Chrome'un iOS versiyonu daha iyi bir deneyim için güncellendi

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Kısa bir süre önce Google Haritalar'ı güncelleyerek iPad desteği kazandıran Google, bu kez de iOS için geliştirdiği Chrome'u güncelledi.
Güncellemeyle birlikte tarayıcının sesle arama özelliklerinde bir takım geliştirmeler yapan Google artık Chrome'un iOS versiyonunda Almanca, Fransızca, Korece, Japonca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca'nın tüm türevleri için metin konuşma desteği sunuyor. Bu arada araç çubuğu denetimlerinin sesle aramalarda her daim aktif hale getirildiğini de belirtelim.
Tarayıcının Google servisleriyle olan ilişkisine de ufak bir düzenleme getiren güncelleme sayesinde, kullanıcılar artık Drive, Google Haritalar, Google+ ve YouTube bağlantılarını uygulama kullanmadan tarayıcı üzerinden açabilecek.
Daha hızlı bir deneyim ve daha az veri kullanımı için de bazı düzenlemeler içeren güncellemenin tarayıcının iPad'de tam ekran çalışmasına imkan verdiğini de belirtelim. Chrome'un en güncel versiyonuna aşağıdaki Appstore bağlantısından erişebilirsiniz.
https://itunes.apple.com/tr/app/chrome/id535886823?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
aynen ie11 var şuan bende chromedan daha hızlı açılıyor
chrome son güncellemeden sonra kötüleşti iyice.sayfayı aşağı yukarı yapınca kareli font çıkıyor.
ie10 akıyo
sunspider testi yap istersen hangisi hızlıymış gör.
ie11 geliştirici sürümü çıkmış.onuda çıkınca deneriz :)
Muhakkak öyledir
Ozellikle dh de telefondan mesaj yazdiktan sonra eger bi hata ile karsilasirsan anlik bi hata olustu ve ya / dk sorununa takia gibi safari de yazdiklarin kaliyo. Chrome de hepsi gidiyo.
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