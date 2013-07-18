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Chrome'un iOS versiyonu daha iyi bir deneyim için güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Chrome'un iOS versiyonu daha iyi bir deneyim için güncellendi
Kısa bir süre önce Google Haritalar'ı güncelleyerek iPad desteği kazandıran Google, bu kez de iOS için geliştirdiği Chrome'u güncelledi.

Güncellemeyle birlikte tarayıcının sesle arama özelliklerinde bir takım geliştirmeler yapan Google artık Chrome'un iOS versiyonunda Almanca, Fransızca, Korece, Japonca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca'nın tüm türevleri için metin konuşma desteği sunuyor. Bu arada araç çubuğu denetimlerinin sesle aramalarda her daim aktif hale getirildiğini de belirtelim. 
Tarayıcının Google servisleriyle olan ilişkisine de ufak bir düzenleme getiren güncelleme sayesinde, kullanıcılar artık Drive, Google Haritalar, Google+ ve YouTube bağlantılarını uygulama kullanmadan tarayıcı üzerinden açabilecek. 

Daha hızlı bir deneyim ve daha az veri kullanımı için de bazı düzenlemeler içeren güncellemenin tarayıcının iPad'de tam ekran çalışmasına imkan verdiğini de belirtelim. Chrome'un en güncel versiyonuna aşağıdaki Appstore bağlantısından erişebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/chrome/id535886823?mt=8 Yorum Yaz
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jumuu 6 yıl en beğenilen
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Lord Kinross 6 yıl
Asla Chrome kullanmam. Bir sürü mobil sağlayıcı denedim, yine en rahatı safari. Hem sade hem kullanışlı.
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regaibyigit. 6 yıl
e_capkan
jumuu bir İE değil
gülüyosun ama ie10 en hızlı tarayıcı şuan
dene istersen.

aynen ie11 var şuan bende chromedan daha hızlı açılıyor
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e_capkan 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.

e_capkan

jumuu bir İE değil
gülüyosun ama ie10 en hızlı tarayıcı şuan
dene istersen.


aynen ie11 var şuan bende chromedan daha hızlı açılıyor


chrome son güncellemeden sonra kötüleşti iyice.sayfayı aşağı yukarı yapınca kareli font çıkıyor.
ie10 akıyo

sunspider testi yap istersen hangisi hızlıymış gör.
ie11 geliştirici sürümü çıkmış.onuda çıkınca deneriz :)
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trsinapsis 6 yıl
e_capkan
jumuu bir İE değil
gülüyosun ama ie10 en hızlı tarayıcı şuan
dene istersen.

Muhakkak öyledir
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jasonn123 6 yıl
Safari forever. Tama chorome guzel. Gecisler falan iyi ama yinede safari tercih diyorum.

Ozellikle dh de telefondan mesaj yazdiktan sonra eger bi hata ile karsilasirsan anlik bi hata olustu ve ya / dk sorununa takia gibi safari de yazdiklarin kaliyo. Chrome de hepsi gidiyo.
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Nightmare70 6 yıl
Beyler Safariyi kullanmayanlar yorum yapmasın iphone da 900ms çıkıyor.ios 7 ile denedim 500 lere kadar düşmüş ki bugün 8 çekirdekli s4 bile bu değerin yakınından geçemiyor.Safari gerçekten mükemmel hızda çalışan tarayıcı.Diğer senkronizasyon özellikleri olarak chrome daha iyi olabilir :)
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tek hakkın VAR..! 6 yıl
Bana göre açık ara safari önde gider.Chrome biraz kasıyor
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Chuckly 6 yıl
Sonuna kadar safari
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pinwheel 6 yıl
Safari varken hic gerek yok
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clopin 6 yıl
Kim ne derse desin safari
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Reul 6 yıl
pcde chrome iyide mobilde safari çok daha rahat
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celaldk 6 yıl
Hiç bir zaman ios ta herhangi bir tarayıcı Safari gibi olamıyacak çünkü nitro javascript engine'ı sadece apple'ın kendi uygulamalarının kullanmasına izin var ios'ta büyük ihtimalle diğer uygulamalar da geçemezdi izin olsa bile . İphone 5 (ios 7 ) galaxy s4 ü tarayıcı testlerinde daha düşük donanıma sahip olmasına rağmen geçiyor bunun nedenide safarinin kalitesi
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Metabolism 6 yıl
Safari daha iyi bence
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