sızıntısı veya hack sonucunda ele geçirilip geçirilmediği konusunda bilgi verecek.

Kullanıcıları uyaracak

Son zamanlarda dev şirketlerin dahi yaşadığı veri sızıntıları ve siber saldırılar sonucunda bilgilerimizin bilgisayar korsanlarının eline geçmesi oldukça olası bir durum. Böylesi bir saldırıdan etkilenip etkilenmediğimizi anlamak oldukça güç ve her veri sızıntısında şifremizi değiştirmek de çözüm olmuyor. Ancak Chrome'un Password Leak Detection özelliği bu durumun üstesinden gelmemizi sağlayabilir.
Şimdilik tarayıcının Canary versiyonunda test edilen bu özellik, kullanıcı eğer tarayıcı üzerinde güvensiz veya sızmış bir şifre kullanırsa uyarı verecek. Google'ın sızan şifre verilerini nerden aldığı henüz belli değil ve şimdilik bu gibi durumlarda kullanılan web sitesinin Have I Been Pwned (https://haveibeenpwned.com/) olduğunu da belirtelim. Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ulaşmasının ise birkaç ay sürebileceği ifade ediliyor.


https://techdows.com/2019/08/google-chrome-gets-password-leak-detection-feature.html Yorum Yaz
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Kerim5100 31 dk.
"Kardeşim biz senin şifreni sızdırıyoruz ama soran olursa bildiriyor dersin OK" XD
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S.Vettel 46 dk.
Sızmamış şifreleri sızdırmak için güzel bir yöntem.
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