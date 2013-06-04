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Chrome'un iOS versiyonu gelişmiş sesle arama özelliğiyle güncellendi

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Chrome'un iOS versiyonu gelişmiş sesle arama özelliğiyle güncellendi
Mayıs ayı içerisinde yaptığı bir açıklamayla birlikte Chrome'un iOS versiyonuna ses tanıma ve geliştirilmiş sesle arama özelliklerini ekleyeceğini belirten Google, bu özellikleri beraberinde getiren güncellemeyi nihayet yayınlandı.

Bazı aramalara sesle cevap verebilen bu yeni özellikler sayesinde, sesle aramalarda daha isabetli sonuçlar da elde edilebiliyor. Tarayıcının sesle arama özelliğinden faydalanmak için klavye üzerindeki mikrofon ikonuna dokunmak ve aranacak kelimeyi söylemek yeterli oluyor. Söz konusu özelliklerin yanı sıra, performans iyileştirmeleri ve çeşitli hata düzeltmelerini de beraberinde getiren güncelleme, iOS kullanıcılarına daha iyi bir gezinme deneyimi sunuyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/chrome/id535886823?mt=8 Yorum Yaz
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IraArel 5 yıl
CihanDAR

ölümperisi

CihanDAR

ios yenilikçi fakat hiç çekici gelmiyor.

Burada bahsedilen konu Chrome yalnız.

Chrome ios versiyonu demiş .İos ilgimi çekmiyor içindeki chrome'u ne yapayım dedim bende.sıkıntı varmı ?

Tamam da konu ios ile ilgili görüş belirtme değil.d
İos ilgini çekmiyorsa gelip niye yazıyorsun.d
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CihanDAR 5 yıl
ios yenilikçi fakat hiç çekici gelmiyor.
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IraArel 5 yıl CihanDAR
CihanDAR

ios yenilikçi fakat hiç çekici gelmiyor.

Burada bahsedilen konu Chrome yalnız.
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cana-cana 5 yıl
güzel beğendim
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*GameOver* 5 yıl
hayırlısı bakalım
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