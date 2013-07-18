Chrome'un iOS versiyonu daha iyi bir deneyim için güncellendi

Kısa bir süre önce Google Haritalar'ı güncelleyerek iPad desteği kazandıran Google, bu kez de iOS için geliştirdiği Chrome'u güncelledi.





Güncellemeyle birlikte tarayıcının sesle arama özelliklerinde bir takım geliştirmeler yapan Google artık Chrome'un iOS versiyonunda Almanca, Fransızca, Korece, Japonca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca'nın tüm türevleri için metin konuşma desteği sunuyor. Bu arada araç çubuğu denetimlerinin sesle aramalarda her daim aktif hale getirildiğini de belirtelim.

Tarayıcının Google servisleriyle olan ilişkisine de ufak bir düzenleme getiren güncelleme sayesinde, kullanıcılar artık Drive, Google Haritalar, Google+ ve YouTube bağlantılarını uygulama kullanmadan tarayıcı üzerinden açabilecek.





Daha hızlı bir deneyim ve daha az veri kullanımı için de bazı düzenlemeler içeren güncellemenin tarayıcının iPad'de tam ekran çalışmasına imkan verdiğini de belirtelim. Chrome'un en güncel versiyonuna aşağıdaki Appstore bağlantısından erişebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/chrome/id535886823?mt=8