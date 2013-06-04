Chrome'un iOS versiyonu gelişmiş sesle arama özelliğiyle güncellendi

Mayıs ayı içerisinde yaptığı bir açıklamayla birlikte Chrome'un iOS versiyonuna ses tanıma ve geliştirilmiş sesle arama özelliklerini ekleyeceğini belirten Google, bu özellikleri beraberinde getiren güncellemeyi nihayet yayınlandı.

https://itunes.apple.com/tr/app/chrome/id535886823?mt=8

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Bazı aramalara sesle cevap verebilen bu yeni özellikler sayesinde, sesle aramalarda daha isabetli sonuçlar da elde edilebiliyor. Tarayıcının sesle arama özelliğinden faydalanmak için klavye üzerindeki mikrofon ikonuna dokunmak ve aranacak kelimeyi söylemek yeterli oluyor. Söz konusu özelliklerin yanı sıra, performans iyileştirmeleri ve çeşitli hata düzeltmelerini de beraberinde getiren güncelleme, iOS kullanıcılarına daha iyi bir gezinme deneyimi sunuyor.