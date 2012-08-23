Chrome'un iOS uygulaması, sosyal paylaşım özellikleriyle güncellendi

Haber Editörü
Google'ın başarılı web tarayıcısı Chrome'un iOS için yayınlanan versiyonu güncellenerek web sayfalarını e-postaya veya Google+, Facebook ve Twitter üzerinden paylaşma imkanı sunmaya başladı.
iOS'un kendi tarayıcısı safari hali hazırda Twitter üzerinden web sayfalarını paylaşmaya imkan veriyor, ayrıca iOS6 ile beraber Facebook üzerinden paylaşma imkanı sunması bekleniyor. Ancak, Google+ entegrasyonunun ne zaman sunulacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu yüzden Chrome bu konuda Safari'den bir adım önde yer alıyor. iOS platformu üzerinde Google'ın Chrome tarayıcısını kullanıyorsanız güncelleme ile birlikte gelen bu yeni özelliği kullanmak için adres çubuğunun sağ kısmında yer alan menü ikonuna tıklamanız ve açılan menüden paylaş'ı seçip istediğiniz sosyal ağ üzerine dokunmanız yeterli olacak.
Chrome'un iOS platformu için yayınlanan güncelleme sosyal ağ entegrasyonları dışında güvenlik açıkları stabilite problemleri ve bazı hata düzeltmeleri de içeriyor. Google'ın iOS platformu için yayınlanan Chrome tarayıcısına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://googlechromereleases.blogspot.jp/2012/08/chrome-for-ios-update.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle