Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chrome'un iOS uygulaması, sosyal paylaşım özellikleriyle güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
886
1
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google'ın başarılı web tarayıcısı Chrome'un iOS için yayınlanan versiyonu güncellenerek web sayfalarını e-postaya veya Google+, Facebook ve Twitter üzerinden paylaşma imkanı sunmaya başladı.

iOS'un kendi tarayıcısı safari hali hazırda Twitter üzerinden web sayfalarını paylaşmaya imkan veriyor, ayrıca iOS6 ile beraber Facebook üzerinden paylaşma imkanı sunması bekleniyor. Ancak, Google+ entegrasyonunun ne zaman sunulacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu yüzden Chrome bu konuda Safari'den bir adım önde yer alıyor. iOS platformu üzerinde Google'ın Chrome tarayıcısını kullanıyorsanız güncelleme ile birlikte gelen bu yeni özelliği kullanmak için adres çubuğunun sağ kısmında yer alan menü ikonuna tıklamanız ve açılan menüden paylaş'ı seçip istediğiniz sosyal ağ üzerine dokunmanız yeterli olacak.

Chrome'un iOS platformu için yayınlanan güncelleme sosyal ağ entegrasyonları dışında güvenlik açıkları stabilite problemleri ve bazı hata düzeltmeleri de içeriyor. Google'ın iOS platformu için yayınlanan Chrome tarayıcısına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://googlechromereleases.blogspot.jp/2012/08/chrome-for-ios-update.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Amedra 7 yıl
Virüsü sonunda iOS'a sokmayı başardık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HIS Radeon HD 7770GHz IceQ X Turbo ekran kartı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim